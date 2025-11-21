एक्सप्लोरर
सोने की निब…बॉडी पर जड़े हीरे और नीलम, करोड़ों में है दुनिया के सबसे महंगे पेन की कीमत
World Most Expensive Pen: सोना, हीरा और नीलम से बना यह पेन सिर्फ एक लक्जरी आइटम नहीं, बल्कि एक अनमोल कलाकृति है. इसकी कीमत क्यों करोड़ों में जाती है, आइए इसके बारे में जानते हैं.
दिखने में एकदम साधारण… लेकिन असल कीमत सुनकर किसी की भी धड़कन बढ़ जाए. दुनिया के सबसे महंगे पेन की कहानी सोने, हीरे और नीलम से कहीं ज्यादा गहरी है. यह सिर्फ लिखने का सामान नहीं, बल्कि शोहरत, ताकत और रुतबे का चमकता हुआ प्रतीक है. करोड़ों की कीमत वाला यह पेन आखिर इतना खास क्यों है? इसे कौन बनाता है? और इसकी बॉडी में जड़े रत्न इसे कितना अनोखा बनाते हैं? इसकी पूरी सच्चाई आपको हैरान कर देगी…
Published at : 21 Nov 2025 09:19 AM (IST)
जनरल नॉलेज
सोने की निब…बॉडी पर जड़े हीरे और नीलम, करोड़ों में है दुनिया के सबसे महंगे पेन की कीमत
