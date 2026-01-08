ऋतुराज गायकवाड़ के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के आगे झुकी दुनिया, विराट कोहली भी रह गए पीछे

Best Batting Average in List A Cricket: ऋतुराज गायकवाड़ ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर नया इतिहास लिख दिया है. 8 जनवरी को विजय हजारे ट्रॉफी में गायकवाड़ ने गोवा के खिलाफ 134 रनों की पारी खेली, जो लिस्ट-A करियर में उनकी 20वीं सेंचुरी है. दरअसल उन्होंने शतकों का रिकॉर्ड नहीं बनाया है, बल्कि वो लिस्ट-A क्रिकेट की दुनिया में सबसे बढ़िया औसत से रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज बल्लेबाज माइकल बेवान (Michael Bevan) का रिकॉर्ड तोड़ डाला है.

ऋतुराज गायकवाड़ अभी तक विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में महाराष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. वो अब तक 7 पारियों में 82.60 के शानदार औसत से 413 रन बना चुके हैं. इस टूर्नामेंट में गायकवाड़ अभी तक 2 शतक और एक अर्धशतक लगा चुके हैं.

ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

लिस्ट-A क्रिकेट में जिन बल्लेबाजों ने कम से कम 50 पारी खेली हों, उनमें गायकवाड़ का औसत सबसे बढ़िया है. गायकवाड़ ने लिस्ट-A करियर में 95 पारियों में 5,060 रन बना लिए हैं और उनका कुल औसत 58.83 का है, जो अब तक लिस्ट A क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के माइकल बेवन को पीछे छोड़ा है, जिन्होंने लिस्ट A क्रिकेट में 57.86 के औसत से रन बनाए थे. इस सूची में गायकवाड़ ने विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा को भी पीछे छोड़ दिया है.

58.83 - ऋतुराज गायकवाड़

57.86 - माइकल बेवन

57.76 - सैम हईन

57.27 - विराट खली

57.01 - चेतेश्वर पुजारा

न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI सीरीज नहीं खेलेंगे गायकवाड़

ऋतुराज गायकवाड़ ने श्रेयस अय्यर की गैरमौजूदगी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में नंबर-4 का जिम्मा संभाला था. उन्होंने उस सीरीज में शतकीय पारी भी खेली थी, इसके बावजूद उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया. चूंकि वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर वापस आ चुके हैं, ऐसे में गायकवाड़ के लिए ना ओपनिंग और ना ही मिडिल ऑर्डर में कोई स्थान बचा है.

