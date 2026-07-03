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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: कुली की मनमानी नहीं चलेगी, ज्यादा पैसे मांगने पर करें शिकायत, रेलवे लेगा सख्त एक्शन

Train News: कुली की मनमानी नहीं चलेगी, ज्यादा पैसे मांगने पर करें शिकायत, रेलवे लेगा सख्त एक्शन

Indian Railway: आप ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. अगर आपसे कुली तय कीमत से ज्यादा पैसे मांगे तो ऐसे में आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं. जानिए पूरा प्रोसेस.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 03 Jul 2026 09:54 PM (IST)
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  • दोषी कुली का लाइसेंस रद्द हो सकता है।

Indian Railway: ट्रेन से सफर के दौरान अगर साथ में बच्चे और बुजुर्ग हो तो सामान के साथ उनको संभालना भारी पड़ जाता है. ऐसे में कई लोग रेलवे स्टेशन पर कुली की मदद लेते हैं, ताकि वह बिना किसी दिक्कत के ट्रेन तक सामान पहुंचा दे. लेकिन कई बार कुली इतने ज्यादा पैसे मांगने लगते हैं, जिसे देना मुश्किल हो जाता है. लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर कोई कुली आपसे ज्यादा पैसे मांगता है तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं. भारतीय रेलवे इन मामलों के लिए शिकायत करने की सुविधा देता है.  

लिस्ट को पहले ही चेक कर लें

रेलवे स्टेशनों पर कुलियों के लिए सामान के वजन के मुताबिक तय किराए का बोर्ड लगा होता है, जिस पर सारा रेट लिखा होता है. ऐसे में जब भी आप कुली की मदद लें तो उससे पहले ही रेट की जानकारी ले लें, ताकि कुली आपसे ज्यादा पैसे न वसूल पाए.

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ये नंबर आएगा आपके काम

अगर आपसे कुली तय कीमत से ज्यादा पैसे मांग रहा है तो आप आसानी से हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर सकते हैं.

  • आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं.
  • आप 139 नंबर पर कॉल करें और पूरी जानकारी दें.
  • इसके बाद आपकी शिकायत दर्ज कर ली जाएगी.

ऑनलाइन दर्ज कराएं शिकायत

ऑनलाइन शिकायत बुक कर सकते हैं इसके लिए ये स्टेप्स फॉलो करें.

  • सबसे पहले आप रेल मदद पोर्टल या ऐप के जरिए शिकायत दर्ज करें.
  • शिकायत के साथ स्टेशन का नाम, समय दर्ज करें.
  • इसके अलावा कुली का बिल्ला नंबर भी जरूर दर्ज करें.

शिकायत के दौरान खास बातों का रखें ध्यान

  • रेलवे स्टेशन का नाम जरूर याद रखें.
  • सबसे जरूरी कुली का बिल्ला नंबर नोट करना न भूलें.
  • कुली आपसे कितना किराया मांग रहा था यह भी याद रखें.
  • अगर संभव हो तो आप कुली से बातचीत करते समय की वीडियो बना लें तो यह आपके काम आ सकती है.

कुली के खिलाफ रेलवे लेगा एक्शन

आपकी दी गई जानकारी के आधार पर रेलवे जांच करेगा और जांच के दौरान अगर यह साबित हो जाता है कि कुली आपसे ज्यादा पैसे वसूलने की कोशिश कर रहा था तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है. मामला गंभीर होने पर लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 03 Jul 2026 09:44 PM (IST)
Tags :
Coolie Utility News INDIAN RAILWAYS Railway Rule
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