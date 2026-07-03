CBSE 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जल्द, 6 लाख से ज्यादा छात्रों को इंतजार  

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सीबीएसई 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा परिणाम जल्द आएगा.

मई में लाखों छात्रों ने अंक सुधारने के लिए परीक्षा दी.

परिणाम वेबसाइटों, डिजीलॉकर और उमंग ऐप पर देखें.

CBSE Class 10 Second Board Result 2026: सीबीएसई की 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार CBSE Class 10 Second Board Exam 2026 का रिजल्ट किसी भी समय जारी किया जा सकता है. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपना स्कोर ऑनलाइन चेक कर सकेंगे और डिजिटल मार्कशीट भी डाउनलोड कर पाएंगे.

इस साल सेकेंड बोर्ड परीक्षा का आयोजन 15 मई से 21 मई 2026 के बीच किया गया था. इस परीक्षा में वे छात्र शामिल हुए थे जो अपने अंक बेहतर करना चाहते थे या फिर कंपार्टमेंट परीक्षा दे रहे थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार 6.68 लाख से अधिक छात्रों ने सेकेंड बोर्ड परीक्षा में हिस्सा लिया है. ऐसे में लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों की नजरें रिजल्ट पर टिकी हुई हैं.

इन वेबसाइट्स पर मिलेगा रिजल्ट

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइटों पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे. इसके अलावा डिजिटल मार्कशीट DigiLocker और UMANG ऐप पर भी उपलब्ध कराई जाएगी.

कहां-कहां देख सकेंगे नतीजे?

cbse.gov.in

cbseresults.nic.in

results.cbse.nic.in

DigiLocker

UMANG App

रिजल्ट चेक करने के लिए क्या-क्या चाहिए होगा?

रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को कुछ जरूरी जानकारी अपने पास रखनी होगी. इनमें मुख्य रूप से:

रोल नंबर

स्कूल नंबर

एडमिट कार्ड आईडी

जन्मतिथि (जहां आवश्यक हो)

इन विवरणों की मदद से छात्र अपने अंक ऑनलाइन देख सकेंगे.



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ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड

रिजल्ट जारी होने के बाद सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. वहां होमपेज पर दिखाई देने वाले CBSE Class 10 Second Board Result 2026 लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद रोल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भरें. सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा. भविष्य के उपयोग के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं.

मार्कशीट में क्या-क्या जानकारी होगी?

ऑनलाइन उपलब्ध होने वाली मार्कशीट में छात्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होंगी. इनमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, जन्मतिथि, विषयवार अंक, प्राप्त ग्रेड, कुल अंक और रिजल्ट स्टेटस जैसी जानकारी शामिल रहने की संभावना है.

DigiLocker और UMANG भी बनेंगे सहारा

अगर रिजल्ट के समय वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक के कारण परेशानी आती है, तो छात्र DigiLocker और UMANG जैसे वैकल्पिक प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इन प्लेटफॉर्म्स पर डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर रखी जा सकती है.

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