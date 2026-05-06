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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजChina Dragon: आखिर क्यों पड़ा चीन का नाम ड्रैगन, क्या किसी और देश को भी मिला है ऐसा ही कोई नाम?

China Dragon: आखिर क्यों पड़ा चीन का नाम ड्रैगन, क्या किसी और देश को भी मिला है ऐसा ही कोई नाम?

China Dragon: चीन को ड्रैगन कहा जाता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और क्या ऐसे ही नाम किसी और देश के भी हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 06 May 2026 07:03 AM (IST)
China Dragon: चीन को ड्रैगन कहा जाता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और क्या ऐसे ही नाम किसी और देश के भी हैं.

China Dragon: चीन को अक्सर ड्रैगन कहा जाता है और यह अकेला ऐसा देश नहीं है जिसकी ऐसी कोई प्रतीकात्मक पहचान है. चीनी सभ्यता में ड्रैगन डर का प्रतीक नहीं है. बल्कि एकता, समृद्धि और दैवीय सत्ता का एक शक्तिशाली प्रतीक है. आइए जानते हैं चीन का नाम ड्रैगन कैसे पड़ा.

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ड्रैगन शब्द चीन के लिए कोई आधिकारिक उपाधि नहीं है बल्कि यह एक गहरी जड़ें जमा चुकी संस्कृतिक पहचान है. सदियों से चीनी लोग खुद को ड्रैगन की संतान कहते आए हैं.
ड्रैगन शब्द चीन के लिए कोई आधिकारिक उपाधि नहीं है बल्कि यह एक गहरी जड़ें जमा चुकी संस्कृतिक पहचान है. सदियों से चीनी लोग खुद को ड्रैगन की संतान कहते आए हैं.
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परंपरा के मुताबिक सम्राट हुआंग डी ने अलग-अलग कबीलों को एकजुट किया और उनके प्रतीकों को मिलाकर एक मिश्रित प्रतीक बनाया. यह एकीकृत आकृति बाद में ड्रैगन के रूप में विकसित हुई.
परंपरा के मुताबिक सम्राट हुआंग डी ने अलग-अलग कबीलों को एकजुट किया और उनके प्रतीकों को मिलाकर एक मिश्रित प्रतीक बनाया. यह एकीकृत आकृति बाद में ड्रैगन के रूप में विकसित हुई.
Published at : 06 May 2026 07:03 AM (IST)
Tags :
China Dragon Country Symbols Dragon Meaning

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