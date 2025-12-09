Dhamaal 4 Release Date: 'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
Dhamaal 4 Release Date Postponed: अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर- पार्ट 2' से टकराने वाली थी. ऐसे में क्लैश से बचने के लिए मेकर्स ने 'धमाल 4' की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी है.
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा रही है. फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. इस बीच 'धुरंधर- पार्ट 2' भी अनाउंस हो चुकी है. फिल्म ईद 2026 के मौके पर रिलीज होने वाली है, बॉक्स ऑफिस पर इसका सामना 'टॉक्सिक' और 'धमाल 4' से होना था. लेकिन क्लैश से बचने के लिए अब अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी गई है.
'धमाल 4' यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' के साथ 19 मार्च 2026 को थिएटर्स में दस्तक देने वाली थी. लेकिन अब 'धुरंधर- पार्ट 2' भी इसी डेट पर बड़े पर्दे पर आ रही है. ऐसे में मेकर्स ने 'धमाल 4' की रिलीज डेट मई 2026 तक के लिए टाल दी है.
'धुरंधर' की वजह से टली 'धमाल 4' की रिलीज डेट (Dhamaal 4 Release Date Postponed)
बॉलीवुड हंगामा ने सूत्रों के हवाले से लिखा- 'कई दौर की बातचीत और धुरंधर की ऐतिहासिक सफलता के बाद, अजय देवगन आदित्य धर की इस फिल्म के सीक्वल से क्लैश करने का जोखिम नहीं उठाना चाहते. वो और उनकी टीम अब फिल्म को मई 2026 में रिलीज करने की सोच रहे हैं. अजय हमेशा से ही इंडस्ट्री के लिए खड़े रहे हैं और वो इस फैक्ट से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि धुरंधर 2 बॉलीवुड के फिल्म बिजनेस को नई परिभाषा दे सकती है.'
'धुरंधर' के लिए अजय देवगन ने लिया फैसला
रिपोर्ट में अजय देवगन को लेकर आगे लिखा है- 'वो पहले पार्ट के बिजनेस के साथ तालमेल बिठा रहे हैं और उस फिल्म के खिलाफ कोई तंज नहीं करना चाहते जो भारत के आम लोगों को राजनीतिक संघर्षों के बारे में बताती है. उनका मानना है कि 'धुरंधर' एक अहम फ्रेंचाइजी है जो साफ तौर पर क्लियर थिएट्रिकल रन की हकदार है.'
'धमाल 4' की स्टार कास्ट
'धमाल 4' एक कॉमेडी फ्रेंचाइजी है जिसमें अजय देवगन लीड रोल में होंगे. उनके साथ फिल्म में रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी भी अहम रोल में होंगे. 'धमाल 4' को इंद्र कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं.
