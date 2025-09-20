हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजWedding Gold: क्या शादी के लिए 24 कैरेट सोने से बनवा सकते हैं ज्वेलरी, जानिए इसमें क्या-क्या मिलाया जाता है ?

Wedding Gold: क्या शादी के लिए 24 कैरेट सोने से बनवा सकते हैं ज्वेलरी, जानिए इसमें क्या-क्या मिलाया जाता है ?

Wedding Gold: सभी को लगता है की शादी के गहने 24 कैरेट गोल्ड से बने होते हैं और सबसे ज्यादा शुद्ध भी होते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 20 Sep 2025 05:31 PM (IST)
Wedding Gold: सभी को लगता है की शादी के गहने 24 कैरेट गोल्ड से बने होते हैं और सबसे ज्यादा शुद्ध भी होते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई.

Wedding Gold: कई लोगों का यह मानना है की शादी के गहने शुद्ध 24 कैरेट गोल्ड से ही बनते हैं. लेकिन आपको बता दें कि 24 कैरेट सोना 99.9% शुद्ध होता है लेकिन काफी ज्यादा नरम भी होता है. इस वजह से यह मुड़ और टूट सकता है. यही कारण है कि गहनों को टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाला बनाने के लिए 22 या फिर 18 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है.

1/6
दरअसल 24 कैरेट सोना गहनों के लिए बहुत नरम होता है. रोजमर्रा के इस्तेमाल में यह अपने आकार को नहीं बनाए रख सकता. इस वजह से गहनों को बनाने में इसका इस्तेमाल नहीं होता.
दरअसल 24 कैरेट सोना गहनों के लिए बहुत नरम होता है. रोजमर्रा के इस्तेमाल में यह अपने आकार को नहीं बनाए रख सकता. इस वजह से गहनों को बनाने में इसका इस्तेमाल नहीं होता.
2/6
गहनों को बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल होता है. इसमें 91.6% सोना और 8.4% चांदी, तांबा या फिर पैलेडियम होता है.
गहनों को बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल होता है. इसमें 91.6% सोना और 8.4% चांदी, तांबा या फिर पैलेडियम होता है.
3/6
इसी के साथ 18 कैरेट सोने का भी इस्तेमाल किया जाता है. इसमें 75% सोना और 25% बाकी धातुएं होती हैं. यह 22 कैरेट सोने से भी ज्यादा टिकाऊ होता है.
इसी के साथ 18 कैरेट सोने का भी इस्तेमाल किया जाता है. इसमें 75% सोना और 25% बाकी धातुएं होती हैं. यह 22 कैरेट सोने से भी ज्यादा टिकाऊ होता है.
4/6
सोने को मुड़ने और गड्ढों से बचने के लिए इसमें तांबा, चांदी, जस्ता और पैलेडियम को मिलाया जाता है.
सोने को मुड़ने और गड्ढों से बचने के लिए इसमें तांबा, चांदी, जस्ता और पैलेडियम को मिलाया जाता है.
5/6
शुद्ध 24 कैरेट सोना जटिल डिजाइन को बनाने के लिए काफी ज्यादा नरम होता है. इसमें अलग-अलग धातुओं को मिलाकर सोनी को काफी लचीला बनाया जा सकता है ताकि जटिल कारीगरी की जा सके.
शुद्ध 24 कैरेट सोना जटिल डिजाइन को बनाने के लिए काफी ज्यादा नरम होता है. इसमें अलग-अलग धातुओं को मिलाकर सोनी को काफी लचीला बनाया जा सकता है ताकि जटिल कारीगरी की जा सके.
6/6
24 कैरेट सोना निवेश के लिए सबसे बेहतर होता है, गहनों के लिए नहीं. 24 कैरेट सोने का इस्तेमाल गोल्ड बार्स, सिक्के और बुलियन के लिए सबसे सही है.
24 कैरेट सोना निवेश के लिए सबसे बेहतर होता है, गहनों के लिए नहीं. 24 कैरेट सोने का इस्तेमाल गोल्ड बार्स, सिक्के और बुलियन के लिए सबसे सही है.
Published at : 20 Sep 2025 05:31 PM (IST)
Tags :
Gold Jewelry Wedding Gold Gold Durability

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अफ्रीका में बजा स्वदेशी हथियारों का डंका, टाटा का 'WHAP' प्लांट बनकर तैयार, राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन
अफ्रीका में बजा स्वदेशी हथियारों का डंका, टाटा का 'WHAP' प्लांट बनकर तैयार, राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन
बिहार
Tejashwi Yadav: 'बिहार को लूट रहे', वैशाली में NDA पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा- पिछली बार केवल वोट नहीं...
'बिहार को लूट रहे', वैशाली में NDA पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा- पिछली बार केवल वोट नहीं...
क्रिकेट
60 चौके 5 सिक्स, वनडे में पहली बार भारत के खिलाफ बने 400 से ज्यादा रन, मैदान पर मचा धूम-धड़ाका
60 चौके 5 सिक्स, वनडे में पहली बार भारत के खिलाफ बने 400 से ज्यादा रन, मैदान पर मचा धूम-धड़ाका
बॉलीवुड
वेरा बेदी की करीना कपूर से हुई तुलना, तो भड़के यूजर्स, बोले- 'बेबो जैसा कोई नहीं'
वेरा बेदी की करीना कपूर से हुई तुलना, तो भड़के यूजर्स, बोले- 'बेबो जैसा कोई नहीं'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

सलमान खान ने सिकंदर से सीख लेकर गलवान की लड़ाई के लिए खुद को पूरी तरह से बदल लिया
Poonam Pandey Mandodari Role: लव कुश Ramlila में विवाद, संतों की आपत्ति पर पुनर्विचार
Alternative Fuels: India का ₹22 लाख करोड़ Fossil Fuel Import घटाने का लक्ष्य!
H-1B Visa Fee Hike: Donald Trump के फैसले से उद्योग जगत में खलबली!
Lalu Family Feud: 'आत्मसम्मान' की खातिर Rohini Acharya का राजनीति छोड़ने का संकेत!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अफ्रीका में बजा स्वदेशी हथियारों का डंका, टाटा का 'WHAP' प्लांट बनकर तैयार, राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन
अफ्रीका में बजा स्वदेशी हथियारों का डंका, टाटा का 'WHAP' प्लांट बनकर तैयार, राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन
बिहार
Tejashwi Yadav: 'बिहार को लूट रहे', वैशाली में NDA पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा- पिछली बार केवल वोट नहीं...
'बिहार को लूट रहे', वैशाली में NDA पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा- पिछली बार केवल वोट नहीं...
क्रिकेट
60 चौके 5 सिक्स, वनडे में पहली बार भारत के खिलाफ बने 400 से ज्यादा रन, मैदान पर मचा धूम-धड़ाका
60 चौके 5 सिक्स, वनडे में पहली बार भारत के खिलाफ बने 400 से ज्यादा रन, मैदान पर मचा धूम-धड़ाका
बॉलीवुड
वेरा बेदी की करीना कपूर से हुई तुलना, तो भड़के यूजर्स, बोले- 'बेबो जैसा कोई नहीं'
वेरा बेदी की करीना कपूर से हुई तुलना, तो भड़के यूजर्स, बोले- 'बेबो जैसा कोई नहीं'
इंडिया
'सबसे बड़ा दुश्मन निर्भरता', टैरिफ विवाद और H-1B वीजा में बदलाव के बीच PM मोदी का ट्रंप को सीधा मैसेज!
'सबसे बड़ा दुश्मन निर्भरता', टैरिफ विवाद और H-1B वीजा में बदलाव के बीच PM मोदी का ट्रंप को सीधा मैसेज!
दिल्ली NCR
दिल्ली: बीजेपी MLA करनैल सिंह ने KFC, डोमिनोज और mcdonalds को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग
दिल्ली: बीजेपी MLA करनैल सिंह ने KFC, डोमिनोज और mcdonalds को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग
ट्रेंडिंग
सुन धाकड़ गर्ल ही कहते हैं! लड़की ने मौत के कुएं में बाइक चलाकर मचाया गदर, देखने वालों के उड़े होश- वीडियो वायरल
सुन धाकड़ गर्ल ही कहते हैं! लड़की ने मौत के कुएं में बाइक चलाकर मचाया गदर, देखने वालों के उड़े होश- वीडियो वायरल
शिक्षा
Jobs 2025: लाखों में चाहिए सैलरी तो तुरंत कर लें इस भर्ती के लिए आवेदन, एक क्लिक में पढ़ें डिटेल्स
लाखों में चाहिए सैलरी तो तुरंत कर लें इस भर्ती के लिए आवेदन, एक क्लिक में पढ़ें डिटेल्स
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
Embed widget