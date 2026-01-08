हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाJEE Main 2026: जेईई मेन एग्जाम की सिटी स्लिप हुई जारी,जानें कैसे एक क्लिक में कर सकते हैं डाउनलोड

JEE Main 2026: जेईई मेन एग्जाम की सिटी स्लिप हुई जारी,जानें कैसे एक क्लिक में कर सकते हैं डाउनलोड

जेईई मेन 2026 सेशन-1 की सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी गई है. उम्मीदवार अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना परीक्षा शहर चेक कर सकते हैं. यहां जानें डाउनलोड का तरीका.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 08 Jan 2026 04:52 PM (IST)
इंजीनियरिंग में करियर बनाने का सपना देख रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन 2026 सेशन-1 की सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है. इस स्लिप के जरिए उम्मीदवार यह जान सकते हैं कि उनकी परीक्षा किस शहर में होगी.

परीक्षा से पहले यह जानकारी इसलिए दी जाती है ताकि छात्र समय रहते यात्रा और रहने की व्यवस्था कर सकें.जेईई मेन 2026 के पहले सत्र के लिए करीब 14.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. इन सभी उम्मीदवारों के लिए NTA ने ​सिटी इंटिमेशन स्लिप उपलब्ध करा दी है ताकि सभी को समय रहते अपने परीक्षा शहर की जानकारी मिल सके.

कई छात्रों के मन में यह सवाल होता है कि सिटी इंटिमेशन स्लिप आखिर होती क्या है. आसान भाषा में समझें तो यह एक जानकारी पत्र है, जिसमें केवल परीक्षा का शहर और संभावित तारीख बताई जाती है. इसमें परीक्षा केंद्र का पूरा पता या हॉल नंबर नहीं होता. ये सारी जानकारियां बाद में जारी होने वाले एडमिट कार्ड में दी जाती हैं.

JEE Main 2026 परीक्षा कब होगी?

जेईई मेन सेशन-1 की परीक्षा 21 जनवरी से 29 जनवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो शिफ्ट में होगी. पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी. परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर आधारित टेस्ट  मोड में ली जाएगी.

पेपर वाइज शेड्यूल

बीई/बीटेक (पेपर-1) की परीक्षा 21 से 29 जनवरी 2026 तक होगी. बीआर्क और बी प्लानिंग (पेपर-2) की परीक्षा की तारीख उम्मीदवारों की सिटी स्लिप में अलग से बताई जाएगी.

सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड में अंतर

अक्सर छात्र सिटी स्लिप को ही एडमिट कार्ड समझ लेते हैं, जो गलत है. सिटी स्लिप में केवल परीक्षा शहर और तारीख की जानकारी होती है. वहीं एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का पूरा पता, रिपोर्टिंग टाइम, शिफ्ट डिटेल और जरूरी निर्देश दिए जाते हैं. एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा.

एडमिट कार्ड कब जारी होगा?

एनटीए की ओर से जेईई मेन 2026 का एडमिट कार्ड परीक्षा से करीब तीन से चार दिन पहले जारी किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें.

कैसे डाउनलोड करें?

  1. सबसे पहले जेईई मेन की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर दिए गए “JEE Main 2026 Session 1 City Intimation Slip” लिंक पर क्लिक करें.
  3. अब अपना आवेदन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें.
  4. स्क्रीन पर दिख रहा सिक्योरिटी पिन भरें और सबमिट करें.
  5. इसके बाद आपकी सिटी स्लिप स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर प्रिंट भी कर सकते हैं.  

Published at : 08 Jan 2026 04:52 PM (IST)
Education JEE Main 2026
Petrol Price Today
