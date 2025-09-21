सैटाइटी यानी खाना खाने के बाद भूख न लगना, वज़न घटाने में बहुत ज़रूरी है. बेसन चिल्ला प्रोटीन से भरपूर होने के कारण आपको ज़्यादा देर तक भरा हुआ महसूस कराता है. कई लोग बताते हैं कि चीला खाने के बाद स्नैकिंग की ज़रूरत कम हो जाती है. दूसरी तरफ, रोटी हल्की होती है और इसे दाल या सब्ज़ी के साथ खाना ज़रूरी है ताकि आप लंबे समय तक फुल महसूस करें.