जब भी कोई व्यक्ति शराब पीता है तो दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है. यही केमिकल खुशी और इनाम से जुड़ा होता है. डोपामाइन का यह उछाल कुछ समय के लिए उदासी को गर्मी, आराम या फिर हल्के उत्साह की भावना से बदल देता है. इससे दिमाग यह मानने पर मजबूर हो जाता है की चीजें बेहतर हो रही हैं.