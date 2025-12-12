एयरलाइन पूरी तरह से प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए डायनमिक प्राइसिंग का इस्तेमाल करती है. एयरलाइन हर सीट को रिवेन्यू इन्वेंटरी मानती है. इंडियन रेलवे एक पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर होने की वजह से सिर्फ चुनिंदा प्रीमियम ट्रेनों में डायनमिक प्राइसिंग अपनाता है.