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China Dragon: आखिर क्यों पड़ा चीन का नाम ड्रैगन, क्या किसी और देश को भी मिला है ऐसा ही कोई नाम?
China Dragon: चीन को ड्रैगन कहा जाता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और क्या ऐसे ही नाम किसी और देश के भी हैं.
China Dragon: चीन को अक्सर ड्रैगन कहा जाता है और यह अकेला ऐसा देश नहीं है जिसकी ऐसी कोई प्रतीकात्मक पहचान है. चीनी सभ्यता में ड्रैगन डर का प्रतीक नहीं है. बल्कि एकता, समृद्धि और दैवीय सत्ता का एक शक्तिशाली प्रतीक है. आइए जानते हैं चीन का नाम ड्रैगन कैसे पड़ा.
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Published at : 06 May 2026 07:03 AM (IST)
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