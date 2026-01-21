हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियावर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में NSA अजीत डोभाल की मौजूदगी से हलचल, क्या ट्रंप को बड़ा झटका देने जा रहा भारत?

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में NSA अजीत डोभाल की मौजूदगी से हलचल, क्या ट्रंप को बड़ा झटका देने जा रहा भारत?

NSA in World Economic Forum: ए के पाशा के मतु ट्रंप से मोदी मिलना नहीं चाहते. मोदी का खास सलाहकार हैं सीक्रेट कामों के लिए उनका चयन, जो भी बातचीत होती है ट्रुथ पर लिख देते हैं, इसलिए डोभाल को भेजा

By : ज़ाहिद अहमद | Updated at : 21 Jan 2026 11:23 AM (IST)
Preferred Sources

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की सालाना बैठक दावोस में 19 से 23 जनवरी 2026 तक चलेगी. भारत ने इस बार अब तक की सबसे बड़ी टीम भेजी है. भारत की टीम दुनिया को बताएगी कि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और निवेश के लिए अच्छा जगह है. राज्य सरकारें अपने राज्यों में निवेश बुलाने पर फोकस करेंगी.

भारत की टीम दावोस टीम में कौन-कौन शामिल हैं?

भारत का मकसद दुनिया को बताना है कि भारत वैश्विक तनाव के बीच कहां खड़ा है और निवेशकों को भारत आने के लिए न्यौता देना है. टीम में NSA, मंत्री, मुख्यमंत्री, CEO और अन्य लोग शामिल हैं. राज्य सरकारें निवेशकों को अपने राज्यों में बुलाने की कोशिश कर रही हैं. भारत का संदेश है- 'भारत के साथ पार्टनरशिप करो और भविष्य में शामिल हो जाओ'.

दावोस में भारत की टीम को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल लीड कर रहे हैं. इस टीम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी, नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू समेत 6 मंत्री शामिल हैं.

मुख्यमंत्री: महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस, आंध्र प्रदेश के CM एन. चंद्रबाबू नायडू, असम के CM हिमंता बिस्वा सरमा, मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव, तेलंगाना के CM ए. रेवंत रेड्डी और झारखंड के CM हेमंत सोरेन समेत कई मुख्यमंत्री भी शामिल हैं.

CEO और बिजनेस लीडर: इनमें रिलायंस के मुकेश अंबानी, टाटा ग्रुप के एन. चंद्रशेखरन, बजाज ग्रुप के संजीव बजाज, जुबिलेंट भारतिया ग्रुप के हरि एस. भारतिया, TVS मोटर के सुंदरशन वेणु और महिंद्रा ग्रुप के अनीश शाह समेत कई हस्तियां होंगी.

इन्फ्लुएंसर्स: मासूम मिनावाला मेहता, बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, इन्वेस्ट इंडिया की निवृति राय, अपोलो हॉस्पिटल्स की संगीता रेड्डी और वेलस्पन लिविंग की दीपाली गोयनका समेत कई इन्फ्लुएंसर शामिल हैं.

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में NSA का क्या काम है?

अजीत डोभाल को दावोस भेजने के पीछे भारत की ओर से एक बहुत मजबूत संदेश है कि आर्थिक विकास के साथ-साथ स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल मुद्दे भी जरूरी हैं. दावोस में सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं होती, बल्कि ग्लोबल चैलेंजेस जैसे भू-राजनीतिक तनाव, सिक्योरिटी, AI, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पर भी चर्चा होती है. NSA अजीत डोभाल दावोस गए हैं क्योंकि WEF अब सिर्फ इकोनॉमिक फोरम नहीं रहा. यह ग्लोबल डायलॉग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां सिक्योरिटी और इकोनॉमी दोनों की बात होती है. उनकी मौजूदगी भारत की मजबूत स्ट्रैटेजिक इमेज को और मजबूत करती है.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, WEF सिर्फ बिजनेस मीटिंग नहीं है, बल्कि ग्लोबल लीडर्स (प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, CEO, मंत्री) मिलकर दुनिया के बड़े मुद्दों पर बात करते हैं. NSA डोभाल की मौजूदगी से स्ट्रैटेजिक डायलॉग पर जोर दिया जा रहा है. भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन साथ ही ग्लोबल सिक्योरिटी और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में उसकी भूमिका बहुत बड़ी है. डोभाल जैसे अनुभवी NSA इन मुद्दों पर ग्लोबल लीडर्स से बात करते हैं.

PM मोदी ने अजीत डोभाल को ही WEF में क्यों भेजा?

इस फोरम में दुनियाभर के 130 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसका हिस्सा बनेंगे. इस वजह से अजीत डोभाल का चयन किया गया है. विदेश मामलों के जानकार और JNU के रिटायर्ड प्रोफेसर ए. के. पाशा कहते हैं, 'इस फोरम में डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे, इसलिए PM मोदी ने अजीत डोभाल को भेजा है, क्योंकि वह खुद ट्रंप ने नहीं मिलना चाहते. NSA को भेजकर वह दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका के दबाव के आगे भारत झुकेगा नहीं.'

ए. के. पाशा ने कहा, 'भारत की कोशिश है कि इस फोरम में अमेरिका से कोई डील हो जाए. अजीत डोभाल PM मोदी के सबसे भरोसेमंद अधिकारी हैं और सलाहकार भी हैं. इस वजह से उनको भेजकर PM मोदी ने बड़ा मैसेज दिया है. डोभाल इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे.'

भारत दावोस में क्या करेगा और क्या उम्मीदें हैं?

केंद्रीय मंत्री भू-आर्थिक तनाव, जरूरी मिनरल्स और AI के जिम्मेदार इस्तेमाल पर बात करेंगे. चंद्रबाबू नायडू कई इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलेंगे और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. हेमंत सोरेन एनर्जी ट्रांजिशन मॉडल दिखाएंगे. भारतीय नेता कई डिस्कशन में शामिल होंगे, जैसे 'क्या भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है?'. इसका मुख्य संदेश है कि भारत के साथ पार्टनर बनो और एक विश्वसनीय भविष्य में शामिल हो जाओ.

भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या अनुमान हैं?

WEF के प्रेसिडेंट और CEO बोर्ज ब्रेंडे ने कहा है कि 2026 में भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज बढ़ने वाला देश होगा. भारत वैश्विक विकास का 20 प्रतिशत हिस्सा दे सकता है. यह विकास पूरे दुनिया के लिए अच्छा है क्योंकि यह बहुत बड़ा है. ब्रेंडे ने मोदी सरकार की तेज और मजबूत सुधारों की तारीफ की है.

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इसकी थीम क्या है?

WEF एक बड़ा वैश्विक फोरम है जहां दुनिया के नेता, मंत्री, CEO और विशेषज्ञ मिलकर अर्थव्यवस्था, राजनीति, सुरक्षा और अन्य बड़े मुद्दों पर बात करते हैं. यह स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में हर साल जनवरी में होता है. 2026 की 56वीं बैठक का थीम है 'A Spirit of Dialogue' यानी 'संवाद की भावना'. यहां देशों के बीच बातचीत बढ़ाने पर जोर है, खासकर जब दुनिया में अमेरिका-चीन और रूस-यूक्रेन जैसे भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर (एबीपी लाइव- हिंदी) अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इससे पहले दो अलग-अलग संस्थानों में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी. जहां वे 5 साल से ज्यादा वक्त तक एजुकेशन डेस्क और ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. वे बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को भी लीड कर चुके हैं. ज़ाहिद देश-विदेश, राजनीति, भेदभाव, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, एजुकेशन और चुनाव जैसे सभी मुद्दों को हल करने में रूचि रखते हैं.
Read
Published at : 21 Jan 2026 10:48 AM (IST)
Tags :
Donald Trump Ajit Doval Switzerland NSA World Economic Forum PM Modi DONALD Trump NSA In World Economic Forum Ajit Doval In Davos Ajit Doval In Wef
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में NSA अजीत डोभाल की मौजूदगी से हलचल, क्या ट्रंप को बड़ा झटका देने जा रहा भारत?
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में NSA अजीत डोभाल की मौजूदगी से हलचल, क्या ट्रंप को बड़ा झटका देने जा रहा भारत?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
इंडिया
Republic Day 2026: पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

महाराष्ट्र के नासिक में एक चलती कार में भड़की आग, कार सवार ने कूदकर बचाई जान | Fire News
Indian Stock Market Crash | Sensex 1,065 अंक Down, Nifty 25,232 पर बंद | Paisa Live
Budget 2026 में Middle Class को Tax Relief? New Tax Regime पर बड़ी मांग | Paisa Live
Engineer Death : Yuvraj Mehta मौत मामले में घटना का चश्मदीद बयान से क्यों पलटा ?। Noida News । AAP
BJP President बनते ही एक्शन में आए Nitin Nabin, आगामी चुनाव पर ले लिया बड़ा फैसला
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में NSA अजीत डोभाल की मौजूदगी से हलचल, क्या ट्रंप को बड़ा झटका देने जा रहा भारत?
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में NSA अजीत डोभाल की मौजूदगी से हलचल, क्या ट्रंप को बड़ा झटका देने जा रहा भारत?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
इंडिया
Republic Day 2026: पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
बॉलीवुड
'धुरंधर' में रणवीर सिंह संग 20 साल के एज गैप पर सारा अर्जुन ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'जीओ और जीने दो'
'धुरंधर' में रणवीर सिंह संग 20 साल के एज गैप पर सारा अर्जुन ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'जीओ और जीने दो'
यूटिलिटी
होली पर फ्री गैस सिलेंडर दे रही रेखा गुप्ता सरकार, किन लोगों को मिलेगा फायदा?
होली पर फ्री गैस सिलेंडर दे रही रेखा गुप्ता सरकार, किन लोगों को मिलेगा फायदा?
शिक्षा
NASA से रिटायर हुईं सुनीता विलियम्स, जानें अब उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी?
NASA से रिटायर हुईं सुनीता विलियम्स, जानें अब उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी?
लाइफस्टाइल
Bollywood Actresses Favourite Pickle: दीपिका-प्रियंका से लेकर श्रद्धा कपूर तक, जानें किस एक्ट्रेस को कौन-सा अचार पसंद?
दीपिका-प्रियंका से लेकर श्रद्धा कपूर तक, जानें किस एक्ट्रेस को कौन-सा अचार पसंद?
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget