ड्रिंक में मिला दें बस ये एक चीज, शराब की बदबू–कड़वाहट दोनों आउट! पाचन शक्ति भी बढ़ेगी
अगली सुबह हैंगओवर का डर और सांसों की बदबू शामिल हैं कई घरेलू नुस्खे लोग आजमाते हैं, लेकिन सब पर तुरंत असर नहीं होता है. इसी बीच एक आसान तरीका काफी चर्चा में है.
बहुत से लोग शराब पीते समय एक ही परेशानी बताते हैं. जिसमें कड़वाहट ज्यादा लगना, अगली सुबह हैंगओवर का डर और सांसों की बदबू शामिल हैं कई घरेलू नुस्खे लोग आजमाते हैं, लेकिन सब पर तुरंत असर नहीं होता है. इसी बीच एक आसान तरीका काफी चर्चा में है. ये तरीका शराब में थोड़ा नींबू और चुटकी भर नमक मिलाना है. लोग कहते हैं कि इससे टेस्ट भी सुधर जाता है और अगली सुबह की दिक्कतें भी कम महसूस होती हैं.
Published at : 12 Dec 2025 07:02 AM (IST)
