हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थMetformin and Cancer: डायबिटीज की दवा क्या कैंसर से लड़ने में भी है मददगार, जानें क्या कहती है रिसर्च?

Metformin and Cancer: डायबिटीज की दवा क्या कैंसर से लड़ने में भी है मददगार, जानें क्या कहती है रिसर्च?

Metformin Benefits :कैंसर और डायबिटीज के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. हालांकि अब एक नया खुलासा हुआ है कि डायबिटीज की दवा कैंसर को रोकने में मददगार है. चलिए बताते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 08 Jan 2026 02:48 PM (IST)
Preferred Sources

Does Metformin Reduce Cancer Risk: डायबिटीज एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, इससे दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित हैं. इसमें ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है, ताकि आगे चलकर गंभीर समस्याएं न हों. टाइप-2 डायबिटीज के मरीजों को दी जाने वाली दवा मेटफॉर्मिन सालों से ब्लड शुगर कंट्रोल करने में असरदार मानी जाती है. अब हाल के कुछ शोधों में यह भी देखा गया है कि मेटफॉर्मिन का कैंसर पर भी असर हो सकता है, खासकर कोलन, लिवर और ब्रेस्ट कैंसर जैसे मामलों में. हालांकि, इसे कैंसर की दवा समझ लेना सही नहीं होगा. चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में.

डायबिटीज की दवा और कैंसर पर रिसर्च

रिसर्च के मुताबिक, मेटफॉर्मिन शरीर में इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ाती है और लिवर में बनने वाली शुगर को कम करती है. यही वजह है कि यह टाइप-2 डायबिटीज की पहली पसंद की दवा रही है. ब्लड शुगर कंट्रोल के अलावा, साइंटिस्ट अब इसके कुछ दूसरे ऑर्गेनिक असर भी समझने की कोशिश कर रहे हैं. लैब स्टडी और कुछ आब्जर्वेशनल रिसर्च में संकेत मिले हैं कि मेटफॉर्मिन कैंसर के खतरे को कम करने में सहायक हो सकती है.

डायबिटीज और कैंसर का कनेक्शन

टाइप-2 डायबिटीज के मरीजों में कुछ कैंसर का खतरा ज्यादा देखा गया है, जैसे लिवर, पैंक्रियाज, कोलन और ब्रेस्ट कैंसर. इसकी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस, शरीर में सूजन और मोटापा मानी जाती है. जब शरीर में इंसुलिन ज्यादा रहता है, तो यह सेल्स की असामान्य ग्रोथ को बढ़ावा दे सकता है. मेटफॉर्मिन इंसुलिन लेवल को कम करने में मदद करती है, जिससे यह खतरा कुछ हद तक घट सकता है.

कैंसर सेल्स पर मेटफॉर्मिन कैसे असर डालती है?

कुछ नई रिसर्च बताती हैं कि मेटफॉर्मिन कैंसर की कोशिकाओं पर अलग-अलग तरीकों से असर डाल सकती है. यह उन रास्तों को धीमा कर सकती है, जिनसे कैंसर सेल्स तेजी से बढ़ती हैं. साथ ही, यह सेल्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर सकती है और सूजन को कम करने में भी मदद कर सकती है. इन सब वजहों से कैंसर सेल्स की ग्रोथ रुक सकती है या धीमी हो सकती है.

सावधानी क्यों जरूरी है?

2025 में हुई एक मल्टी-सेंटर स्टडी में यह देखा गया कि जो डायबिटीज मरीज लंबे समय से मेटफॉर्मिन ले रहे थे, उनमें कोलन और लिवर कैंसर के मामले कुछ कम थे. लेकिन यह सिर्फ एक संबंध दिखाता है, पक्का सबूत नहीं. अभी इस पर और क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, ताकि साफ तौर पर समझा जा सके कि मेटफॉर्मिन कैंसर में कितनी कारगर है.

खुद से दवा लेना क्यों गलत है?

एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि कैंसर से बचाव के लिए खुद से मेटफॉर्मिन लेना ठीक नहीं है. इस दवा के कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे मतली, दस्त और कुछ मामलों में गंभीर समस्या. डायबिटीज और कैंसर दोनों से बचाव के लिए सबसे जरूरी है संतुलित खानपान, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद और समय-समय पर हेल्थ चेक-अप कराएं.  दवाएं हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए. 

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 08 Jan 2026 02:48 PM (IST)
Embed widget