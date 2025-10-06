हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Karwa Chauth outfit ideas: करवाचौथ पर रश्मिका मंदाना को भी मात दे देंगी आप, इन 10 फोटोज से आजमा लें ब्राइडल लुक

Rashmika Mandanna saree look: रश्मिका मंदाना को नेशनल क्रश कहा जाता है, इनकी खूबसूरती के चर्चे हर तरफ होते रहते हैं. चलिए आपको इनके कुछ आउटफिट्स बताते हैं, जो करवाचौथ पर चार चांद लगा देंगे.

By : सोनम  | Updated at : 06 Oct 2025 07:19 AM (IST)
Rashmika Mandanna saree look: रश्मिका मंदाना को नेशनल क्रश कहा जाता है, इनकी खूबसूरती के चर्चे हर तरफ होते रहते हैं. चलिए आपको इनके कुछ आउटफिट्स बताते हैं, जो करवाचौथ पर चार चांद लगा देंगे.

शादी के बाद विवाहित स्त्रियों के लिए करवा चौथ का पर्व काफी खास होता है. यह सिर्फ एक व्रत ही नहीं, उनके प्रेम, समर्पण और रिश्ते की गहराइयों का पर्व होता है. चलिए आपको कुछ ब्राइडल लुक के बारे में बताते हैं, जिससे आप नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना को भी मात देंगी.

साउथ की एक्ट्रेस रश्मिका अपनी एक्टिंग के साथ-साथ खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं. यही कारण है कि इनको नेशनल क्रश के नाम से भी जाना जाता है.
रश्मिका सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली स्टार्स में से एक हैं, यहां वे अपने तमाम लुक्स को फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं. इसमें उनके साड़ी के डिफरेंट आउटफिट शामिल होते हैं.
जब वे साड़ी पहनकर फोटो पोस्ट करती हैं, उसके बाद उनकी खूबसूरती देखते ही बनती है, ऐसा लगता है मानो कोई परी खड़ी हो. यही कारण है कि फैंस उनके साड़ी वाले लुक्स को ज्यादा पसंद करते हैं.
अगर आप भी रश्मिका की साड़ी वाली आउटफिट ट्राई करती हैं, तो आपकी भी खूबसूरती देखते ही बनेगी. आपके पति आपके ऊपर फिदा हो जाएंगे.
आप रश्मिका की इस ग्रीन साड़ी वाली आउटफिट को कॉपी कर सकती हैं. यह आपके ऊपर खूब जचेगा और आप इसको पहनकर साड़ी में किसी हसीना से कम नहीं दिखेंगी.
अगर आप रेड साड़ी ट्राई करना चाहती हैं, तो यह भी आपके लिए परफेक्ट आउटफिट रहने वाला है. रेड साड़ी और त्योहार का कॉम्बिनेशन आपको किसी अप्सरा से कम नहीं लगने देगा.
अगर आप अपने इस त्योहार को देशी लुक में मनाकर यादगार बनाना चाहती हैं, तो यह पिंक आउटफिट आपके लिए परफेक्ट है. इसको पहनकर आपके चेहरे पर चार चांद लग जाएंगे.
अगर आप ब्राउन आउटफिट ट्राई करना चाहती हैं, तो रश्मिका की ये साड़ी आपके लिए काफी परफेक्ट रहने वाली है. करवाचौथ का यह पावन पर्व आप इसी स्टाइलिश लुक में मना सकती हैं.
आप येलो आउटफिट को भी ट्राई कर सकती हैं. करवाचौथ पर येलो कलर त्योहार के साथ आपके ऊपर जंचता है. अगर आप इसको ट्राई करती हैं, तो लोगों की नजरें आपके ऊपर से हटेंगी नहीं.
Published at : 06 Oct 2025 07:19 AM (IST)
Advertisement

Embed widget