हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेश'ऐसे लोगों को रात के अंधेरे में निपटा देंगे', डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री की इन अधिकारियों को चेतावनी

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के मंडी में कांग्रेस सरकार के तीन साल पूरा होने पर आयोजित रैली में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य की अफसरशाही पर गंभीर आरोप लगाए.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 12 Dec 2025 06:58 AM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश के मंडी में कांग्रेस सरकार के तीन साल के जश्न के दौरान  रैली आयोजित की गई. इस रैली में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री काफी गुस्से में नजर आए. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री से लेकर अफसरों तक को लताड़ लगा दी और खरी खरी सुनाई. डिप्टी सीएम अग्निहोत्री ने कहा कि वह मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहते हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा. बड़ी संख्या में लोग रैली में आए हैं और उनके काम तभी होंगे, जब मुख्यमंत्री अपने हाथ में डंडा पकड़ेंगे. डिप्टी सीएम मुकेश सतुंष्ठ आदमी हैं और वह किसी से नहीं डरते हैं.

डिप्टी सीएम अग्निहोत्री ने कहा कि जो अधिकारी कांग्रेस की सरकार रहते हुए बीजेपी नेताओं के घर हाजिरी लगा रहे हैं या उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा, ऐसे लोगों को रात के अंधेरे में निपटा देंगे. उन्होंने साफ तौर से कहा कि अब काम ऐसे नहीं चलेगा और जिन अधिकारियों में ‘दोहरा चरित्र’ मिलेगा, उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी.

जनता को साथ लेकर आगे बढ़ रही है कांग्रेस सरकार- डिप्टी सीएम

इस रैली में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष और अफसरशाही पर भी तीखे हमले किए. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आज का विशाल जनसमूह इस बात की गवाही दे रहा है कि कांग्रेस सरकार जनता को साथ लेकर आगे बढ़ रही है.

सरकार के खिलाफ साजिश करने वालों से सख्ती से निपटेंगे- डिप्टी सीएम

डिप्टी सीएम ने कहा कि दो साल बचे हैं और कांग्रेस अपने सभी वादों को पूरा करेगी, फिर चाहे महिलाओं को 1500 रुपये देने या 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वायदा हो. उन्होंने कहा कि सरकार ने ‘छोटी सोच’ को खत्म करने की शपथ ली है और जो भी व्यक्ति अफसर हो, कर्मचारी हो या नेता जो सरकार के खिलाफ साजिश करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा.

हिमाचल प्रदेश: CM सुक्खू का BJP पर हमला, 'पिछली सरकार ने छोड़ा 75 हजार करोड़ का कर्ज'

Published at : 12 Dec 2025 06:57 AM (IST)
