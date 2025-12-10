केला- मान्यता है कि केले में भगवान विष्णु का वास होता है. साथ ही इसे गुरु का प्रतिनिधि भी माना गया है. विवाह, यज्ञ और हर शुभ संस्कार में केले के पत्ते और तने का प्रयोग होता है. शास्त्रों के अनुसार, जिस घर पर केले के वृक्ष की पूजा और सेवा होती है, वहां गरीबी, कलह और आर्थिक संकट नहीं रहता.