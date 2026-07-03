लालू यादव और राबड़ी देवी को फिर से मिली Z सुरक्षा, सम्राट सरकार का बड़ा फैसला

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (Rabri Devi) की Z श्रेणी की सुरक्षा फिर से बहाल कर दी गई है. सम्राट सरकार (Samrat Government) ने यह बड़ा फैसला लिया है. इन दोनों नेताओं को बुलेटप्रूफ वाहन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है.

बता दें कि हाल ही में सुरक्षा समीक्षा के बाद उनकी सुरक्षा-व्यवस्था में बदलाव किया गया था. सुरक्षा घटाए जाने के विरोध में दोनों नेताओं ने सरकारी सुरक्षा वापस कर दी थी. अब एक बार फिर से सरकार ने पुरानी सुरक्षा व्यवस्था लौटा दी है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पहले से सुरक्षा मिल रही है.

लगातार गहराता जा रहा था विवाद

गौरतलब हो कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में की गई कटौती को लेकर लगातार राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा था. सिक्योरिटी में बदलाव के कारण लालू परिवार ने अपनी सुरक्षा को वापस कर दिया था.

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सुरक्षा में उतर गए थे पार्टी के कार्यकर्ता

इस घटनाक्रम के बाद आरजेडी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में राबड़ी देवी के आवास के बाहर जुट गए थे. कार्यकर्ताओं का कहना था कि जब तक सरकार लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा-व्यवस्था को पहले की तरह बहाल नहीं करती, तब तक वे स्वयं अपने नेताओं की सुरक्षा में डटे रहेंगे. इस बीच अब फिर से जेड सुरक्षा बहाल कर दी गई है.

बिना सुरक्षा के घूम रहा था परिवार

जेड सुरक्षा बहाल किए जाने के बाद अब फिर से लालू-राबड़ी पहले की तरह सिक्योरिटी के साथ घूम पाएंगे. जानकारी हो कि सुरक्षा वापस किए जाने के बाद लालू-राबड़ी बिना किसी सिक्योरिटी के ही घूम रहे थे. तेजस्वी यादव भी बिना सुरक्षा के घूम रहे थे. तेज प्रताप ने भी सुरक्षा वापस कर दी थी. सुरक्षा घटाए जाने पर लालू यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार (पूर्व मुख्यमंत्री) ने ही सब कुछ करवाया है. सुरक्षा को लेकर लगातार सियासत के बाद अब आरजेडी के लिए अच्छी खबर आई है.

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