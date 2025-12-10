हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मबाबा वेंगा की खतरनाक भविष्यवाणियां: मार्च 2026 से शुरू हो जाएंगी आपदाएं, दिसंबर तक हालात बिगड़ने के संकेत!

बाबा वेंगा की खतरनाक भविष्यवाणियां: मार्च 2026 से शुरू हो जाएंगी आपदाएं, दिसंबर तक हालात बिगड़ने के संकेत!

Baba Vanga: बाबा वेंगा ने नए साल मार्च 2026 से दिसंबर 2026 तक को लेकर कई बड़ी भविष्यवाणियां कि है, जिसमें प्राकृतिक आपदाएं, तीसरा विश्व युद्ध और अंतरिक्ष से जुड़ी परेशानियां शामिल है.

By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 10 Dec 2025 01:23 PM (IST)
Baba Vanga: बाबा वेंगा ने नए साल मार्च 2026 से दिसंबर 2026 तक को लेकर कई बड़ी भविष्यवाणियां कि है, जिसमें प्राकृतिक आपदाएं, तीसरा विश्व युद्ध और अंतरिक्ष से जुड़ी परेशानियां शामिल है.

बाबा वेंगा 2026 भविष्यवाणियां

बुल्गारिया के बाबा वेंगा जो अपनी भविष्यवाणी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं. इन्हें बाल्कन के नॉस्त्रेदमस के नाम से भी जाना जाता है. इन्होंने 1996 में दुनिया को अलविदा किया. माना जाता है कि इनकी 85% तक भविष्यवाणियां सच हुई हैं.
बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में कोविड-19 महामारी, 9/11 हमले और प्रिंसेस डायना की मौत जैसी घटनाएं शामिल है. वहीं 2026 साल को लेकर भी उनकी कुछ भविष्यवाणियां सामने आ रही है. जिसमें कहा जा रहा है कि नए साल में मार्च से तबाही की शुरुआत होगी और उसकी छवि दिसंबर तक रह जाएगी.
बाबा वेंगा के अनुसार, मार्च 2026 में एक बड़ा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, जो पूर्वी देश जैसे रूस और चीन ले निकलकर अमेरिका और यूरोप जैसे पश्चिमी देशों को नष्ट करेगा. इसे तीसरा विश्व युद्ध भी कहा जा सकता है. यह विवाद सीमित सीमा से आगे बढ़कर सभी महाद्वीपों को भी प्रभावित करेगा.
बाबा वेंगा के मुताबिक अप्रैल-जून के महीने में कई प्राकृतिक आपदाएं आएंगी. जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और चरम मौसम से पृथ्वी की 7-8% भूमि तबाह भी हो सकती है. इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था नष्ट होगी और आर्थिक मंदी जैसी परेशानियां शुरू हो जाएगी.
वेंगा ने चेतावनी दी है कि साल 2026 तकनीकी और अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में कई बड़े बदलाव लेकर आ सकता है. विशेषज्ञ मानते हैं कि इस वर्ष मशीनों और उन्नत तकनीकों का प्रभाव इंसानी जीवन पर पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगा.
उधर अंतरिक्ष से जुड़ी भविष्यवाणियों ने भी लोगों का ध्यान खींचा है, नवंबर–दिसंबर 2026 में एक विशाल रहस्यमयी अंतरिक्ष वस्तु के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने की संभावना जताई गई है, जिसे कुछ विशेषज्ञ पहले प्रत्यक्ष बाहरी जीवन-संपर्क से जोड़कर देख रहे हैं.
Published at : 10 Dec 2025 01:23 PM (IST)
Embed widget