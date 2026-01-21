हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर' में रणवीर सिंह संग 20 साल के एज गैप पर सारा अर्जुन ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'जीओ और जीने दो'

'धुरंधर' में रणवीर सिंह संग 20 साल के एज गैप पर सारा अर्जुन ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'जीओ और जीने दो'

Dhurandhar: धुरंधर में रणवीर सिंह और सारा अर्जुन के बीच रोमांटिक एंगल दिखाया गया है. दोनों की उम्र में 20 साल का अंतर है. वहीं अब सारा ने एज गैप पर चुप्पी तोड़ी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 21 Jan 2026 10:49 AM (IST)
Preferred Sources

आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म 'धुरंधर' पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुई थी. इस फिल्म के पहले लुक वाले टीज़र के जारी होने के बाद से ही रणवीर सिंह और सारा अर्जुन के बीच 20 साल के उम्र के अंतर को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई थी. वहीं अब सारा अर्जुन ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है.

रणवीर संग 20 साल के एज गैप पर क्या बोलीं सारा अर्जुन?
दरअसल  एनडीटीवी से हाल ही में हुई बातचीत में सारा अर्जुन ने बताया कि फिल्म रिलीज होने से पहले सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखने के कारण उम्र के अंतर को लेकर हो रही बहस और ट्रोलिंग उन तक नहीं पहुंची. उन्होंने कहा, "सारा शोर सोशल मीडिया पर ही है, है ना? और मैं ज्यादा एक्टिव नहीं हूं. मैंने इसमें ज्यादा हिस्सा नहीं लिया... मुझे लगता है कि सबकी अपनी-अपनी राय होती है. मैं 'जीओ और जीने दो' में विश्वास करती हूं... यह उनकी राय है... इससे मेरे विचारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता... मुझे कहानी पता थी, और यह जायज थी."

सारा अर्जुन ने आगे कहा, “मैं इन सब चीजों से थोड़ी दूर रहती हूं… मेरे माता-पिता मुझे अच्छी-अच्छी चीजें दिखाते हैं, और मुझे उनका आनंद आता है… मैं अभी भी सोशल मीडिया पर बहुत कम एक्टिव हूं, और जहां तक ​​सोशल मीडिया की खबरें पढ़ने की बात है… यह सब फिल्म रिलीज होने से पहले की बात है, इसलिए उस समय मैं शायद ही कुछ चेक करती थी.”

गैजेट से दूर रहती हैं सारा अर्जुन
सारा आगे कहती हैं, “जिस बोर्डिंग स्कूल में मैं पढ़ती थी, वहां पढ़ाई के दौरान हमारे पास कोई गैजेट नहीं थे. स्कूल से निकलने के बाद मैं इतनी बिजी हो गई कि मुझे इसकी आदत ही नहीं पड़ी. इसलिए, अभी तक मुझे इसकी आदत नहीं है और मुझे अपने बारे में यही अच्छा लगता है... मैं इसका इस्तेमाल तभी करती हूं जब मुझे सच में इसकी ज़रूरत होती है या जब मुझे कुछ पोस्ट करना होता है. वरना, एंटरटेनमेंट के लिए मैं दूसरी चीज़ें चुनती हूं. जब भी मुझे खाली समय मिलता है, मैं घूमने निकल जाती हूँ, मैं एक जगह नहीं बैठ सकती.”

'धुरंधर' में सारा अर्जुन का क्या है किरदार? 
बता दें कि फिल्म 'धुरंधर' में सारा अर्जुन ने पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जमील जमाली (राकेश बेदी स्टारर) की बेटी यालीना जमाली का किरदार निभाया है. वहीं रणवीर सिंह का किरदार यालीना को अपने प्यार में फंसाने की साजिश रचता है और आखिरकार दोनों की शादी हो जाती है.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sara Arjun (@saraarjunn)

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस अपडेट
आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर महा ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, इस फिल्म ने  कई रिकॉर्ड तोड़े और 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बन गई. वहीं फिल्म की कमाई की बात करें तो सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक इस फिल्म ने भारत में रिलीज के 47 दिनों में 828.10 करोड़ की नेट कमाई कर ली है. वहीं वर्ल्डवाइड ये 1300 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है. 

और पढ़ें
Published at : 21 Jan 2026 10:48 AM (IST)
Tags :
Ranveer SIngh Dhurandhar Sara Arjun
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Denmark Tension: ट्रंप के बयान पर डेनिश सांसद यूरोपीय संसद में गु्स्से से हुए लाल, बोले– 'भाड़ में जाओ...'
ट्रंप के बयान पर डेनिश सांसद यूरोपीय संसद में गु्स्से से हुए लाल, बोले– 'भाड़ में जाओ...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को भेज दिया कानूनी नोटिस! 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए यह कहा
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को भेज दिया कानूनी नोटिस! 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम
इंडिया
Republic Day 2026: पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Engineer Death : Yuvraj Mehta मौत मामले में घटना का चश्मदीद बयान से क्यों पलटा ?। Noida News । AAP
BJP President बनते ही एक्शन में आए Nitin Nabin, आगामी चुनाव पर ले लिया बड़ा फैसला
Engineer Death : SIT की रडार पर 4 बड़े अधिकारी, लापरवाही के चलते मौत को लेकर होगी जांच
Sansani:Crime News : पटना में एक और छात्रा की 'डेथ मिस्ट्री' ! | Crime News
दहेज मांगा तो चौराहे पर लगेगी फोटो! गांव वालों ने लालची दूल्हों को ऐसे सिखाया सबक
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Denmark Tension: ट्रंप के बयान पर डेनिश सांसद यूरोपीय संसद में गु्स्से से हुए लाल, बोले– 'भाड़ में जाओ...'
ट्रंप के बयान पर डेनिश सांसद यूरोपीय संसद में गु्स्से से हुए लाल, बोले– 'भाड़ में जाओ...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को भेज दिया कानूनी नोटिस! 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए यह कहा
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को भेज दिया कानूनी नोटिस! 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम
इंडिया
Republic Day 2026: पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
बॉलीवुड
वरुण धवन ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, कहा- 'मैं जिसके लिए काम करता हूं वो शुक्रवार को पता चलेगा'
वरुण धवन ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, कहा- 'मैं जिसके लिए काम करता हूं वो शुक्रवार को पता चलेगा'
ट्रेंडिंग
नीदरलैंड्स में कर्मचारी ने मांगा WFH, बॉस के जवाब ने जीता लोगों का दिल ; सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
नीदरलैंड्स में कर्मचारी ने मांगा WFH, बॉस के जवाब ने जीता लोगों का दिल ; सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
शिक्षा
वैभव सूर्यवंशी ज्यादा पढ़े-लिखे हैं या समीर मिन्हास? देख लें दोनों का रिपोर्ट कार्ड
वैभव सूर्यवंशी ज्यादा पढ़े-लिखे हैं या समीर मिन्हास? देख लें दोनों का रिपोर्ट कार्ड
यूटिलिटी
ट्रेन में कितनी बोतल शराब ले जा सकते हैं, क्या है रेलवे के नियम?
ट्रेन में कितनी बोतल शराब ले जा सकते हैं, क्या है रेलवे के नियम?
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget