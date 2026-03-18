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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 7 गेंदबाज, जानें सबसे महंगा कौन

IPL के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 7 गेंदबाज, जानें सबसे महंगा कौन

आईपीएल के इतिहास में अब तक सबसे महंगा ओवर 37 रनों का आया है. एक नहीं, दो अलग-अलग गेंदबाजों ने 37-37 रन खाए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 18 Mar 2026 10:20 PM (IST)
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Bowlers who Conceded Most Runs In IPL Over: आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले टूर्नामेंट के रिकॉर्ड खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. हम आपको बताएंगे कि अब तक आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगा ओवर फेंकने वाले 7 गेंदबाज कौन हैं. इन गेंदबाजों की लिस्ट में कितने भारतीय मौजूद हैं और कितने विदेशी हैं.

एक ओवर में अगर लगातार 6 छक्के भी लग जाएं तो ज्यादा से ज्यादा 36 रन ही आते हैं. लेकिन टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे महंगा ओवर 37 रनों का है, जो 6 छक्के लगने से भी 1 रन ज्यादा है. तो आइए जानते हैं कि इस लिस्ट के 7 गेंदबाजों में कितने भारतीय गेंदबाज हैं. 

लिस्ट में कितने भारतीय 

अगर आईपीएल के सबसे महंगे ओवर की लिस्ट देखी जाए तो शुरुआती 7 में से 4 गेंदबाज भारतीय नजर आते हैं. बाकी के 3 गेंदबाज विदेशी हैं. लिस्ट में सबसे ऊपर प्रशांत परमेश्वरन और हर्षल पटेल मौजूद हैं. दोनों के नाम एक-एक ओवर में 37-37 लुटाने का शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज है. इसके बाद तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज डेनियल सैम्स आते हैं, जिन्होंने 35 रन लुटाए थे. 

प्रशांत परमेश्वरन और हर्षल पटेल के 37-37 रन

बताते चलें कि आईपीएल 2011 में कोच्चि टस्कर्स के लिए खेलते हुए प्रशांत परमेश्वरन ने आरसीबी के खिलाफ 37 रन खर्च किए थे. वहीं हर्षल पटेल ने 2021 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 37 रन खर्चे थे. 

लिस्ट में कौन-कौन भारतीय 

लिस्ट में भारतीय गेंदबाजों को देखा जाए, तो 37-37 रन लुटाने वाले प्रशांत परमेश्वरन और हर्षल पटेल के अलावा खलील अहमद और परविंदर अवाना मौजूद हैं. खलील और परविंदर ने अपने-अपने ओवर में 33-33 रन लुटाने का शर्मनाक रिकॉर्ड कायम किया था. खलील ने यह रिकॉर्ड पिछले ही सीजन यानी 2025 के आईपीएल में बनाया था. वहीं परविंदर अवाना ने 2014 में 33 रन लुटाए थे. 

IPL में सबसे महंगा ओवर 

  • प्रशांत परमेश्वरन (2011)- 37 रन
  • हर्षल पटेल (2021)- 37 रन
  • डेनियल सैम्स (2022)- 35 रन 
  • खलील अहमद (2025)- 33 रन
  • परविंदर अवाना (2014)- 33 रन
  • रवि बोपारा- (2010)- 33 रन 
  • मोईन अली (2025)- 32 रन 

 

यह भी पढ़ें: IPL में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले 7 गेंदबाज, जानें कौन है नंबर-1

Published at : 18 Mar 2026 10:13 PM (IST)
Tags :
Harshal Patel IPL Stats INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026
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