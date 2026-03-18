अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी जंग को लेकर लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. दोनों देशों की ओर से अस्थायी संघर्ष विराम का ऐलान किया गया है. इसके पीछे की वजह ईद का त्योहार बताया जा रहा है.

सीजफायर के लिए तैयार हुए पाक-अफगानिस्तान

जानकारी के मुताबिक, सऊदी अरब, तुर्की और कतर के कहने के बाद पाकिस्तान अस्थायी सीजफायर के लिए तैयार हुआ है. पाकिस्तान ने अगले 5 दिन तक अफगानिस्तान के साथ संघर्ष रोकने का फैसला किया है. 18-19 मार्च की आधी रात से 23-24 मार्च की आधी रात तक पाकिस्तान ईद की वजह से अफगानिस्तान या टीटीपी के ठिकानों पर हमला नहीं करेगा.

हालांकि पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि अगर इस बीच कोई ड्रोन हमला या फिर अन्य हमला होता है तो फिर से वो अफ़ग़ानिस्तान और टीटीपी पर हमला करना शुरू कर देगा.

अस्थायी सीजफायर के लिए तैयार हुआ अफगानिस्तान

अफगानिस्तान ने भी किया ईद की वजह से पाकिस्तान के साथ अस्थायीय संघर्ष विराम का ऐलान किया है. अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सऊदी अरब, कतर और तुर्की के कहने पर ईद तक पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम रहेगा. हालांकि अगर उस बीच पाकिस्तान हमला करता है तो जवाब दिया जाएगा.

अफगानिस्तान ने मध्यस्थ देशों की कोशिशों का आभार जताया. सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने अपने पोस्ट में कहा, अफगानिस्तान में मित्रवत मध्यस्थ राज्यों के नेक इरादों के लिए आभार व्यक्त करता है, साथ ही यह पुष्टि करता है कि अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करना और अफगान लोगों के जीवन की रक्षा करना उसके राष्ट्रीय और वैध कर्तव्यों में से हैं, और किसी भी खतरे की स्थिति में, वह किसी भी आक्रमण का साहसपूर्वक जवाब देगा.'

पाकिस्तानी हमले में 400 से ज्यादा की मौत

तालिबान अधिकारियों और स्थानीय मीडिया के मुताबिक 16 मार्च हुई पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में काबुल में एक बड़े नशा मुक्ति हॉस्पिटल पर पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक में 400 से ज्यादा लोग मारे गए और कम से कम 250 लोग घायल हुए थे.तालिबान की सरकार के अधिकारियों के मुताबिक, यह हमला रात करीब 9 बजे काबुल में 2,000 बेड वाले उम्मीद नशा मुक्ति हॉस्पिटल को निशाना बनाकर किया गया था. खामा प्रेस के मुताबिक, अधिकारियों ने इस हमले को हाल के सालों में काबुल में हुए सबसे खतरनाक हमलों में से एक बताया.