International Anti Corruption Day: यह है दुनिया का सबसे बेईमान देश, क्या यहां एक भी शख्स नहीं ईमानदार?

International Anti Corruption Day: यह है दुनिया का सबसे बेईमान देश, क्या यहां एक भी शख्स नहीं ईमानदार?

International Anti Corruption Day: कुछ देशों का सिस्टम इतना टूटा हुआ है कि उन देशों को सबसे भ्रष्ट देशों की सूची में शामिल किया गया है. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश और भ्रष्टाचार की क्या वजह है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 09 Dec 2025 11:18 AM (IST)
International Anti Corruption Day: कुछ देशों का सिस्टम इतना टूटा हुआ है कि उन देशों को सबसे भ्रष्ट देशों की सूची में शामिल किया गया है. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश और भ्रष्टाचार की क्या वजह है.

International Anti Corruption Day:जब भी बात दुनिया के सबसे बेईमान देश की आती है तो सबसे ऊपर नाम दक्षिण सूडान का आता है. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जैसे वैश्विक आकलन के मुताबिक दक्षिण सूडान, सोमालिया, वेनेजुएला, सीरिया, यमन और लीबिया जैसे देश सबसे ज्यादा भ्रष्ट माने जाते हैं. आइए जानते हैं दक्षिण सूडान में क्यों है इतना भ्रष्टाचार.

करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण सूडान दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश है. इसे 100 में से सिर्फ आठ अंक मिले हैं. सालों के गृह युद्ध, अस्थिर सरकार और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग ने एक ऐसे सिस्टम को बना दिया है जहां भ्रष्टाचार रोजमर्रा के शासन का हिस्सा बन चुका है.
करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण सूडान दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश है. इसे 100 में से सिर्फ आठ अंक मिले हैं. सालों के गृह युद्ध, अस्थिर सरकार और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग ने एक ऐसे सिस्टम को बना दिया है जहां भ्रष्टाचार रोजमर्रा के शासन का हिस्सा बन चुका है.
दशकों के संघर्ष ने उन सरकारी संस्थान को कमजोर कर दिया है या फिर खत्म कर दिया है जो सत्ता को रेगुलेट करते हैं. यह एक ऐसा देश है जहां पर सरदार और राजनीतिक गुट कंट्रोल करने के लिए लड़ते हैं. यही वजह है कि यहां पर भ्रष्टाचार जिंदा रहने का एक जरिया बन जाता है.
दशकों के संघर्ष ने उन सरकारी संस्थान को कमजोर कर दिया है या फिर खत्म कर दिया है जो सत्ता को रेगुलेट करते हैं. यह एक ऐसा देश है जहां पर सरदार और राजनीतिक गुट कंट्रोल करने के लिए लड़ते हैं. यही वजह है कि यहां पर भ्रष्टाचार जिंदा रहने का एक जरिया बन जाता है.
यहां पर पारदर्शित और जवाबदेही के सिस्टम लगभग ना के बराबर हैं. अगर भ्रष्टाचार विरोधी कानून हैं भी तो उन्हें या तो नजरअंदाज किया जाता है या फिर ठीक से लागू ही नहीं किया जाता. काम करने वाली अदालतों, जांच एजेंसियों या फिर आजाद मीडिया के बिना भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई निगरानी नहीं होती.
यहां पर पारदर्शित और जवाबदेही के सिस्टम लगभग ना के बराबर हैं. अगर भ्रष्टाचार विरोधी कानून हैं भी तो उन्हें या तो नजरअंदाज किया जाता है या फिर ठीक से लागू ही नहीं किया जाता. काम करने वाली अदालतों, जांच एजेंसियों या फिर आजाद मीडिया के बिना भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई निगरानी नहीं होती.
देश की ज्यादातर कमाई तेल से होती है और तेल कॉन्ट्रैक्ट में पारदर्शिता की कमी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है. इससे आने वाले रेवेन्यू को पब्लिक बजट को नजर अंदाज करके प्राइवेट खातों में भेज दिया जाता है.
देश की ज्यादातर कमाई तेल से होती है और तेल कॉन्ट्रैक्ट में पारदर्शिता की कमी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है. इससे आने वाले रेवेन्यू को पब्लिक बजट को नजर अंदाज करके प्राइवेट खातों में भेज दिया जाता है.
सरकारी पद अक्सर योग्यता के बजाय जाति, वफादारी या फिर राजनीतिक निष्ठा के आधार पर दिए जाते हैं. इस भाई भतीजावाद राजनीतिक और प्रशासनिक फैसलों की वजह से भ्रष्टाचार और बिगड़ता है.
सरकारी पद अक्सर योग्यता के बजाय जाति, वफादारी या फिर राजनीतिक निष्ठा के आधार पर दिए जाते हैं. इस भाई भतीजावाद राजनीतिक और प्रशासनिक फैसलों की वजह से भ्रष्टाचार और बिगड़ता है.
इस देश में गलत काम करने पर शायद ही कभी कोई सजा मिलती है. जो भी अधिकारी सरकारी फंड चुराते हैं या फिर सत्ता का गलत इस्तेमाल करते हैं वह अक्सर बिना किसी सजा के बच जाते हैं. इससे बाकी लोग भी उसी रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित होते हैं.
इस देश में गलत काम करने पर शायद ही कभी कोई सजा मिलती है. जो भी अधिकारी सरकारी फंड चुराते हैं या फिर सत्ता का गलत इस्तेमाल करते हैं वह अक्सर बिना किसी सजा के बच जाते हैं. इससे बाकी लोग भी उसी रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित होते हैं.
Published at : 09 Dec 2025 11:18 AM (IST)
Corruption Index Most Corrupt Country International Anti Corruption Day

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

