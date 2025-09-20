एक्सप्लोरर
Wedding Gold: क्या शादी के लिए 24 कैरेट सोने से बनवा सकते हैं ज्वेलरी, जानिए इसमें क्या-क्या मिलाया जाता है ?
Wedding Gold: सभी को लगता है की शादी के गहने 24 कैरेट गोल्ड से बने होते हैं और सबसे ज्यादा शुद्ध भी होते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई.
Wedding Gold: कई लोगों का यह मानना है की शादी के गहने शुद्ध 24 कैरेट गोल्ड से ही बनते हैं. लेकिन आपको बता दें कि 24 कैरेट सोना 99.9% शुद्ध होता है लेकिन काफी ज्यादा नरम भी होता है. इस वजह से यह मुड़ और टूट सकता है. यही कारण है कि गहनों को टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाला बनाने के लिए 22 या फिर 18 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 20 Sep 2025 05:31 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या शादी के लिए 24 कैरेट सोने से बनवा सकते हैं ज्वेलरी, जानिए इसमें क्या-क्या मिलाया जाता है ?
जनरल नॉलेज
10 Photos
10, 20 या 30 मीटर पानी में कितनी गहराई तक जाते हैं स्कूबा डाइवर्स, जानिए कितना खतरनाक है ये खेल
जनरल नॉलेज
7 Photos
घर में कितनी रख सकते हैं शराब, यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में कितनी है लिमिट?
जनरल नॉलेज
7 Photos
सोना कैरेट में तो चांदी की शुद्धता कैसे मापी जाती है, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे जवाब
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
अफ्रीका में बजा स्वदेशी हथियारों का डंका, टाटा का 'WHAP' प्लांट बनकर तैयार, राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन
बिहार
'बिहार को लूट रहे', वैशाली में NDA पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा- पिछली बार केवल वोट नहीं...
क्रिकेट
60 चौके 5 सिक्स, वनडे में पहली बार भारत के खिलाफ बने 400 से ज्यादा रन, मैदान पर मचा धूम-धड़ाका
बॉलीवुड
वेरा बेदी की करीना कपूर से हुई तुलना, तो भड़के यूजर्स, बोले- 'बेबो जैसा कोई नहीं'
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या शादी के लिए 24 कैरेट सोने से बनवा सकते हैं ज्वेलरी, जानिए इसमें क्या-क्या मिलाया जाता है ?
जनरल नॉलेज
10 Photos
10, 20 या 30 मीटर पानी में कितनी गहराई तक जाते हैं स्कूबा डाइवर्स, जानिए कितना खतरनाक है ये खेल
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion