लोकसभा में चल रही चुनाव सुधारों पर बहस पर आज निचले सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी बात रखी. टीशर्ट से इतर कांग्रेस नेता राहुल गांधी कुर्ता पायजमा पहने नजर आए. भाषण में राहुल गांधी ने चुनाव सुधार पर सदन में तीन सवाल सत्ता पक्ष से किए हैं. उन्होंने खादी, महात्मा गांधी, गोडसे और आरएसएस का जिक्र भी किया. इस दौरान सदन में हंगामा भी देखने को मिला.

राहुल ने सदन में कौनसे तीन सवाल पूछे?

राहुल गांधी ने जो तीन सवाल सदन में पूछे हैं. उनमें पहला सवाल उन्होंने चुनाव आयुक्त से जुड़ा पूछा. उन्होंने पूछा क्यों सीजेआई को चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन से अलग किया गया है?

दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि दिसंबर 2023 में सरकार ने कानून बदला, जिसके तहत चुनाव आयुक्तों को इम्युनिटी दी गई. सीसीटीवी को लेकर कानून क्यों बदले गए?

तीसरा सवाल उन्होंने पूछा कि ऐसा कानून क्यों बनाया गया, जिसके तहत चुनाव आयोग 45 दिनों के बाद फुटेज को नष्ट कर दे? साथ ही उन्होंने पूछा कि एक ब्राजील की मॉडल 22 बार हरियाणा के वोटर लिस्ट में कैसे आ गई है?

'हमारा देश एक कपड़े की तरह'

राहुल गांधी ने इस दौरान देश की तुलना एक कपड़े (Fabric) से की है. उन्होंने कहा कि हमारा देश भी एक कपड़े की तरह है. 1.4 अरब लोगों का देश है. अगर वोट नहीं बचता है, तो लोकसभा, राज्यसभा की विधानसभाएं भी नहीं बचेंगी.

भाषण के बीच लगे वोट चोरी के नारे

राहुल गांधी जब भाषण दे रहे थे, तब सदन में हंगामा भी देखने को मिला. इस दौरान वोट चोरी के नारे लगे. राहुल गांधी चुनाव सुधार के मसले पर बोलते हुए आरएसएस सहित अन्य विषयों का भी जिक्र कर रहे थे, तभी इसका विरोध बीजेपी के सांसदों ने किया. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं. लेकिन नेता विपक्ष किसी और विषय पर बोल रहे हैं. उन्होंने इस दौरान राहुल गांधी को विषय पर बोलने के लिए भी कहा.