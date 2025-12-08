हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Swiss Bank Interest: स्विस बैंक में पैसा रखने पर कितना मिलता है इंट्रेस्ट, यहां 1000000 लाख जमा किए तो पांच साल में हो जाएंगे कितने?

Swiss Bank Interest: स्विस बैंक काफी अलग फाइनेंशियल लॉजिक पर काम करता है. आइए जानते हैं अगर स्विस बैंक में 10 लाख रुपए जमा किए जाएं तो 5 साल में कितनी कीमत हो जाएगी.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 08 Dec 2025 07:47 PM (IST)
Swiss Bank Interest: स्विस बैंक अपनी गोपनीयता, सुरक्षा और प्रतिष्ठा के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं. लेकिन अगर आपको लगता है कि वहां पैसे जमा करने से आप ज्यादा ब्याज से अमीर बन जाएंगे तो फिर से सोच लें. भारत के उलट स्विट्जरलैंड पूरी तरह से अलग फाइनेंशियल लॉजिक पर काम करता है. आइए जानते हैं कि अगर स्विस बैंक में 10 लाख रुपए जमा किए जाएं तो पास साल में इसकी कितनी कीमत हो जाएगी.

ज्यादातर स्विस रिटेल बैंक अकाउंट 0% के करीब ब्याज देते हैं. इसका मतलब है कि आपका पैसा बस वहीं पड़ा रहता है और बढ़ता नहीं है. स्विट्जरलैंड ने सालों से काफी कम ब्याज दर वाला माहौल बनाए रखा है.
अगर आप बड़ी रकम को जमा करते हैं तो कुछ बैंक पैसे रखने के लिए आपसे चार्ज लेते हैं. इसे नेगेटिव ब्याज दर कहा जाता है. ब्याज कमाने के बजाय आपको हर साल कस्टडी फीस देनी पड़ती है.
लोग स्विस बैंक में ब्याज कमाने के लिए पैसा जमा नहीं करते. दरअसल यहां पर पैसा गोपनीयता, राजनीतिक स्थिरता, संपत्ति की सुरक्षा और लंबी अवधि की सुरक्षा के लिए करते हैं.
ज्यादा नेटवर्थ वाले क्लाइंट कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि यह रिटर्न स्टॉक मार्केट और ग्लोबल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर निर्भर करते हैं. इनका फिक्स्ड ब्याज से कोई लेना देना नहीं होता.
10 लाख रुपए को स्विस फ्रैंक में बदलने के बाद इसे 5 साल तक जीरो प्रतिशत ब्याज पर बिना छुए रखने का मतलब है यह सीएचएफ के हिसाब से उतनी ही रकम रहेगी. अगर नेगेटिव ब्याज लागू होता है तो यह रकम हर साल थोड़ी कम हो सकती है.
5 साल बाद आपके पैसे की कीमत काफी हद तक आईएनआर से सीएचएफ एक्सचेंज रेट पर निर्भर करती है. भले ही स्वीटजरलैंड में आपका बैलेंस उतना ही रहे लेकिन करेंसी में उतार चढ़ाव की वजह से रुपए की वैल्यू बढ़ या घट सकती है लेकिन इसका बैंक इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं होगा. आपको बता दें कि लोग स्विस अकाउंट का इस्तेमाल इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट या फिर लीगल टैक्स प्लानिंग के लिए करते हैं सेविंग्स बढ़ाने के लिए नहीं.
Published at : 08 Dec 2025 07:47 PM (IST)
