हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मKatha Vachak Wife: जाने देश के मशहूर कथावाचकों की निजी जिंदगी, कौन है उनकी पत्नियां क्या करती हैं काम!

Katha Vachak Wife: जाने देश के मशहूर कथावाचकों की निजी जिंदगी, कौन है उनकी पत्नियां क्या करती हैं काम!

Katha Vachak Wife: प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी से पहले अनिरुद्धाचार्य जी, पुंडरीक महाराज जी और देवकीनंदन ठाकुर जी भी गृहस्थ जीवन अपना चुके हैं. आइए जानते हैं कि इनके जीवनसाथी के बारे में.

By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 10 Dec 2025 04:17 PM (IST)
Katha Vachak Wife: प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी से पहले अनिरुद्धाचार्य जी, पुंडरीक महाराज जी और देवकीनंदन ठाकुर जी भी गृहस्थ जीवन अपना चुके हैं. आइए जानते हैं कि इनके जीवनसाथी के बारे में.

कथा वाचक पत्नी

1/5
अभी कुछ ही दिनों पहले देश के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी का विवाह हरियाणा में रहने वाली शिप्रा शर्मा से हुआ है. जिसके बाद से लोगों के बीच अन्य कथावाचकों की शादीशुदा जीवन के बारे में जाने की उत्सुकता बढ़ गई है. आइए जानते हैं भारत के कौन से प्रसिद्ध कथावाचकों का विवाह हो रखा है और उनकी पत्नियां क्या करती हैं.
अभी कुछ ही दिनों पहले देश के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी का विवाह हरियाणा में रहने वाली शिप्रा शर्मा से हुआ है. जिसके बाद से लोगों के बीच अन्य कथावाचकों की शादीशुदा जीवन के बारे में जाने की उत्सुकता बढ़ गई है. आइए जानते हैं भारत के कौन से प्रसिद्ध कथावाचकों का विवाह हो रखा है और उनकी पत्नियां क्या करती हैं.
2/5
बीते 5 दिसंबर 2025 को प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का हरियाणा में रहने वाली शिप्रा शर्मा से विवाह हुआ है. शिप्रा हर धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बड़े उत्साह से जुड़ती हैं और वे भगवान कृष्ण की परम भक्त भी मानी जाती हैं. इन दोनों की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लोग खूब पसंद कर रहे हैं.
बीते 5 दिसंबर 2025 को प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का हरियाणा में रहने वाली शिप्रा शर्मा से विवाह हुआ है. शिप्रा हर धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बड़े उत्साह से जुड़ती हैं और वे भगवान कृष्ण की परम भक्त भी मानी जाती हैं. इन दोनों की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लोग खूब पसंद कर रहे हैं.
3/5
वहीं प्रसिद्ध कथावाचक पुंडरीक महाराज जी भी लोगों के बेहद प्रिय हैं. इनकी पत्नी का नाम रेणुका गोस्‍वामी हैं और वें निमाई पाठशाला की संस्थापक हैं. लोग उन्हें मैया के नाम से भी बुलाते हैं. उन्होंने आज तक हज़ारों बच्चों को गीता और भागवत का ज्ञान दिया है. साथ ही वे आध्यात्मिक कार्यों में काफी जुड़ी रहती हैं. रेणुका गोस्‍वामी ने अपनी मास्टर डिग्री ऑक्सफोर्ड से बिजनेस मैनेजमेंट में किया है. वहीं वे राष्ट्रीय स्तर की हॉकी खिलाड़ी भी रह चुकी हैं.
वहीं प्रसिद्ध कथावाचक पुंडरीक महाराज जी भी लोगों के बेहद प्रिय हैं. इनकी पत्नी का नाम रेणुका गोस्‍वामी हैं और वें निमाई पाठशाला की संस्थापक हैं. लोग उन्हें मैया के नाम से भी बुलाते हैं. उन्होंने आज तक हज़ारों बच्चों को गीता और भागवत का ज्ञान दिया है. साथ ही वे आध्यात्मिक कार्यों में काफी जुड़ी रहती हैं. रेणुका गोस्‍वामी ने अपनी मास्टर डिग्री ऑक्सफोर्ड से बिजनेस मैनेजमेंट में किया है. वहीं वे राष्ट्रीय स्तर की हॉकी खिलाड़ी भी रह चुकी हैं.
4/5
अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अपनी सहज और सरल कथा-वाचन शैली के कारण युवाओं में विशेष लोकप्रिय हैं. उनकी पत्नी की बात करें तो उनका नाम आरती तिवारी है, जो स्वयं भी भजन-संगीत से जुड़ी रहती हैं और धार्मिक आयोजनों में भी महाराज जी के साथ उपस्थित रहती हैं. आरती जी समय-समय पर अपने भजन के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं, जिससे उनकी अपनी खुद की अलग पहचान भी बनी हुई है.
अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अपनी सहज और सरल कथा-वाचन शैली के कारण युवाओं में विशेष लोकप्रिय हैं. उनकी पत्नी की बात करें तो उनका नाम आरती तिवारी है, जो स्वयं भी भजन-संगीत से जुड़ी रहती हैं और धार्मिक आयोजनों में भी महाराज जी के साथ उपस्थित रहती हैं. आरती जी समय-समय पर अपने भजन के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं, जिससे उनकी अपनी खुद की अलग पहचान भी बनी हुई है.
5/5
वहीं, देवकीनंदन ठाकुर महाराज की पत्नी अन्दामता देवी अपने सरल स्वभाव और धार्मिक कार्यों में सहयोग के लिए जानी जाती हैं. वे ज्यादातर सार्वजनिक जीवन से दूर रहती हैं, इसलिए उनके निजी और पेशेवर जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी सामने आती है, लेकिन धार्मिक सेवाओं में उनका सहयोग हमेशा दिखाई देता है.
वहीं, देवकीनंदन ठाकुर महाराज की पत्नी अन्दामता देवी अपने सरल स्वभाव और धार्मिक कार्यों में सहयोग के लिए जानी जाती हैं. वे ज्यादातर सार्वजनिक जीवन से दूर रहती हैं, इसलिए उनके निजी और पेशेवर जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी सामने आती है, लेकिन धार्मिक सेवाओं में उनका सहयोग हमेशा दिखाई देता है.
Published at : 10 Dec 2025 04:17 PM (IST)
Tags :
Aniruddhacharya Katha Vachak Indresh Upadhyay Pundrik Maharaj

धर्म फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
राहुल गांधी पर भड़के चिराग पासवान, 'विपक्ष का नेता होने के बावजूद आप...'
'वोट नहीं बल्कि कांग्रेस का जनादेश चोरी हो चुका', चिराग पासवान ने राहुल गांधी को घेरा
इंडिया
Indigo CEO Summoned: DGCA के सामने पेशी से पहले इंडिगो के सीईओ ने मांगी एक दिन की मोहलत, इन सवालों के देने होंगे जवाब
DGCA के सामने पेशी से पहले IndiGo के CEO ने मांगी एक दिन की मोहलत, इन सवालों के देने होंगे जवाब
क्रिकेट
इस टीम के मेंटॉर और बैटिंग कोच बने दिनेश कार्तिक, जिम्मेदारी मिलने पर बोले- यह सपना सच होने जैसा
इस टीम के मेंटॉर और बैटिंग कोच बने दिनेश कार्तिक, जिम्मेदारी मिलने पर बोले- यह सपना सच होने जैसा
इंडिया
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Census 2027 High Tech: Real Time Monitoring से बदल जाएगा पूरा System | Paisa Live
IndiGo Crisis: इंडिगो पर सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन, अब यात्रियों को नहीं होगी परेशानी! #indigoupdate
Aniruddhacharya Controversy: ज्ञानी बाबा पर कोर्ट लगाएगी क्लास, अब तो माफी मांगनी पड़ेगी!
Goa Nightclub Fire: लूथरा ब्रदर्स का थाईलैंड पार्टी पुलिस ने ऐसे किया EXPOSE
Aniruddhacharya Controversy: महिलाओं का अपमान करना कब बंद करेंगे बाबा?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
राहुल गांधी पर भड़के चिराग पासवान, 'विपक्ष का नेता होने के बावजूद आप...'
'वोट नहीं बल्कि कांग्रेस का जनादेश चोरी हो चुका', चिराग पासवान ने राहुल गांधी को घेरा
इंडिया
Indigo CEO Summoned: DGCA के सामने पेशी से पहले इंडिगो के सीईओ ने मांगी एक दिन की मोहलत, इन सवालों के देने होंगे जवाब
DGCA के सामने पेशी से पहले IndiGo के CEO ने मांगी एक दिन की मोहलत, इन सवालों के देने होंगे जवाब
क्रिकेट
इस टीम के मेंटॉर और बैटिंग कोच बने दिनेश कार्तिक, जिम्मेदारी मिलने पर बोले- यह सपना सच होने जैसा
इस टीम के मेंटॉर और बैटिंग कोच बने दिनेश कार्तिक, जिम्मेदारी मिलने पर बोले- यह सपना सच होने जैसा
इंडिया
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
टेलीविजन
पॉपुलर एक्ट्रेस कृतिका कामरा ने कंफर्म किया रिलेशनशिप, क्रिकेट होस्ट गौरव कपूर को कर रहीं डेट
पॉपुलर एक्ट्रेस कृतिका कामरा ने कंफर्म किया रिलेशनशिप, क्रिकेट होस्ट को कर रहीं डेट
हेल्थ
Kidney Damage Signs: आंखों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, तुरंत कराएं अपना इलाज
आंखों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, तुरंत कराएं अपना इलाज
नौकरी
छात्रों के लिए बड़ा मौका, RBI में पा सकते हैं इंटर्नशिप; ये है अप्लाई करने की आखिरी तारीख
छात्रों के लिए बड़ा मौका, RBI में पा सकते हैं इंटर्नशिप; ये है अप्लाई करने की आखिरी तारीख
जनरल नॉलेज
मौत के बाद हिंदुओं में की जाती है तेरहवीं, मुस्लिमों में क्या है रिवाज?
मौत के बाद हिंदुओं में की जाती है तेरहवीं, मुस्लिमों में क्या है रिवाज?
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget