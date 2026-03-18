हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRभारी बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में बिजली गुल, IMD ने राज्यों को भेजा अलर्ट, 16 फ्लाइट डायवर्ट

भारी बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में बिजली गुल, IMD ने राज्यों को भेजा अलर्ट, 16 फ्लाइट डायवर्ट

Weather Delhi: पालम में शाम 7 बजे के आसपास 35 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चली जिसकी गति बाद में 50 किलोमीटर प्रतिघंटा तक पहुंच गया.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 18 Mar 2026 10:06 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार (18 मार्च) शाम को धूल भरी आंधी और गरज के साथ बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. इसके बाद भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शहर के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया. आईएमडी ने सभी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एसडीएमए) को अलर्ट भेज दिया है. मध्य, पूर्वी, नयी दिल्ली, उत्तरी, उत्तरपूर्व, उत्तरपश्चिमी, शाहदरा, दक्षिणी, दक्षिणपूर्वी, दक्षिणपश्चिमी और पश्चिमी जिलों में खराब मौसम की आशंका है. इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए) पर कम से कम 16 फ्लाइट का रूट बदला किया गया. 

मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा?

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, ‘ऑरेंज अलर्ट’ का मतलब है 'तैयार रहें'. इसका मतलब है कि आम जनता को खराब मौसम के लिए तैयार रहना चाहिए, जिससे सामान्य जीवन बाधित हो सकता है. मौसम विभाग ने एक बयान में कहा, ‘‘अगले तीन घंटों के दौरान दिल्ली के कुछ हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, गरज और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है जिसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है.’’ 

Delhi News: ऑडियो ट्रैफिक सिग्नल की उठी मांग, दृष्टिबाधितों और बुजुर्गों को मिलेगा सहारा

65 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा

पालम में शाम 7 बजे के आसपास 35 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चली जिसकी गति बाद में 50 किलोमीटर प्रतिघंटा तक पहुंच गई. राजधानी में हवा की सबसे अधिक गति 68 किलोमीटर प्रति घंटा प्रगति मैदान में दर्ज की गई. वहीं पूसा में हवा की गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई. 

कई इलाकों में बिजली हुई गुल

शहर के अन्य हिस्सों में भी तेज हवाएं चलीं.  पालम में हवा की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा, लोदी रोड पर 46 किलोमीटर प्रति घंटा, इग्नू में 44 किलोमीटर प्रति घंटा, नारायणा में 41 किलोमीटर प्रति घंटा और पीतमपुरा में 33 किलोमीटर प्रति घंटा की गति दर्ज की गई, जो दिल्ली क्षेत्र में आंधी के व्यापक प्रभाव को दर्शाती है. तेज हवाओं के कारण राजधानी के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई और कामकाज बाधित हुआ.

पालम अग्निकांड: मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा देगी सरकार, घायलों को 2 लाख की आर्थिक मदद

IMD ने लोगों को जारी की एडवाइजरी

आईएमडी ने कई एडवाइजरी जारी कर लोगों से घरों के अंदर रहने और कमजोर या असुरक्षित ढांचों से दूर रहने का आग्रह किया. लोगों को खिड़कियों, बिजली के खंभों और बिजली तारों से दूर रहने की चेतावनी दी गई. किसानों को अस्थायी रूप से काम बंद करने और अपने पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए कहा गया है. आंधी में फंसे वाहन चालकों को तेज हवाओं के बीच गाड़ी चलाने के बजाय सुरक्षित स्थान पर रुकने और अपने वाहनों के अंदर रहने के लिए कहा गया है.  

Published at : 18 Mar 2026 09:55 PM (IST)
Tags :
Weather Today DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
भारी बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में बिजली गुल, IMD ने राज्यों को भेजा अलर्ट, 16 फ्लाइट डायवर्ट
भारी बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में बिजली गुल, IMD ने राज्यों को भेजा अलर्ट, 16 फ्लाइट डायवर्ट
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली-NCR में बदला मौसम, धूल भरी आंधी के साथ भारी बारिश, दो दिनों के लिए येलो अलर्ट
दिल्ली-NCR में बदला मौसम, धूल भरी आंधी के साथ भारी बारिश, दो दिनों के लिए येलो अलर्ट
दिल्ली NCR
'मुझे निपटाना है तो मुझसे ज्यादा काम करो या फिर...', अरविंद केजरीवाल का निशाना
'मुझे निपटाना है तो मुझसे ज्यादा काम करो या फिर...', अरविंद केजरीवाल का निशाना
दिल्ली NCR
Delhi News: ऑडियो ट्रैफिक सिग्नल की उठी मांग, दृष्टिबाधितों और बुजुर्गों को मिलेगा सहारा
दिल्ली: ऑडियो ट्रैफिक सिग्नल की उठी मांग, दृष्टिबाधितों और बुजुर्गों को मिलेगा सहारा
Advertisement

वीडियोज

Iran- Israel War: जंग का 18वां दिन... युद्ध की आग।में जल रही है दुनिया | World War 3 | Israel
West Bengal Election 2026: Suvendu Adhikari के खिलाफ..Mamata Banerjee का 'पबित्रा' दांव! | Breaking
Chitra Tripathi: युद्ध से बढ़ेगा महंगाई का महासंकट! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Israe Iran War
Pakistan Attack on Kabul: काबुल दहला, अब इस्लामाबाद की बारी? मुनीर को सीधी चुनौती | Taliban
Iran-Israel-US War: महायुद्ध के 18 दिन हमले और तबाही 'अंतहीन' | Trump | World War 3 | Abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान ने 5 दिनों के लिए घोषित किया सीजफायर, अफगानिस्तान पर ईद तक नहीं करेगा अटैक, क्यों लिया ये फैसला?
पाकिस्तान ने 5 दिनों के लिए घोषित किया सीजफायर, अफगानिस्तान पर ईद तक नहीं करेगा अटैक, क्यों लिया ये फैसला?
हरियाणा
राज्यसभा चुनाव: क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर दीपेंद्र हुड्डा बोले, 'गद्दारी की, दम दिखाओ और...'
क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर दीपेंद्र हुड्डा बोले, 'गद्दारी की, दम दिखाओ और इस्तीफा दो'
क्रिकेट
कब होगी रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी? सांसद के पिता ने कर दिया साफ; जानें ताजा अपडेट
कब होगी रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी? सांसद के पिता ने कर दिया साफ
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस पर आई सुनामी! 18-19 मार्च में Dhurandhar 2 ने एडवांस बुकिंग से कितने करोड़ बटोरे? देखें आंकड़े
बॉक्स ऑफिस पर आई सुनामी! 18-19 मार्च में Dhurandhar 2 ने एडवांस बुकिंग से कितने करोड़ बटोरे? देखें आंकड़े
विश्व
खुले में नमाज पढ़ने पर लगी रोक! अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच UAE का बड़ा फैसला, जारी की नई गाइडलाइंस
खुले में नमाज पढ़ने पर लगी रोक! अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच UAE का बड़ा फैसला
इंडिया
हुमायूं कबीर का बड़ा ऐलान, दो जगह से लड़ेंगे चुनाव, CM ममता बनर्जी के लिए भी बन सकते हैं चुनौती
हुमायूं कबीर का बड़ा ऐलान, दो जगह से लड़ेंगे चुनाव, CM ममता बनर्जी के लिए भी बन सकते हैं चुनौती
यूटिलिटी
बेटी के पैदा होते ही तुरंत करें ये काम, बिटिया की शादी के लिए फिर नहीं जोड़ना पड़ेगा पैसा
बेटी के पैदा होते ही तुरंत करें ये काम, बिटिया की शादी के लिए फिर नहीं जोड़ना पड़ेगा पैसा
हेल्थ
हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या है अंतर, जानिए कौन है ज्यादा खतरनाक?
हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या है अंतर, जानिए कौन है ज्यादा खतरनाक?
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget