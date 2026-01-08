हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाKolkata ED Raids Live: 'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...

Kolkata ED Raids Live: 'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...

Kolkata ED Raids Live: सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ईडी I-PAC चीफ प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी दौरान टीएमसी के हार्ड डिस्क, आंतरिक दस्तावेज और संवेदनशील संगठनात्मक डाटा जब्त करने का प्रयास कर रहे थे.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 08 Jan 2026 05:41 PM (IST)

LIVE

Key Events
Kolkata ED Raids Live Updates I-PAC Pratik Jain Residence Coal Smuggling Mamata Banerjee TMC Protest Kolkata ED Raids Live: 'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
कोलकाता में ईडी रेड लाइव
Source : ANI

Background

पश्चिम बंगाल में ED ने I-PAC प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर कोयला घोटाले से जुड़े मामले को लेकर छापेमारी की, जिसके बाद देशभर में राजनीति पारा चढ़ गया. ईडी ने सीएम ममता बनर्जी पर जबरन फाइलें छीनने का आरोप लगाया. वहीं बंगाल की सीएम ने ईडी पर दस्तावेज चुराने का आरोप लगाते हुए जांच एजेंसी पर कर्रवाई करने की मांग की. ईडी ने पॉलिटिकल कंसलटेंट फर्म I-PAC के ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की. प्रतीक ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के आईटी सेल के हेड भी हैं.

कोलकाता में ईडी की कार्रवाई के दौरान प्रतीक घर पर ही मौजूद थे. सुबह 6 बजे शुरू हुई यह कार्रवाई थोड़े ही समय बाद तूल पकड़ने लगा. इस दौरान कोलकाता पुलिस कमिश्नर प्रतीक के घर पहुंचे और थोड़ी देर बाद सीएम ममता बनर्जी खुद वहां पहुंच गई. बंगाल की सीएम जब वहां से निकलीं तो उनके हाथ में एक हरे रंग की फाइल थी. यहां से वह I-PAC के ऑफिस भी गईं.

पश्चिम बंगाल की सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया कि वह टीएमसी के दस्तावेज उठवा रहे हैं. इसी मामले की जांच के सिलसिले में ईडी की दूसरी टीम ने उत्तरी कोलकाता के पोस्टा इलाके में एक व्यवसायी के घर भी छापा मारा.इस कार्रवाई में केंद्रीय बलों की भी मदद ली गई. अचानक हुए इस छापे ने I-PAC की पूरी टीम को चौंका दिया. जैसे-जैसे दिन बीता, कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी अपने-अपने घरों से वीडियो कॉल के जरिए मीटिंग करने लगे. अलग-अलग जिलों में मौजूद I-PAC के सदस्यों के साथ भी मीटिंग आयोजित की गई.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी यहां I-PAC प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर तलाश अभियान के दौरान तृणमूल कांग्रेस की हार्ड डिस्क, आंतरिक दस्तावेज और संवेदनशील संगठनात्मक डाटा जब्त करने का प्रयास कर रहे थे. ममता बनर्जी ने जैन के आवास पर हुई छापेमारी को राजनीतिक रूप से प्रेरित और असंवैधानिक बताया. उन्होंने दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय सत्तारूढ़ पार्टी की आंतरिक रणनीति, उम्मीदवारों की सूचियां और गोपनीय डिजिटल सामग्री तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था. 

17:41 PM (IST)  •  08 Jan 2026

Kolkata ED Raids Live: ईडी कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगी सीएम ममता

ईडी की ओर से I-PAC प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर हुए छापेमारी के विरोध में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 8 जनवरी को कोलकता में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगी. ममता बनर्जी 8B बस स्टैंड से हाजरा मोड़ (कोलकाता) तक सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेंगी. 

17:25 PM (IST)  •  08 Jan 2026

Kolkata ED Raids Live: ये वेनेजुएला नही बंगाल है: संजय सिंह

AAP सासंद संजय सिंह ने कहा, 'ये वेनेजुएला नही बंगाल है. जिस राज्य में चुनाव उसी राज्य में ईडी का रेड होती है. पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सीएम ममता बनर्जी से चुनाव नहीं जीत सकते तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का काम कर रहे हैं. TMC का ऑफिस लूटना लोकतंत्र नही लूटतंत्र है.'

Load More
Tags :
ED Kolkata MAMATA BANERJEE
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर अमेरिका से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएगी खामेनेई की सेना?
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर US से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएंगे खामेनेई?
दिल्ली NCR
Jama Masjid Exclusive: लाल डायरी में दर्ज हैं जामा मस्जिद के बाहर अतिक्रमण के सबूत! ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया सच
Exclusive: लाल डायरी में दर्ज हैं जामा मस्जिद के बाहर अतिक्रमण के सबूत! ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया सच
इंडिया
Kolkata ED Raids Live: 'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
बॉलीवुड
Toxic Vs Dhurandhar 2 Clash: यश और रणवीर सिंह में से BO पर कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड? यूजर्स बोले- धुरंधर 2 टॉक्सिक को खा जाएगी
यश और रणवीर सिंह में से BO पर कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड? यूजर्स बोले- धुरंधर 2 टॉक्सिक को खा जाएगी
Advertisement

वीडियोज

Rahu Ketu Interview: Varun Sharma ने बताया अपनी comic journey और लोगो की expectations
Bollywood की सबसे Iconic अधूरी प्रेम कहानियां - Amitabh Bachchan - Rekha Ji To Salman Khan & Aishwarya Rai
ED की Raid के बाद भड़कीं Mamata Banerjee का ऐलान, पूरे बंगाल में आज TMC का प्रदर्शन !
Rahu Ketu Interview: Varun Sharma ने खोले अपने Love Life के राज Astrologer Y Rakhi के साथ
Rahu Ketu Interview: जब Dr Y Rakhi की बातें सुन चौंक गए Varun Sharma और Pulkit Samrat
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर अमेरिका से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएगी खामेनेई की सेना?
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर US से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएंगे खामेनेई?
दिल्ली NCR
Jama Masjid Exclusive: लाल डायरी में दर्ज हैं जामा मस्जिद के बाहर अतिक्रमण के सबूत! ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया सच
Exclusive: लाल डायरी में दर्ज हैं जामा मस्जिद के बाहर अतिक्रमण के सबूत! ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया सच
इंडिया
Kolkata ED Raids Live: 'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
बॉलीवुड
Toxic Vs Dhurandhar 2 Clash: यश और रणवीर सिंह में से BO पर कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड? यूजर्स बोले- धुरंधर 2 टॉक्सिक को खा जाएगी
यश और रणवीर सिंह में से BO पर कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड? यूजर्स बोले- धुरंधर 2 टॉक्सिक को खा जाएगी
क्रिकेट
ऋतुराज गायकवाड़ के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के आगे झुकी दुनिया, विराट कोहली भी रह गए पीछे
ऋतुराज गायकवाड़ के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के आगे झुकी दुनिया, विराट कोहली भी रह गए पीछे
इंडिया
ग्रीन फाइलों में ऐसा कौन सा सच? जिन्हें लेने ED रेड के दौरान ही पहुंच गईं ममता बनर्जी, जानें IPAC से क्या है रिश्ता
ग्रीन फाइलों में ऐसा कौन सा सच? जिन्हें लेने ED रेड के दौरान ही पहुंच गईं ममता बनर्जी, जानें IPAC से क्या है रिश्ता
ट्रेंडिंग
MRI मशीन में स्कैन के दौरान कपल ने बनाए संबंध, फिर जो सामने आया उसने उड़ा दिए होश
MRI मशीन में स्कैन के दौरान कपल ने बनाए संबंध, फिर जो सामने आया उसने उड़ा दिए होश
यूटिलिटी
क्या लोक अदालत के लिए तय करना होता है वकील, जानें कितना पैसा होता है खर्च?
क्या लोक अदालत के लिए तय करना होता है वकील, जानें कितना पैसा होता है खर्च?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget