हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऋतुराज गायकवाड़ के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के आगे झुकी दुनिया, विराट कोहली भी रह गए पीछे

ऋतुराज गायकवाड़ के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के आगे झुकी दुनिया, विराट कोहली भी रह गए पीछे

Ruturaj Gaikwad: ऋतुराज गायकवाड़ ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर नया इतिहास लिख दिया है. वो लिस्ट A क्रिकेट इतिहास में सबसे बढ़िया औसत से रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 08 Jan 2026 04:51 PM (IST)
Preferred Sources

Best Batting Average in List A Cricket: ऋतुराज गायकवाड़ ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर नया इतिहास लिख दिया है. 8 जनवरी को विजय हजारे ट्रॉफी में गायकवाड़ ने गोवा के खिलाफ 134 रनों की पारी खेली, जो लिस्ट-A करियर में उनकी 20वीं सेंचुरी है. दरअसल उन्होंने शतकों का रिकॉर्ड नहीं बनाया है, बल्कि वो लिस्ट-A क्रिकेट की दुनिया में सबसे बढ़िया औसत से रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज बल्लेबाज माइकल बेवान (Michael Bevan) का रिकॉर्ड तोड़ डाला है.

ऋतुराज गायकवाड़ अभी तक विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में महाराष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. वो अब तक 7 पारियों में 82.60 के शानदार औसत से 413 रन बना चुके हैं. इस टूर्नामेंट में गायकवाड़ अभी तक 2 शतक और एक अर्धशतक लगा चुके हैं.

ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

लिस्ट-A क्रिकेट में जिन बल्लेबाजों ने कम से कम 50 पारी खेली हों, उनमें गायकवाड़ का औसत सबसे बढ़िया है. गायकवाड़ ने लिस्ट-A करियर में 95 पारियों में 5,060 रन बना लिए हैं और उनका कुल औसत 58.83 का है, जो अब तक लिस्ट A क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के माइकल बेवन को पीछे छोड़ा है, जिन्होंने लिस्ट A क्रिकेट में 57.86 के औसत से रन बनाए थे. इस सूची में गायकवाड़ ने विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा को भी पीछे छोड़ दिया है.

  • 58.83 - ऋतुराज गायकवाड़
  • 57.86 - माइकल बेवन
  • 57.76 - सैम हईन
  • 57.27 - विराट खली
  • 57.01 - चेतेश्वर पुजारा

न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI सीरीज नहीं खेलेंगे गायकवाड़

ऋतुराज गायकवाड़ ने श्रेयस अय्यर की गैरमौजूदगी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में नंबर-4 का जिम्मा संभाला था. उन्होंने उस सीरीज में शतकीय पारी भी खेली थी, इसके बावजूद उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया. चूंकि वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर वापस आ चुके हैं, ऐसे में गायकवाड़ के लिए ना ओपनिंग और ना ही मिडिल ऑर्डर में कोई स्थान बचा है.

यह भी पढ़ें:

सितारों से सजी मुंबई 1 रन से हारी, श्रेयस-सूर्यकुमार-दुबे बुरी तरह फेल; अभिषेक शर्मा की टीम ने मारी बाजी

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 08 Jan 2026 04:51 PM (IST)
Tags :
Vijay Hazare Trophy RUTURAJ GAIKWAD List A Cricket
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर अमेरिका से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएगी खामेनेई की सेना?
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर US से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएंगे खामेनेई?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: घोसी, फरीदपुर के बाद अब एक और विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव! 2022 में जीती थी BJP
UP Politics: घोसी, फरीदपुर के बाद अब एक और विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव! 2022 में जीती थी BJP
इंडिया
Kolkata ED Raids Live: 'I-PAC एक कार्पोरेट, ममता बनर्जी क्यों गई वहां?', ED रेड को लेकर बंगाल CM पर भड़के अधीर रंजन चौधरी
'I-PAC एक कार्पोरेट, ममता बनर्जी क्यों गई वहां?', ED रेड को लेकर बंगाल CM पर भड़के अधीर रंजन चौधरी
बॉलीवुड
Toxic Vs Dhurandhar 2 Clash: यश और रणवीर सिंह में से BO पर कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड? यूजर्स बोले- धुरंधर 2 टॉक्सिक को खा जाएगी
यश और रणवीर सिंह में से BO पर कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड? यूजर्स बोले- धुरंधर 2 टॉक्सिक को खा जाएगी
Advertisement

वीडियोज

Rahu Ketu Interview: जब Dr Y Rakhi की बातें सुन चौंक गए Varun Sharma और Pulkit Samrat
BJP का Mamata Banerjee पर गंभीर आरोप, वोटर लिस्ट से लेकर पैसे तक पहुंचा खेल ! । IPAC ED Raid
West Bengal: 'गृहमंत्री के इशारे पर हो रही कार्रवाई' Mamta Banerjee का बड़ा बयान
Turkman Gate Row: तुर्कमान हिंसा को लेकर आई अभी की बड़ी खबर । Faiz-E-Ilahi । Breaking News
ज्यादा Profit,फिर भी कम Dividend? RBI का Master Plan | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर अमेरिका से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएगी खामेनेई की सेना?
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर US से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएंगे खामेनेई?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: घोसी, फरीदपुर के बाद अब एक और विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव! 2022 में जीती थी BJP
UP Politics: घोसी, फरीदपुर के बाद अब एक और विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव! 2022 में जीती थी BJP
इंडिया
Kolkata ED Raids Live: 'I-PAC एक कार्पोरेट, ममता बनर्जी क्यों गई वहां?', ED रेड को लेकर बंगाल CM पर भड़के अधीर रंजन चौधरी
'I-PAC एक कार्पोरेट, ममता बनर्जी क्यों गई वहां?', ED रेड को लेकर बंगाल CM पर भड़के अधीर रंजन चौधरी
बॉलीवुड
Toxic Vs Dhurandhar 2 Clash: यश और रणवीर सिंह में से BO पर कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड? यूजर्स बोले- धुरंधर 2 टॉक्सिक को खा जाएगी
यश और रणवीर सिंह में से BO पर कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड? यूजर्स बोले- धुरंधर 2 टॉक्सिक को खा जाएगी
क्रिकेट
ऋतुराज गायकवाड़ के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के आगे झुकी दुनिया, विराट कोहली भी रह गए पीछे
ऋतुराज गायकवाड़ के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के आगे झुकी दुनिया, विराट कोहली भी रह गए पीछे
इंडिया
ग्रीन फाइलों में ऐसा कौन सा सच? जिन्हें लेने ED रेड के दौरान ही पहुंच गईं ममता बनर्जी, जानें IPAC से क्या है रिश्ता
ग्रीन फाइलों में ऐसा कौन सा सच? जिन्हें लेने ED रेड के दौरान ही पहुंच गईं ममता बनर्जी, जानें IPAC से क्या है रिश्ता
ट्रेंडिंग
MRI मशीन में स्कैन के दौरान कपल ने बनाए संबंध, फिर जो सामने आया उसने उड़ा दिए होश
MRI मशीन में स्कैन के दौरान कपल ने बनाए संबंध, फिर जो सामने आया उसने उड़ा दिए होश
यूटिलिटी
क्या लोक अदालत के लिए तय करना होता है वकील, जानें कितना पैसा होता है खर्च?
क्या लोक अदालत के लिए तय करना होता है वकील, जानें कितना पैसा होता है खर्च?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget