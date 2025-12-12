हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IndiGo Flight Cancellation: ट्रेन के डायनमिक किराये और प्लेन के डायनमिक किराये में क्या अंतर है, कैसे तय होते हैं रेट?

IndiGo Flight Cancellation: ट्रेन के डायनमिक किराये और प्लेन के डायनमिक किराये में क्या अंतर है, कैसे तय होते हैं रेट?

IndiGo Flight Cancellation: इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन के बाद बाकी फ्लाइट के टिकट क्रिएट काफी ज्यादा बढ़ चुके थे. आइए जानते हैं कि ट्रेन और प्लेन के डायनमिक किराए में क्या फर्क होता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 12 Dec 2025 06:57 AM (IST)
IndiGo Flight Cancellation: इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन के बाद बाकी फ्लाइट के टिकट क्रिएट काफी ज्यादा बढ़ चुके थे. आइए जानते हैं कि ट्रेन और प्लेन के डायनमिक किराए में क्या फर्क होता है.

IndiGo Flight Cancellation: हाल ही में बड़े पैमाने पर हुए इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से बाकी फ्लाइट के टिकटों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली. इसी बीच आइए जानते हैं कि ट्रेन के डायनमिक किराए और प्लेन के डायनमिक किराए के बीच क्या अंतर होता है और रेट को कैसे तय किया जाता है.

1/6
एयरलाइन पूरी तरह से प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए डायनमिक प्राइसिंग का इस्तेमाल करती है. एयरलाइन हर सीट को रिवेन्यू इन्वेंटरी मानती है. इंडियन रेलवे एक पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर होने की वजह से सिर्फ चुनिंदा प्रीमियम ट्रेनों में डायनमिक प्राइसिंग अपनाता है.
एयरलाइन पूरी तरह से प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए डायनमिक प्राइसिंग का इस्तेमाल करती है. एयरलाइन हर सीट को रिवेन्यू इन्वेंटरी मानती है. इंडियन रेलवे एक पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर होने की वजह से सिर्फ चुनिंदा प्रीमियम ट्रेनों में डायनमिक प्राइसिंग अपनाता है.
2/6
हवाई किराया मिनट दर मिनट बदल सकता है क्योंकि यह मार्केट ड्रिवन है. लेकिन ट्रेन का किराया फ्लेक्सी फेयर सिस्टम के तहत फिक्स्ड स्लैब में बढ़ता है. इसका मतलब है कि यहां बेची गई हर 10% सीटों पर 10% की कंट्रोल्ड बढ़ोतरी होती है.
हवाई किराया मिनट दर मिनट बदल सकता है क्योंकि यह मार्केट ड्रिवन है. लेकिन ट्रेन का किराया फ्लेक्सी फेयर सिस्टम के तहत फिक्स्ड स्लैब में बढ़ता है. इसका मतलब है कि यहां बेची गई हर 10% सीटों पर 10% की कंट्रोल्ड बढ़ोतरी होती है.
Published at : 12 Dec 2025 06:57 AM (IST)
Indigo Flight Cancellation Dynamic Pricing Airfare Vs Train Fare

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

