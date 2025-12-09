हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजLove At First Sight: किसी को देखते ही कैसे हो जाता है इश्क, शरीर के अंदर ऐसा क्या होता है?

Love At First Sight: किसी को देखते ही कैसे हो जाता है इश्क, शरीर के अंदर ऐसा क्या होता है?

Love At First Sight: अपने किसी न किसी को हमेशा कहते सुना होगा कि मुझे उससे पहली नजर में प्यार हो गया. आखरी यह पहली नजर का प्यार क्या होता है. आइए जानते हैं इसके पीछे का साइंटिफिक कारण.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 09 Dec 2025 10:01 AM (IST)
Love At First Sight: अपने किसी न किसी को हमेशा कहते सुना होगा कि मुझे उससे पहली नजर में प्यार हो गया. आखरी यह पहली नजर का प्यार क्या होता है. आइए जानते हैं इसके पीछे का साइंटिफिक कारण.

Love At First Sight: लोग अक्सर पहली नजर के प्यार को जादू बताते हैं. लेकिन इस जादुई लगने वाले अनुभव के पीछे शरीर के अंदर एक काफी अलग, असली और तेज चेन रिएक्शन होता है. सिर्फ कुछ ही सेकंड के अंदर दिमाग विजुअल संकेतों का एनालिसिस करता है, हार्मोनल बदलाव को ट्रैक्टर करता है और आकर्षण के लिए जिम्मेदार पुराने इवोल्यूशनरी सिस्टम को एक्टिवेट करता है. आइए जानते हैं कि इतना सब कुछ कैसे होता है.

1/6
पहली नजर का पल दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को एकदम से एक्टिवेट कर देता है. डोपामाइन सिस्टम में भर जाता है और यही वजह है कि काफी ज्यादा खुशी और नजदीकी पाने की प्रेरणा मिलती है. ऑक्सीटोसिन गर्माहट और भरोसे का एहसास जोड़ता है. वहीं सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है.
पहली नजर का पल दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को एकदम से एक्टिवेट कर देता है. डोपामाइन सिस्टम में भर जाता है और यही वजह है कि काफी ज्यादा खुशी और नजदीकी पाने की प्रेरणा मिलती है. ऑक्सीटोसिन गर्माहट और भरोसे का एहसास जोड़ता है. वहीं सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है.
2/6
डोपामाइन उस जोश के लिए जिम्मेदार है जो लोग अक्सर महसूस करते हैं. अचानक से ऊर्जा का विस्फोट, आकर्षण का एहसास और उस व्यक्ति के बारे में और जानने की इच्छा.
डोपामाइन उस जोश के लिए जिम्मेदार है जो लोग अक्सर महसूस करते हैं. अचानक से ऊर्जा का विस्फोट, आकर्षण का एहसास और उस व्यक्ति के बारे में और जानने की इच्छा.
3/6
आकर्षण के शुरुआती पलों में भी ऑक्सीटोसिन इमोशनल बॉन्डिंग को बनाना शुरू कर देता है. वैसे तो यह आमतौर पर लंबे समय के स्नेह से जुड़ा होता है लेकिन इसके जल्दी रिलीज होने की वजह से कोई व्यक्ति सुरक्षित और आरामदायक महसूस कर सकता है. या फिर जिस व्यक्ति को उसने अभी देखा है उसकी तरफ अजीब तरह से आकर्षित हो सकता है.
आकर्षण के शुरुआती पलों में भी ऑक्सीटोसिन इमोशनल बॉन्डिंग को बनाना शुरू कर देता है. वैसे तो यह आमतौर पर लंबे समय के स्नेह से जुड़ा होता है लेकिन इसके जल्दी रिलीज होने की वजह से कोई व्यक्ति सुरक्षित और आरामदायक महसूस कर सकता है. या फिर जिस व्यक्ति को उसने अभी देखा है उसकी तरफ अजीब तरह से आकर्षित हो सकता है.
4/6
आकर्षण के शुरुआती चरण में सेरोटोनिन कल लेवल कम हो जाता है जिस वजह से हल्का जुनून हो जाता है. इसके बाद व्यक्ति का मन बार-बार उसी इंसान के बारे में सोचता रहता है. यह बताता है कि लोग उन पहले पलों को क्यों दोहराते हैं या फिर जिस व्यक्ति से वह अभी मिले हैं उसके बारे में सोचना क्यों नहीं बंद कर पाते.
आकर्षण के शुरुआती चरण में सेरोटोनिन कल लेवल कम हो जाता है जिस वजह से हल्का जुनून हो जाता है. इसके बाद व्यक्ति का मन बार-बार उसी इंसान के बारे में सोचता रहता है. यह बताता है कि लोग उन पहले पलों को क्यों दोहराते हैं या फिर जिस व्यक्ति से वह अभी मिले हैं उसके बारे में सोचना क्यों नहीं बंद कर पाते.
5/6
शरीर एड्रेनालाईन और नॉरएड्रेनालाईन रिलीज करके आकर्षण पर प्रतिक्रिया करता है. इसके बाद दिल की धड़कनें तेज होना, हथेली में पसीना आना, हल्का कांपना और सतर्कता बढ़ानी शुरू हो जाती है.
शरीर एड्रेनालाईन और नॉरएड्रेनालाईन रिलीज करके आकर्षण पर प्रतिक्रिया करता है. इसके बाद दिल की धड़कनें तेज होना, हथेली में पसीना आना, हल्का कांपना और सतर्कता बढ़ानी शुरू हो जाती है.
6/6
सबसे ज्यादा बताने वाली बायोलॉजिकल प्रतिक्रियाओं में से एक है पुतलियों का फैलना. जब भी कोई किसी ऐसे व्यक्ति को देखता है जो उसे आकर्षक लगता है तो उसकी पुतलियां अपने आप फैल जाती हैं.
सबसे ज्यादा बताने वाली बायोलॉजिकल प्रतिक्रियाओं में से एक है पुतलियों का फैलना. जब भी कोई किसी ऐसे व्यक्ति को देखता है जो उसे आकर्षक लगता है तो उसकी पुतलियां अपने आप फैल जाती हैं.
Published at : 09 Dec 2025 10:01 AM (IST)
Tags :
Love At First Sight Dopamine Rush Oxytocin Release

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैं वो वाला हुमायूं कबीर नहीं', बाबरी मस्जिद के लिए चंदा देने वाले लोग क्यों दूसरे विधायक को लगा रहे फोन, जानें अब तक कितना फंड जुटा
'मैं वो वाला हुमायूं कबीर नहीं', बाबरी मस्जिद के लिए चंदा देने वाले लोग क्यों दूसरे विधायक को लगा रहे फोन, जानें अब तक कितना फंड जुटा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इकरा हसन ने समझाया वंदे मातरम् के इन दो शब्दों का मतलब, वायरल हुआ बयान
इकरा हसन ने समझाया वंदे मातरम् के इन दो शब्दों का मतलब, वायरल हुआ बयान
विश्व
Thailand Vs Indian Currency: थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
स्पोर्ट्स
द ग्रेट खली 8 साल बाद करेंगे रिंग में वापसी, जानिए कब? यहां मिलेगी हर डिटेल
द ग्रेट खली 8 साल बाद करेंगे रिंग में वापसी, जानिए कब? यहां मिलेगी हर डिटेल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Parliament में आज जानिए किन मुद्दों पर होगी बात, सरकार और विपक्ष के बीच हो सकती है जमकर बहस
SIR Controversy: 'आखिरी सांस तक कोई डिटेंशन कैंप नहीं बनेगा'- Mamata Banerjee | TMC | West Bengal
Goa Nightclub Fire Case: नाइट क्लब के मालिकों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी | Breaking
UP News: धर्म परिवर्तन का विरोध करने पर ब्लेड से हमला, युवती की हालत गंभीर | Breaking
Parliament Winter Session: लोकसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा, SIR समेत कई मुद्दों पर होगी बहस

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं वो वाला हुमायूं कबीर नहीं', बाबरी मस्जिद के लिए चंदा देने वाले लोग क्यों दूसरे विधायक को लगा रहे फोन, जानें अब तक कितना फंड जुटा
'मैं वो वाला हुमायूं कबीर नहीं', बाबरी मस्जिद के लिए चंदा देने वाले लोग क्यों दूसरे विधायक को लगा रहे फोन, जानें अब तक कितना फंड जुटा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इकरा हसन ने समझाया वंदे मातरम् के इन दो शब्दों का मतलब, वायरल हुआ बयान
इकरा हसन ने समझाया वंदे मातरम् के इन दो शब्दों का मतलब, वायरल हुआ बयान
विश्व
Thailand Vs Indian Currency: थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
स्पोर्ट्स
द ग्रेट खली 8 साल बाद करेंगे रिंग में वापसी, जानिए कब? यहां मिलेगी हर डिटेल
द ग्रेट खली 8 साल बाद करेंगे रिंग में वापसी, जानिए कब? यहां मिलेगी हर डिटेल
बॉलीवुड
मीरा राजपूत के साथ शाहिद कपूर ने किया प्रैंक, फोन पर क्रैक देख गुस्से से हुईं आग बबूला!
मीरा राजपूत के साथ शाहिद कपूर ने किया प्रैंक, फोन पर क्रैक देख गुस्से से हुईं आग बबूला!
ट्रेंडिंग
Video:
"और ले लो सेल्फी" बंदर के साथ पोज मार रही थी पापा की परी, तभी हो गया हमला- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Most Venomous Snake: यह है दुनिया का सबसे जहरीला सांप, एक बूंद जहर भी है जानलेवा
यह है दुनिया का सबसे जहरीला सांप, एक बूंद जहर भी है जानलेवा
नौकरी
UPSC ने खोला सुनहरा मौका! ट्रेडमार्क्स-जीआई एग्जामिनर और डिप्टी डायरेक्टर के पदों पर बड़ी भर्ती
UPSC ने खोला सुनहरा मौका! ट्रेडमार्क्स-जीआई एग्जामिनर और डिप्टी डायरेक्टर के पदों पर बड़ी भर्ती
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget