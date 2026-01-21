'धुरंधर' में रणवीर सिंह संग 20 साल के एज गैप पर सारा अर्जुन ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'जीओ और जीने दो'
Dhurandhar: धुरंधर में रणवीर सिंह और सारा अर्जुन के बीच रोमांटिक एंगल दिखाया गया है. दोनों की उम्र में 20 साल का अंतर है. वहीं अब सारा ने एज गैप पर चुप्पी तोड़ी है.
आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म 'धुरंधर' पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुई थी. इस फिल्म के पहले लुक वाले टीज़र के जारी होने के बाद से ही रणवीर सिंह और सारा अर्जुन के बीच 20 साल के उम्र के अंतर को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई थी. वहीं अब सारा अर्जुन ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है.
रणवीर संग 20 साल के एज गैप पर क्या बोलीं सारा अर्जुन?
दरअसल एनडीटीवी से हाल ही में हुई बातचीत में सारा अर्जुन ने बताया कि फिल्म रिलीज होने से पहले सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखने के कारण उम्र के अंतर को लेकर हो रही बहस और ट्रोलिंग उन तक नहीं पहुंची. उन्होंने कहा, "सारा शोर सोशल मीडिया पर ही है, है ना? और मैं ज्यादा एक्टिव नहीं हूं. मैंने इसमें ज्यादा हिस्सा नहीं लिया... मुझे लगता है कि सबकी अपनी-अपनी राय होती है. मैं 'जीओ और जीने दो' में विश्वास करती हूं... यह उनकी राय है... इससे मेरे विचारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता... मुझे कहानी पता थी, और यह जायज थी."
सारा अर्जुन ने आगे कहा, “मैं इन सब चीजों से थोड़ी दूर रहती हूं… मेरे माता-पिता मुझे अच्छी-अच्छी चीजें दिखाते हैं, और मुझे उनका आनंद आता है… मैं अभी भी सोशल मीडिया पर बहुत कम एक्टिव हूं, और जहां तक सोशल मीडिया की खबरें पढ़ने की बात है… यह सब फिल्म रिलीज होने से पहले की बात है, इसलिए उस समय मैं शायद ही कुछ चेक करती थी.”
गैजेट से दूर रहती हैं सारा अर्जुन
सारा आगे कहती हैं, “जिस बोर्डिंग स्कूल में मैं पढ़ती थी, वहां पढ़ाई के दौरान हमारे पास कोई गैजेट नहीं थे. स्कूल से निकलने के बाद मैं इतनी बिजी हो गई कि मुझे इसकी आदत ही नहीं पड़ी. इसलिए, अभी तक मुझे इसकी आदत नहीं है और मुझे अपने बारे में यही अच्छा लगता है... मैं इसका इस्तेमाल तभी करती हूं जब मुझे सच में इसकी ज़रूरत होती है या जब मुझे कुछ पोस्ट करना होता है. वरना, एंटरटेनमेंट के लिए मैं दूसरी चीज़ें चुनती हूं. जब भी मुझे खाली समय मिलता है, मैं घूमने निकल जाती हूँ, मैं एक जगह नहीं बैठ सकती.”
'धुरंधर' में सारा अर्जुन का क्या है किरदार?
बता दें कि फिल्म 'धुरंधर' में सारा अर्जुन ने पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जमील जमाली (राकेश बेदी स्टारर) की बेटी यालीना जमाली का किरदार निभाया है. वहीं रणवीर सिंह का किरदार यालीना को अपने प्यार में फंसाने की साजिश रचता है और आखिरकार दोनों की शादी हो जाती है.
'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस अपडेट
आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर महा ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़े और 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बन गई. वहीं फिल्म की कमाई की बात करें तो सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक इस फिल्म ने भारत में रिलीज के 47 दिनों में 828.10 करोड़ की नेट कमाई कर ली है. वहीं वर्ल्डवाइड ये 1300 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है.
