आजकल सोशल मीडिया की दुनिया ऐसी हो गई है कि एक छोटा-सा वीडियो भी कुछ ही मिनटों में हर जगह फैल जाता है. कभी किसी की मजेदार हरकत वायरल हो जाती है, तो कभी कोई हादसा लोगों का ध्यान खींच लेता है. इंस्टाग्राम, फेसबुक और यू-ट्यूब पर रोजाना लाखों वीडियो आए दिन ट्रेंड करते हैं. लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही दिल दहल जाता है, और मन में बस एक ही सवाल आता है आखिर ये सब हो क्या रहा है.

ऐसा ही एक हादसा इन दिनों इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वह या तो सन्न रह जा रहा है या फिर माथा पकड़ ले रहा है. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @hijr_only नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और देखते ही देखते लोगों ने इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स से भर दिया. वीडियो में जो हुआ, उसे देखकर किसी की भी रूह कांप सकती है.



वीडियो में आखिर हुआ क्या?



वीडियो की शुरुआत एक साधारण सी सड़क से होती है. सड़क के बिलकुल बीचों-बीच एक MCD कर्मचारी कुर्सी लगाकर बैठा हुआ है.लग रहा है कि वह वहीं बैठकर टोल वसूल रहा था. उसके पीछे एक और आदमी खड़ा दिखाई देता है. सब कुछ सामान्य लग रहा होता है कि तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार फ्रेम में दाखिल होती है.

कुछ ही सेकंड में हादसा हो जाता है, कार सीधे जाकर उसी MCD कर्मचारी को जोरदार टक्कर मार देती है जो सड़क के बीच में बैठा था. टक्कर इतनी तेज होती है कि कर्मचारी कई फीट दूर जाकर गिरता है.वीडियो में यह सीन इतना डरावना है कि पहली बार देखने पर किसी को भी झटका लग सकता है.

लोगों के रिएक्शन और कमेंट्स

वीडियो वायरल होते ही लोगों ने कमेंट्स की लाइन लगा दी।किसी ने लिखा भाई ये क्या कर रहा था बीच सड़क पर, तो किसी ने दुख जताते हुए कहा चाहे गलती जिसकी भी हो, लेकिन ये हादसा देखकर दिल ही बैठ गया. कई यूजर्स ने ये सवाल भी उठाया कि आखिर कोई कर्मचारी कैसे सड़क के बीच में कुर्सी डालकर बैठ सकता है. वहीं कुछ लोग चालक की लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है.

