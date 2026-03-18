किन देशों में भारत से पहले मनाई जाती है ईद? जानें वहां के रिवाज

ईद-उल-फितर 2026 को लेकर इस समय दुनिया भर में हलचल तेज है. रमजान का महीना खत्म होने की ओर है और हर किसी की नजर चांद पर टिकी हुई है. इसी के साथ यह चर्चा भी तेज हो गई है कि आखिर इस बार देश में 20 मार्च को या 21 मार्च को ईद मनाई जाएगी. वहीं इस बार सऊदी अरब के सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के लोगों को 18 मार्च की शाम यानी आज शव्वाल का चांद देखने की अपील की है. ऐसे में अगर आज चांद दिखाई देता है, तो सऊदी अरब में कल यानी 19 मार्च को ईद मनाई जाएगी. वहीं भारत में आमतौर पर सऊदी अरब के एक दिन बाद ईद मनाई जाती है. ऐसे में लोगों के मन में यही सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है और किन देशों में भारत से पहले ईद मनाई जाती है. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि सऊदी के अलावा किन देशों में भारत से पहले ईद मनाई जाती है और वहां के रिवाज क्या है?

क्यों कई देशों में भारत से पहले मनाई जाती है ईद?

ईद-उल-फितर की तारीख इस्लामी हिजरी कैलेंडर पर आधारित होती है, जो पूरी तरह चांद के दिखने पर निर्भर करता है. वहीं अलग-अलग देश में सूर्यास्त का समय अलग-अलग होता है. इसलिए चांद की दिखने का समय भी एक जैसा नहीं होता है. इसके अलावा पश्चिमी देशों जैसे खाड़ी क्षेत्र में चांद पहले दिखाई देता है, जबकि भारत जैसे पूर्वी देशों में चांद आमतौर पर बाद में नजर आता है. यही वजह है कि कई देश में भारत से पहले ईद मनाई जाती है.

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किन देशों में भारत से पहले मनाई जाती है ईद?

सऊदी अरब के अलावा कई खाड़ी और पश्चिम एशियाई देश है, जहां ईद अक्सर भारत से एक दिन पहले मनाई जाती है. भारत से एक दिन पहले ईद मनाने वाले देशों में संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान और तुर्की जैसे देश शामिल हैं. जहां आमतौर पर चांद दिखने के आधार पर या खगोलीय गणनाओं के जरिए ईद की तारीख तय की जाती है. इसलिए यहां भारत से पहले ईद मना मनाई जाती है. इसके अलावा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में ईद एक दिन बार मनाई जाती है( क्योंकि यहां चांद अगले दिन दिखाई दे सकता है.



अलग-अलग देश में ईद मनाने के रिवाज



सऊदी अरब, यूएई और ओमान में ईद: सऊदी अरब, यूएई और ओमान जैसे देशों में ईद का जश्न परिवार के साथ मनाया जाता है. यहां लोग मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं. एक दूसरे से मिलते हैं और बच्चों को ईदी दी जाती है. इसके अलावा यहां बड़े शहरों में खास रौनक देखने को मिलती है.



तुर्की में ईद: तुर्की में ईद को रमजान बायराम कहा जाता है. इस दिन लोग अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं और बच्चों को मिठाई दी जाती है.



भारत और दक्षिण एशिया में ईद: भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ईद का माहौल बहुत खास होता है. बाजारों में भीड़ रहती है और लोग नए कपड़े खरीदते हैं और घरों में सेवइयां, बिरयानी जैसी डिशेज बनाई जाती है. साथ ही जरूरतमंदों को दान देना भी इस दिन की अहम परंपरा होती है.

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