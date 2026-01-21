हॉलीवुड और बॉलीवुड के बीच लगातार सफर करने वाली प्रियंका चोपड़ा को घर का बना अचार बेहद पसंद है. उन्हें खासतौर पर बुआ के हाथ का आम और आंवले का अचार पसंद है, जिसे वह अक्सर सफर के दौरान भी अपने साथ रखना नहीं भूलतीं.