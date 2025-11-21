हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सोने की निब…बॉडी पर जड़े हीरे और नीलम, करोड़ों में है दुनिया के सबसे महंगे पेन की कीमत

सोने की निब…बॉडी पर जड़े हीरे और नीलम, करोड़ों में है दुनिया के सबसे महंगे पेन की कीमत

World Most Expensive Pen: सोना, हीरा और नीलम से बना यह पेन सिर्फ एक लक्जरी आइटम नहीं, बल्कि एक अनमोल कलाकृति है. इसकी कीमत क्यों करोड़ों में जाती है, आइए इसके बारे में जानते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 21 Nov 2025 09:19 AM (IST)
World Most Expensive Pen: सोना, हीरा और नीलम से बना यह पेन सिर्फ एक लक्जरी आइटम नहीं, बल्कि एक अनमोल कलाकृति है. इसकी कीमत क्यों करोड़ों में जाती है, आइए इसके बारे में जानते हैं.

दिखने में एकदम साधारण… लेकिन असल कीमत सुनकर किसी की भी धड़कन बढ़ जाए. दुनिया के सबसे महंगे पेन की कहानी सोने, हीरे और नीलम से कहीं ज्यादा गहरी है. यह सिर्फ लिखने का सामान नहीं, बल्कि शोहरत, ताकत और रुतबे का चमकता हुआ प्रतीक है. करोड़ों की कीमत वाला यह पेन आखिर इतना खास क्यों है? इसे कौन बनाता है? और इसकी बॉडी में जड़े रत्न इसे कितना अनोखा बनाते हैं? इसकी पूरी सच्चाई आपको हैरान कर देगी…

पेन को आमतौर पर लिखने का एक साधारण साधन माना जाता है, लेकिन लक्जरी ब्रांड्स ने इसे स्टेटस और पहचान का प्रतीक बना दिया है. दुनिया के सबसे महंगे पेन बनाने वाली कंपनियों में मोंटब्लैंक सबसे प्रतिष्ठित नाम है.
पेन को आमतौर पर लिखने का एक साधारण साधन माना जाता है, लेकिन लक्जरी ब्रांड्स ने इसे स्टेटस और पहचान का प्रतीक बना दिया है. दुनिया के सबसे महंगे पेन बनाने वाली कंपनियों में मोंटब्लैंक सबसे प्रतिष्ठित नाम है.
1906 में शुरू हुआ यह जर्मन ब्रांड आज एक ऐसी पहचान बन चुका है, जिसे दुनिया भर के नेता, अरबपति, बिजनेस टाइकून और बड़े कलाकार इस्तेमाल करते हैं. इसकी वजह सिर्फ कीमत नहीं, बल्कि वह शिल्पकला है जो हर पेन में जान डालती है.
1906 में शुरू हुआ यह जर्मन ब्रांड आज एक ऐसी पहचान बन चुका है, जिसे दुनिया भर के नेता, अरबपति, बिजनेस टाइकून और बड़े कलाकार इस्तेमाल करते हैं. इसकी वजह सिर्फ कीमत नहीं, बल्कि वह शिल्पकला है जो हर पेन में जान डालती है.
मोंटब्लैंक के पेन किसी मशीन से नहीं बनते, बल्कि पूरी तरह हाथ से तैयार किए जाते हैं. हर पेन कई स्टेप्स से होकर गुजरता है और एक-एक डिटेल पर बारीकी से काम किया जाता है. यही कारण है कि इनके लिमिटेड एडिशन पेन दुनिया में बेहद दुर्लभ हैं. इनमें से कई मॉडलों की कीमत करोड़ों रुपये तक पहुंचती है.
मोंटब्लैंक के पेन किसी मशीन से नहीं बनते, बल्कि पूरी तरह हाथ से तैयार किए जाते हैं. हर पेन कई स्टेप्स से होकर गुजरता है और एक-एक डिटेल पर बारीकी से काम किया जाता है. यही कारण है कि इनके लिमिटेड एडिशन पेन दुनिया में बेहद दुर्लभ हैं. इनमें से कई मॉडलों की कीमत करोड़ों रुपये तक पहुंचती है.
उदाहरण के तौर पर 'मोंटब्लैंक ताजमहल लिमिटेड एडिशन' दुनिया के सबसे महंगे पेनों में से एक है. मुगल वास्तुकला से प्रेरित यह पेन दुनिया में सिर्फ 10 लोगों के पास है, और इसकी कीमत लगभग 17.35 करोड़ रुपये है.
उदाहरण के तौर पर ‘मोंटब्लैंक ताजमहल लिमिटेड एडिशन’ दुनिया के सबसे महंगे पेनों में से एक है. मुगल वास्तुकला से प्रेरित यह पेन दुनिया में सिर्फ 10 लोगों के पास है, और इसकी कीमत लगभग 17.35 करोड़ रुपये है.
इस पेन पर सोने की बारीक नक्काशी, उसमें जड़े कीमती नीलम और रूबी, और ताजमहल की कारीगरी जैसा डिजाइन इसे अद्वितीय बनाते हैं.
इस पेन पर सोने की बारीक नक्काशी, उसमें जड़े कीमती नीलम और रूबी, और ताजमहल की कारीगरी जैसा डिजाइन इसे अद्वितीय बनाते हैं.
एक लक्जरी पेन की सबसे खास चीज उसकी निब होती है. मोंटब्लैंक की निबें लगभग 18 कैरेट सोने या प्लेटिनम से तैयार की जाती हैं. इन पर 4810 अंक लिखा होता है, जो यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत मोंट ब्लैंक की ऊंचाई को दर्शाता है. यह संख्या ब्रांड की पहचान बन चुकी है.
एक लक्जरी पेन की सबसे खास चीज उसकी निब होती है. मोंटब्लैंक की निबें लगभग 18 कैरेट सोने या प्लेटिनम से तैयार की जाती हैं. इन पर 4810 अंक लिखा होता है, जो यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत मोंट ब्लैंक की ऊंचाई को दर्शाता है. यह संख्या ब्रांड की पहचान बन चुकी है.
इनकी बॉडी में कीमती रेजिन, प्लेटिनम, शुद्ध सोना और कई बार हीरे, नीलम, रूबी जैसे महंगे रत्न लगाए जाते हैं. पेन के कैप पर बना छह-पॉइंटेड स्टार मोंट ब्लैंक पर्वत की बर्फ के छह ग्लेशियरों का प्रतीक है, जो इस ब्रांड की विरासत और ताकत को दिखाता है.
इनकी बॉडी में कीमती रेजिन, प्लेटिनम, शुद्ध सोना और कई बार हीरे, नीलम, रूबी जैसे महंगे रत्न लगाए जाते हैं. पेन के कैप पर बना छह-पॉइंटेड स्टार मोंट ब्लैंक पर्वत की बर्फ के छह ग्लेशियरों का प्रतीक है, जो इस ब्रांड की विरासत और ताकत को दिखाता है.
Published at : 21 Nov 2025 09:19 AM (IST)
