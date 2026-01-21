हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलBollywood Actresses Favourite Pickle: दीपिका-प्रियंका से लेकर श्रद्धा कपूर तक, जानें किस एक्ट्रेस को कौन-सा अचार पसंद?

Celebrity Food Habits: फेवरेट स्टार के बारे में जानने में हमें काफी दिलचस्पी होती है कि वे क्या खाते हैं और कैसे रहते हैं चलिए आज आपको उनके फेवरेट अचार के बारे में बताते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 21 Jan 2026 10:48 AM (IST)
बॉलीवुड सितारों की फूड चॉइस हमेशा से फैंस के लिए दिलचस्प रही है. खासतौर पर जब बात देसी स्वाद की हो, तो अचार का नाम सबसे पहले आता है. ग्लैमर और बिजी शेड्यूल के बावजूद कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस आज भी घर के बने अचार को अपनी डाइट का अहम हिस्सा मानती हैं. आइए जानते हैं किस एक्ट्रेस को कौन-सा अचार पसंद है.

दीपिका पादुकोण को सादा और देसी खाना पसंद है. उन्होंने एक सोशल मीडिया सेशन में बताया था कि अगर जिंदगी भर एक ही डिश खानी हो, तो वह सफेद चावल, रसाम और आम के अचार को चुनेंगी.
Published at : 21 Jan 2026 10:48 AM (IST)
