सोने की निब…बॉडी पर जड़े हीरे और नीलम, करोड़ों में है दुनिया के सबसे महंगे पेन की कीमत

मोंटब्लैंक के पेन किसी मशीन से नहीं बनते, बल्कि पूरी तरह हाथ से तैयार किए जाते हैं. हर पेन कई स्टेप्स से होकर गुजरता है और एक-एक डिटेल पर बारीकी से काम किया जाता है. यही कारण है कि इनके लिमिटेड एडिशन पेन दुनिया में बेहद दुर्लभ हैं. इनमें से कई मॉडलों की कीमत करोड़ों रुपये तक पहुंचती है.