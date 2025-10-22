बिहार और झारखंड के छठ प्रसाद में क्या है फर्क, जान लें दोनों राज्यों के बीच का अंतर?

बिहार में ठेकुआ को छठ पूजा का सबसे जरूरी प्रसाद माना जाता है. इसे गेहूं के आटे, गुड़ और देसी घी से तैयार किया जाता है और खास लकड़ी के सांचे से आकार दिया जाता है. इसे धीमी आंच पर तला जाता है जिससे इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है. वहीं झारखंड में भी ठेकुआ बनता है, लेकिन कई बार इसमें नारियल पाउडर या तिल भी मिलाया जाता है, जो इसे थोड़ा अलग टेस्ट देता है. कई परिवार इसमें इलायची या सौंफ का भी यूज करते हैं.