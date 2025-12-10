वहीं प्रसिद्ध कथावाचक पुंडरीक महाराज जी भी लोगों के बेहद प्रिय हैं. इनकी पत्नी का नाम रेणुका गोस्‍वामी हैं और वें निमाई पाठशाला की संस्थापक हैं. लोग उन्हें मैया के नाम से भी बुलाते हैं. उन्होंने आज तक हज़ारों बच्चों को गीता और भागवत का ज्ञान दिया है. साथ ही वे आध्यात्मिक कार्यों में काफी जुड़ी रहती हैं. रेणुका गोस्‍वामी ने अपनी मास्टर डिग्री ऑक्सफोर्ड से बिजनेस मैनेजमेंट में किया है. वहीं वे राष्ट्रीय स्तर की हॉकी खिलाड़ी भी रह चुकी हैं.