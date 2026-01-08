मेरठ: खेत में काम कर रही दलित युवती का अपहरण, विरोध करने पर मां के ऊपर बलकटी से हमला

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमेरठ: खेत में काम कर रही दलित युवती का अपहरण, विरोध करने पर मां के ऊपर बलकटी से हमला

Meerut Abduction Case: मेरठ के कपसाड़ गांव में एक दलित युवती खेत में काम कर रही थी, जिसका दबंगों ने अपहरण कर लिया. युवती की मां ने जब इस का विरोध कर तो उस पर बलकटी से हमला कर दिया.

By : सुधीर चौहान, मेरठ | Edited By: जतिन राय | Updated at : 08 Jan 2026 02:14 PM (IST)
उत्तर प्रदेश मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के गांव कपसाड़ में दबंगों की दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया है. दिन दहाड़े दलित युवती के अपहरण की घटना ने इलाके में दहशत फैला दी. आरोप है कि युवती अपनी मां के साथ खेत में काम करने जा रही थी, तभी पहले से घात लगाए बैठे दबंग युवकों ने उसे जबरन उठा लिया. विरोध करने पर युवती की मां पर बलकटी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया.

पीड़ित पक्ष के अनुसार, गुरुवार सुबह नरसी कुमार की मां सुनीता और बहन रूबी गन्ने के खेत में छिलाई करने गई थीं. इसी दौरान गांव के ही पारस सोम और सुनील अपने कई साथियों के साथ मौके पर पहुंचे. आरोप है कि दबंगों ने रूबी को जबरन बाइक पर बैठाकर ले जाने की कोशिश की.

मां के सिर पर बलकटी से वार

जब मां सुनीता ने विरोध किया तो आरोपियों ने बलकटी से उनके सिर पर वार कर दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ीं. इसके बाद आरोपी युवती को अगवा कर फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई. परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल महिला को तुरंत एसडीएस ग्लोबल हॉस्पिटल, मोदीपुरम में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. पीड़ित पक्ष ने पारस सोम और सुनील को नामजद करते हुए कई अज्ञात के खिलाफ अपहरण और जानलेवा हमले की तहरीर दी है.

पांच पुलिस टीमों का गठन

इस मामले में एसएसपी विपिन ताड़ा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में युवक और युवती के परिचित होने की बात सामने आई है. अपहृता की तलाश के लिए पुलिस की पांच टीमों का गठन किया गया है और मामले की गहन जांच जारी है.

यह घटना महिला सुरक्षा और दलित समुदाय के खिलाफ अपराधों पर गंभीर सवाल खड़े करती है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और जल्द ही युवती को सुरक्षित बरामद करने का प्रयास कर रही है.

About the author सुधीर चौहान, मेरठ

सुधीर चौहान वेस्ट यूपी में लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे हैं. 23 साल का अनुभव है. मेरठ की क्राइम, राजनीति और सामाजिक खबरों पर नजर रखते हैं.
Published at : 08 Jan 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Meerut Abduction Case
