किसी देश को कैसे मिलता है शिप पर अपना झंडा लगाने का अधिकार, क्या हैं इसके नियम?

मध्य पूर्व में जारी युद्ध और समुद्री मार्गों में तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) जैसे जरूरी जलमार्गों की सुरक्षा हमेशा चर्चा में रहती है. हाल ही में खबर आई कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पश्चिमी हिस्से में फंसे 22 भारतीय ध्वज वाले कार्गो जहाजों पर मौजूद 611 भारतीय नाविक पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन इस बीच सवाल उठता है कि अगर किसी जहाज पर भारतीय नाविक हैं या उसका नाम भारतीय लगता है, तो क्या वह सच में भारतीय जहाज है. तो आइए जानते हैं कि शिप पर अपना झंडा लगाने का अधिकार किसी देश को कैसे मिलता है और इसके नियम क्या हैं.

समुद्री कानून के अनुसार, किसी जहाज की असली पहचान उसके नाम या मालिक से नहीं बल्कि उसके झंडे (Flag) और रजिस्ट्रेशन से तय होती है. जहाज जिस देश में रजिस्टर होता है, वही उसका फ्लैग स्टेट (Flag State) होता है. इसका मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वही देश उस जहाज के लिए जिम्मेदार होगा. इसलिए किसी जहाज का नाम भारतीय होना या उसका मालिक भारतीय होना जरूरी नहीं कि वह कानूनी रूप से भारतीय जहाज माना जाएगा. तो आइए जानते हैं कि शिप पर अपना झंडा लगाने का अधिकार किसी देश को कैसे मिलता है और इसके नियम क्या हैं.

किसी देश को शिप पर अपना झंडा लगाने का अधिकार कैसे मिलता है?

किसी देश को शिप पर अपना झंडा लगाने का अधिकार अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत मिलता है, जब वह देश एक संप्रभु राष्ट्र होते हुए जहाजों का आधिकारिक रजिस्ट्रेशन सिस्टम चलाता है. जब कोई जहाज किसी देश में रजिस्टर हो जाता है, तो वह उसी देश का फ्लैग स्टेट बन जाता है और उसे उस देश का झंडा लगाने का कानूनी अधिकार मिल जाता है. यह व्यवस्था United Nations Convention on the Law of the Sea और Geneva Convention on the High Seas जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत तय की गई है, जिनके अनुसार हर जहाज का किसी एक देश से जुड़ा होना जरूरी है और वही देश उसकी सुरक्षा, नियमों के पालन और प्रशासन की जिम्मेदारी उठाता है. इसलिए जहाज का झंडा ही उसकी असली कानूनी पहचान होता है, न कि उसका नाम या मालिक

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इसके नियम क्या हैं?

जहाज पर किसी देश का झंडा लगाने के कुछ तय अंतरराष्ट्रीय नियम होते हैं, जिसमें सबसे पहला नियम यह है कि हर जहाज का किसी एक देश में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है और वही देश उसका फ्लैग स्टेट कहलाता है. दूसरा, जहाज एक समय में सिर्फ एक ही देश का झंडा लगा सकता है वह एक साथ दो देशों का झंडा नहीं रख सकता हैं. तीसरा, जिस देश का झंडा जहाज पर लगा है, उसी देश के कानून उस जहाज पर लागू होते हैं और वही देश उसकी सुरक्षा, निरीक्षण और नियमों के पालन की जिम्मेदारी उठाता है.

यह पूरी व्यवस्था United Nations Convention on the Law of the Sea और Geneva Convention on the High Seas जैसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों से नियंत्रित होती है. बिना किसी देश में रजिस्टर हुए जहाज चलाना गैरकानूनी है.ऐसे जहाज को stateless vessel माना जाता है और किसी भी देश की नौसेना उस पर कार्रवाई कर सकती है. इन नियमों का उद्देश्य समुद्र में व्यवस्था, सुरक्षा और जवाबदेही बनाए रखना है.

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