हिंदी न्यूज़यूटिलिटीहोली पर फ्री गैस सिलेंडर दे रही रेखा गुप्ता सरकार, किन लोगों को मिलेगा फायदा?

होली पर फ्री गैस सिलेंडर दे रही रेखा गुप्ता सरकार, किन लोगों को मिलेगा फायदा?

Free Gas Cylinder: दिल्ली में होली से पहले बड़ी सरकारी सौगात की तैयारी है. रेखा गुप्ता सरकार ने फ्री गैस सिलेंडर को लेकर अहम फैसला लिया है. जानिए किन लोगों को मिलेगा फायदा और कैसे मिलेगा लाभ.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 21 Jan 2026 11:17 AM (IST)
Preferred Sources

Free Gas Cylinder: दिल्लीवालों के लिए इस बार होली सिर्फ रंगों की नहीं राहत की भी हो सकती है. रेखा गुप्ता सरकार ने गरीब परिवारों को सीधा फायदा देने वाला बड़ा फैसला लिया है. होली और दिवाली पर एक-एक फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर देने की योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है. इसके लिए सरकार ने करीब 300 करोड़ रुपये का बजट तय किया है.

यह फैसला बीजेपी के उस चुनावी वादे से जुड़ा है. जिसमें गरीब परिवारों को त्योहारों पर फ्री सिलेंडर देने की बात कही गई थी. सत्ता में आए एक साल पूरे होने के मौके पर सरकार ने इस स्कीम को लागू करने का फैसला लिया है. पहला फ्री सिलेंडर होली पर मिलेगा. यानी इस बार त्योहार की तैयारी रसोई से ही आसान होने वाली है. जान लें किन्हें मिलेगा इसका फायदा.

दिल्ली में किन्हें मिलेगा फ्री सिलेंडर?

यह योजना दिल्ली के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए लाई गई है. वह परिवार जो राशन कार्ड धारक हैं और पब्लिक डिसटीब्यूशन सिस्टम के तहत गरीब श्रेणी में आते हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा. दिल्ली में इस समय करीब 17.18 लाख राशन कार्ड धारक हैं. शुरुआत में इन्हीं लोगों को योजना में शामिल किया जाएगा. सरकार की ओर से राशन कार्ड डेटाबेस के आधार पर एलिबिजल लाभार्थियों की पहचान कर ली है. 

यह भी पढ़ें:Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस पर पहली बार स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, दर्शकों के लिए पार्किंग से हेल्प डेस्क तक नई व्यवस्था

तो इसके साथ ही वेरिफिकेशन की प्रोसेस भी पूरी हो चुकी है. मतलब जिन परिवारों के नाम राशन कार्ड सिस्टम में सही तरीके से दर्ज हैं. उन्हें अलग से लंबी भागदौड़ नहीं करनी होगी. सरकार का फोकस उन घरों पर है जहां रोजमर्रा के खर्च में गैस सिलेंडर सबसे बड़ा बोझ बन जाता है. ऐसे परिवारों के लिए यह स्कीम सीधी राहत लेकर आएगी.

कैसे मिलेगा फ्री सिलेंडर?

दिल्ली सरकार लाभार्थियों के घर गैस सिलेंडर पहुंचाने की बजाय सीधे पैसे ट्रांसफर करने का रास्ता अपना रही है. अधिकारियों के मुताबिक होली और दिवाली पर एक-एक सिलेंडर की कीमत के बराबर रकम करीब 850 रुपये लाभार्थियों के आधार लिंक बैंक खाते में भेजी जाएगी. यह पैसा डीबीटी के जरिए ट्रांसफर होगा.

यह भी पढ़ें: एक साल में आयुष्मान कार्ड पर कितनी बार ले सकते हैं फ्री इलाज? नहीं पता होगी ये बात

इसके बाद परिवार अपने नजदीकी गैस एजेंसी से सिलेंडर ले सकेंगे. सरकार का कहना है कि इससे बिचौलियों की गुंजाइश कम होगी. यूपी में पहले से इस तरह की व्यवस्था लागू है उसी मॉडल को दिल्ली में अपनाया जा रहा है. पहला ट्रांसफर होली के आसपास किया जा सकता है. यानी इस बार रंगों के साथ रसोई की चिंता भी हल्की होगी.

यह भी पढ़ें: पेट्रोल पंप खोलने का है मन, तो फिर जान लीजिए कितने पैसे लगाने होंगे और कहां करना होगा आवेदन?

Published at : 21 Jan 2026 11:17 AM (IST)
Tags :
Utility News Delhi Government Free Cylinder
और पढ़ें
Embed widget