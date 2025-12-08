5 साल बाद आपके पैसे की कीमत काफी हद तक आईएनआर से सीएचएफ एक्सचेंज रेट पर निर्भर करती है. भले ही स्वीटजरलैंड में आपका बैलेंस उतना ही रहे लेकिन करेंसी में उतार चढ़ाव की वजह से रुपए की वैल्यू बढ़ या घट सकती है लेकिन इसका बैंक इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं होगा. आपको बता दें कि लोग स्विस अकाउंट का इस्तेमाल इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट या फिर लीगल टैक्स प्लानिंग के लिए करते हैं सेविंग्स बढ़ाने के लिए नहीं.