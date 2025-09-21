हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Roti vs Rhilla for weight loss: रोटी उत्तर भारत में खाई जाती है. माना जाता है कि इससे वजन ज्यादा नहीं बढ़ता. हम बताते हैं कि बेसन का चीला या गेहूं की रोटी कौन हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है.

21 Sep 2025 01:35 PM (IST)
वजन घटाने में रोटी या चीला कौन सही है

एक गेहूं की रोटी (साइज़ के अनुसार) लगभग 70 से 100 कैलोरी देती है और इसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट और फाइबर मिलता है. दूसरी ओर, एक बेसन चीला करीब 120 कैलोरी देता है, लेकिन इसके साथ-साथ प्रोटीन और हेल्दी फैट्स भी प्रदान करता है. यानी सिर्फ़ कैलोरी ही नहीं, बल्कि न्यूट्रिशन का टाइप भी वज़न घटाने में अहम भूमिका निभाता है.
बेसन चिल्ला प्रोटीन का अच्छा स्रोत है क्योंकि बेसन चने से बनाया जाता है. प्रोटीन लंबे समय तक भूख को दूर रखता है और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, जिससे मेटाबॉलिज़्म बेहतर होता है. गेहूं की रोटी हेल्दी तो है, लेकिन उसमें प्रोटीन की मात्रा बेसन चिल्ला के मुकाबले बहुत कम होती है.
गेहूं की रोटी डाइटरी फाइबर से भरपूर होती है, जो पाचन को दुरुस्त करता है और ओवरईटिंग से बचाता है. बेसन चिल्ला में भी फाइबर मौजूद होता है, लेकिन मात्रा थोड़ी कम हो सकती है. अगर आपका मकसद पेट की सेहत सुधारना और लंबे समय तक तृप्त रहना है, तो रोटी थोड़ा आगे निकल जाती है.
सैटाइटी यानी खाना खाने के बाद भूख न लगना, वज़न घटाने में बहुत ज़रूरी है. बेसन चिल्ला प्रोटीन से भरपूर होने के कारण आपको ज़्यादा देर तक भरा हुआ महसूस कराता है. कई लोग बताते हैं कि चीला खाने के बाद स्नैकिंग की ज़रूरत कम हो जाती है. दूसरी तरफ, रोटी हल्की होती है और इसे दाल या सब्ज़ी के साथ खाना ज़रूरी है ताकि आप लंबे समय तक फुल महसूस करें.
अगर आप हाई-प्रोटीन और ज़्यादा भरपेट रहने वाला ऑप्शन चाहते हैं, तो बेसन चिल्ला आपके लिए बेहतर रहेगा. वहीं अगर आप बैलेंस्ड कार्ब्स और फाइबर पर ध्यान देना चाहते हैं, तो गेहूं की रोटी भी अच्छा विकल्प है. दोनों के अपने-अपने फायदे हैं, इसलिए एक को छोड़कर सिर्फ़ दूसरे पर निर्भर रहना सही नहीं है.
वजन घटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है दोनों को डाइट में शामिल करना. आप सुबह या रात में बेसन चिल्ला खा सकते हैं और दोपहर के भोजन में गेहूं की रोटी ले सकते हैं. इससे आपको प्रोटीन और फाइबर दोनों का फायदा मिलेगा और डाइट भी दिलचस्प और हेल्दी बनी रहेगी.
बेसन चिल्ला और गेहूं की रोटी, दोनों ही हेल्दी विकल्प हैं. वजन घटाने की बात करें, तो बेसन चिल्ला प्रोटीन की वजह से थोड़ी बढ़त लेता है. हालांकि, गेहूं की रोटी रोजाना के लिए एनर्जी और फाइबर का बेहतरीन स्रोत है. सही तरीका यह है कि दोनों को संतुलित रूप से खाया जाए ताकि शरीर को ज़रूरी पोषण मिले और वजन घटाने की प्रक्रिया भी आसान बने.
21 Sep 2025 01:35 PM (IST)
Roti Vs Chilla Roti Vs Chilla For Weight Loss Besan Chilla Or Wheat Roti Calories

