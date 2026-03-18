बेटी के पैदा होते ही तुरंत करें ये काम, बिटिया की शादी के लिए फिर नहीं जोड़ना पड़ेगा पैसा

आज के समय में माता-पिता अपनी बेटियों के भविष्य को लेकर पहले से ज्यादा सजग हो गए है. पढ़ाई से लेकर शादी तक के खर्च को देखते हुए समय रहते सही निवेश करना बहुत जरूरी हो जाता है. ऐसे में अगर बेटी के जन्म के साथ ही शुरुआत कर दी जाए तो आगे चलकर बड़ी रकम जुटाना आसान हो सकता है. ऐसे में सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना एक भरोसेमंद ऑप्शन बनकर सामने आती है, जो न सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि लंबे समय में बड़ा फंड तैयार करने में भी मदद करती है.

क्या है सुकन्या समृद्धि योजना?

अगर माता-पिता बेटी के जन्म के समय ही निवेश शुरू कर देते हैं तो उन्हें कंपाउंडिंग का पूरा फायदा मिल सकता है. छोटी-छोटी रकम भी समय के साथ बड़ी पूंजी में बदल जाती है, यही वजह है कि एक्सपर्ट भी शुरुआत जितनी जल्दी हो सके करने की सलाह देते हैं. वहीं सुकन्या समृद्धि योजना एक स्मॉल सेविंग स्कीम है, जिसे आमतौर पर बेटियों के लिए शुरू किया गया है. इसमें माता-पिता बेटी के 10 साल की उम्र से पहले खाता खुलवा सकते हैं. इस योजना का मकसद बेटी की शिक्षा और शादी के लिए मजबूत आर्थिक आधार तैयार करना है.

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योजना में 15-21 का नियम कैसे करता है काम?

इस योजना की सबसे खास बात इसका निवेश पैटर्न है. इसमें केवल 15 साल तक पैसा जमा करना होता है, जबकि 21 साल में मैच्योर होता है. यानी आखिर के 6 साल बिना निवेश के भी जमा रकम पर ब्याज मिलता है. इसी दौरान चक्रवर्ती ब्याज तेजी से फंड को बढ़ाता है. वहीं इस योजना में सालाना न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं. अगर कोई पेरेंट्स हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश करता है तो 15 साल में कुल निवेश 22.5 लाख का हो जाता है. इसके बाद 6 साल सिर्फ ब्याज जुड़ता रहेगा. वहीं मौजूदा ब्याज दर के हिसाब से मैच्योरिटी पर लगभग 70 लाख रुपये या उससे ज्यादा का फंड तैयार हो सकता है. यही वजह है कि इसे बेटियों के भविष्य के लिए मजबूत फाइनेंशियल प्लान माना जाता है.

टैक्स में भी मिलता है बड़ा फायदा

यह योजना पूरी तरह टैक्स फ्री कैटेगरी में आती है. इसमें निवेश पर टैक्स छूट मिलती है, वहीं मिलने वाले ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है. इसके अलावा मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम भी ट्रैक्स फ्री होती है. इससे मिडिल क्लास परिवारों को ज्यादा राहत मिलती है, इसके अलावा इस योजना में कुछ शर्तें भी लागू होती है. जैसे बेटी के 18 साल की होने पर 50 प्रतिशत राशि पढ़ाई के लिए निकाली जा सकती है. वहीं 21 साल पूरे होने पर खाता मेच्योर होता है. इसके अलावा शादी की स्थिति में पहले भी खाता बंद किया जा सकता है, हालांकि ज्यादा लाभ के लिए इसे पूरी अवधि तक चलाना ज्यादा सही माना जाता है.

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