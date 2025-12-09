आकर्षण के शुरुआती चरण में सेरोटोनिन कल लेवल कम हो जाता है जिस वजह से हल्का जुनून हो जाता है. इसके बाद व्यक्ति का मन बार-बार उसी इंसान के बारे में सोचता रहता है. यह बताता है कि लोग उन पहले पलों को क्यों दोहराते हैं या फिर जिस व्यक्ति से वह अभी मिले हैं उसके बारे में सोचना क्यों नहीं बंद कर पाते.