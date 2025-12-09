थाईलैंड दुनिया के बड़े पर्यटन केंद्रों में से एक है. यह हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है. ये पर्यटक बाट में खर्च करते हैं. इस वजह से विश्व स्तर पर इसकी मांग बढ़ती है. हालांकि भारत में भी पर्यटन है लेकिन पर्यटन पर थाईलैंड की आर्थिक निर्भरता बाट को विदेशी खर्च से काफी ज्यादा जोड़ती है.