दिल्ली में बेहद मशहूर हैं ये फुटवियर मार्केट्स, यहां आपको मिलेगा परफेक्ट स्टाइल

दिल्ली का सदर बाजार सबसे पुराना और भीड़भाड़ वाला थोक बाजार माना जाता है. यहां महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के लिए हर तरह के जूते और बूट्स मिल जाते हैं. वहीं यहां नॉर्मल सैंडल से लेकर पार्टी वियर शूज तक के दाम 100 से 150 रुपये से शुरू हो जाते हैं. इसके अलावा इस बाजार में थोक और खुदरा दोनों तरह की खरीदारी का ऑप्शन मौजूद रहता है.