दिल्ली में बेहद मशहूर हैं ये फुटवियर मार्केट्स, यहां आपको मिलेगा परफेक्ट स्टाइल
दिल्ली का सदर बाजार सबसे पुराना और भीड़भाड़ वाला थोक बाजार माना जाता है. यहां महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के लिए हर तरह के जूते और बूट्स मिल जाते हैं.
दिल्ली सिर्फ राजनीति और इतिहास के लिए ही नहीं बल्कि किफायती और ट्रेंडी शॉपिंग के लिए भी पूरे देश में मशहूर है. अगर आप कम बजट में स्टाइलिश जूते स्नीकर्स या बूट्स खरीदना चाहते हैं तो राजधानी के कई मार्केट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं. यहां 100 रुपये से शुरू होकर ब्रांडेड लुक वाले फुटवियर आसानी से मिल जाते हैं. वहीं सही मोल भाव के साथ आप अच्छे फुटवियर किफायती दामों में ले सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दिल्ली में कौन से फुटवियर मार्केट बहुत मशहूर है, जहां आपको परफेक्ट स्टाइल के फुटवियर मिल जाएंगे.
Published at : 21 Jan 2026 09:02 AM (IST)
