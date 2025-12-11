हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Skin Care Drink: स्किन केयर के लिए यह खास ड्रिंक पी रहे जेन-जी, जानें ये कितने फायदेमंद?

Skin Care Drink: स्किन केयर के लिए यह खास ड्रिंक पी रहे जेन-जी, जानें ये कितने फायदेमंद?

Gen-Z Skin Drink Trend: स्किन केयर के लिए लोग तरह-तरह के नियम फॉलो करते हैं, चलिए आपको बताते हैं कि जेन-जी स्किन केयर के लिए कौन सा खास ड्रिंक पी रहे हैं और इससे फायदा क्या हो रहा है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 11 Dec 2025 02:32 PM (IST)
Gen-Z Skin Drink Trend: स्किन केयर के लिए लोग तरह-तरह के नियम फॉलो करते हैं, चलिए आपको बताते हैं कि जेन-जी स्किन केयर के लिए कौन सा खास ड्रिंक पी रहे हैं और इससे फायदा क्या हो रहा है.

इन दिनों सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह के स्किन केयर ड्रिंक तेजी से वायरल हो रहे हैं. कहीं ग्लोइंग स्किन का ड्रिंक बताया जा रहा है, तो कहीं पिंपल-फ्री या ग्लास स्किन के लिए कोई नया जूस ट्रेंड कर रहा है. लोग इन ट्रेंडी वीडियो को बड़े उत्साह से फॉलो कर रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि जेन-जी स्किन केयर के लिए क्या ड्रिंक पी रहे हैं.

1/6
Pinterest की रिपोर्ट बताती है कि स्किन-केयर ड्रिंक से जुड़े सर्च में 176 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है. यानी लोग अब सीरम, क्रीम और मास्क से आगे बढ़कर सीधे जूस और शॉट्स से ग्लो पाने की कोशिश कर रहे हैं. यह ट्रेंड बेहद तेज़ी से बढ़ रहा है.
Pinterest की रिपोर्ट बताती है कि स्किन-केयर ड्रिंक से जुड़े सर्च में 176 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है. यानी लोग अब सीरम, क्रीम और मास्क से आगे बढ़कर सीधे जूस और शॉट्स से ग्लो पाने की कोशिश कर रहे हैं. यह ट्रेंड बेहद तेज़ी से बढ़ रहा है.
2/6
सोशल मीडिया पर रेटिनॉल शॉट्स, ग्लोई ग्रीन जूस और नींबू-ऑलिव ऑयल वाले ड्रिंक्स की रेसिपी खूब शेयर की जा रही है. इन पर दावा किया जाता है कि इन्हें पीकर स्किन साफ, ग्लोइंग और चमकदार बन सकती है. यही वजह है कि लाखों लोग इन्हें ट्राय कर रहे हैं.
सोशल मीडिया पर रेटिनॉल शॉट्स, ग्लोई ग्रीन जूस और नींबू-ऑलिव ऑयल वाले ड्रिंक्स की रेसिपी खूब शेयर की जा रही है. इन पर दावा किया जाता है कि इन्हें पीकर स्किन साफ, ग्लोइंग और चमकदार बन सकती है. यही वजह है कि लाखों लोग इन्हें ट्राय कर रहे हैं.
3/6
अमेरिकी न्यूट्रिशनिस्ट लूसिया स्टान्सबी का कहना है कि अधिकांश वायरल रेसिपीज में गाजर इसलिए डाली जाती है क्योंकि लोग इसे रेटिनॉल का सोर्स मानते हैं. लेकिन गाजर रेटिनॉल नहीं देती. इसमें मौजूद बीटा-कैरोटीन बहुत कम मात्रा में ही विटामिन A में बदलता है.
अमेरिकी न्यूट्रिशनिस्ट लूसिया स्टान्सबी का कहना है कि अधिकांश वायरल रेसिपीज में गाजर इसलिए डाली जाती है क्योंकि लोग इसे रेटिनॉल का सोर्स मानते हैं. लेकिन गाजर रेटिनॉल नहीं देती. इसमें मौजूद बीटा-कैरोटीन बहुत कम मात्रा में ही विटामिन A में बदलता है.
4/6
लूसिया के अनुसार गाजर का जूस बनाते समय उसका फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व कम हो जाते हैं. इसलिए लंबी रेसिपी बनाकर जूस पीने की बजाय गाजर को सीधे काटकर खाना शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है.
लूसिया के अनुसार गाजर का जूस बनाते समय उसका फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व कम हो जाते हैं. इसलिए लंबी रेसिपी बनाकर जूस पीने की बजाय गाजर को सीधे काटकर खाना शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है.
5/6
एक्सपर्ट बताती हैं कि सिर्फ जूस पीने से स्किन में जादुई सुधार नहीं आता. अच्छी डाइट, पर्याप्त नींद, पानी की सही मात्रा और थोड़ी-बहुत एक्सरसाइज, ये सभी मिलकर स्किन को हेल्दी बनाते हैं. मतलब जूस अकेला स्किन ठीक नहीं कर सकता.
एक्सपर्ट बताती हैं कि सिर्फ जूस पीने से स्किन में जादुई सुधार नहीं आता. अच्छी डाइट, पर्याप्त नींद, पानी की सही मात्रा और थोड़ी-बहुत एक्सरसाइज, ये सभी मिलकर स्किन को हेल्दी बनाते हैं. मतलब जूस अकेला स्किन ठीक नहीं कर सकता.
6/6
लूसिया की सलाह है कि खाने को स्किन ट्रीटमेंट की तरह नहीं समझना चाहिए. फूड शरीर को पोषण देता है, लेकिन स्किन की हर समस्या को अकेले ठीक नहीं कर सकता. इसलिए वायरल ट्रेंड्स अपनाने से पहले सही जानकारी और सोच जरूरी है.
लूसिया की सलाह है कि खाने को स्किन ट्रीटमेंट की तरह नहीं समझना चाहिए. फूड शरीर को पोषण देता है, लेकिन स्किन की हर समस्या को अकेले ठीक नहीं कर सकता. इसलिए वायरल ट्रेंड्स अपनाने से पहले सही जानकारी और सोच जरूरी है.
Published at : 11 Dec 2025 02:32 PM (IST)
Skin Care Drink Gen-Z Skin Drink Trend Pimple-Free Skin Drink

