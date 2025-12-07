एक्सप्लोरर
Emotional Drinking: लोग गम में क्यों पीते हैं शराब, जानें क्या है इसके पीछे की वजह
Emotional Drinking: जब भी लोग परेशानी में होते हैं या फिर उदास होते हैं तो वह अपने गम को बुलाने के लिए शराब का सहारा लेते हैं. आइए जानते हैं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं और क्या है इसके पीछे की वजह.
Emotional Drinking: जब भी लोग दुख, दिल टूटने, इमोशनल दर्द से काफी ज्यादा परेशान होते हैं तो कई लोग स्वाभाविक रूप से शराब का सहारा लेते हैं. उन्हें यह उम्मीद होती है कि वह हल्का, शांत या फिर बस सुन्न महसूस करेंगे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
Published at : 07 Dec 2025 06:08 PM (IST)
