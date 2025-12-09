हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 की नीलामी के लिए चुने गए सभी 350 खिलाड़ियों के नाम, ग्रीन-शॉ-सरफराज पहले सेट में

IPL 2026 की नीलामी के लिए चुने गए सभी 350 खिलाड़ियों के नाम, ग्रीन-शॉ-सरफराज पहले सेट में

IPL 2026 Auction Players List: बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 ऑक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट 350 प्लेयर्स की लिस्ट जारी कर दी है. 40 खिलाड़ियों ने खुद का बेस प्राइस 2 करोड़ रूपये रखा है. यहां देखें पूरी लिस्ट.

By : शिवम | Updated at : 09 Dec 2025 05:20 PM (IST)
इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण (IPL 2026) के लिए होने वाले मिनी ऑक्शन में कुल 350 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट हुए हैं. बीसीसीआई ने उनकी लिस्ट जारी कर दी है. इनमें 16 कैप्ड भारतीय और 96 कैप्ड विदेशी प्लेयर्स हैं. 224 अनकैप्ड भारतीय और 14 अनकैप्ड विदेशी प्लेयर्स हैं. पहले सेट में कैमरून ग्रीन, सरफराज खान, डेविड मिलर और पृथ्वी शॉ जैसे बड़े प्लेयर्स होंगे.

बेस प्राइस देखें तो कुल 350 प्लेयर्स 8 अलग-अलग केटेगरी में शामिल हैं. सर्वाधिक बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये का है, जिसमें 40 खिलाड़ी शामिल हैं. सबसे कम बेस प्राइस 30 लाख रुपये है, जिसमें सबसे अधिक 227 खिलाड़ी हैं. आईपीएल 2026 ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा. ऑक्शन भारत के समयनुसार दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा.

IPL 2026 ऑक्शन में 2 करोड़ रुपये बेस प्राइस वाले प्लेयर्स

  • डेवोन कॉनवे (न्यूजीलैंड)
  • जेक फ़्रेज़र-मैकगर्क (ऑस्ट्रेलिया)
  • कैमरून ग्रीन (ऑस्ट्रेलिया)
  • डेविड मिलर (दक्षिण अफ्रीका)
  • गस एटकिंसन (इंग्लैंड)
  • वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका)
  • वेंकटेश अय्यर (भारत)
  • लियाम लिविंगस्टोन (इंग्लैंड)
  • बेन डकेट (इंग्लैंड)
  • जेमी स्मिथ (इंग्लैंड)
  • गेराल्ड कोएत्ज़ी (दक्षिण अफ़्रीका)
  • जैकब डफी (न्यूजीलैंड)
  • एनरिक नॉर्टजे (दक्षिण अफ्रीका)
  • मथीशा पथिराना (श्रीलंका)
  • रवि बिश्नोई (भारत)
  • अकील होसेन (वेस्टइंडीज)
  • मुजीब रहमान (अफगानिस्तान)
  • महेश थीक्षाना (श्रीलंका)
  • स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)
  • सीन एबॉट (ऑस्ट्रेलिया)
  • माइकल ब्रेसवेल (न्यूजीलैंड)
  • जेसन होल्डर (वेस्टइंडीज)
  • डेरिल मिशेल (न्यूजीलैंड)
  • टॉम बैंटन (इंग्लैंड)
  • शाई होप (वेस्टइंडीज)
  • जोश इंग्लिस (ऑस्ट्रेलिया)
  • काइल जैमिसन (न्यूजीलैंड)
  • एडम मिल्ने (न्यूजीलैंड)
  • लुंगिसानी एनगिडी (दक्षिण अफ्रीका)
  • विलियम ओ'रूर्के (न्यूजीलैंड)
  • मुस्तफिजुर रहमान (बांग्लादेश)
  • कूपर कोनोली (ऑस्ट्रेलिया)
  • टॉम कुरेन (इंग्लैंड)
  • डैनियल लॉरेंस (इंग्लैंड)
  • अल्जारी जोसेफ (वेस्टइंडीज)
  • नवीन-उल-हक (अफगानिस्तान)
  • लियाम डॉसन (इंग्लैंड)

IPL 2026 ऑक्शन में 1.5 करोड़ रुपये बेस प्राइस वाले प्लेयर्स

  • रहमानुल्लाह गुरबाज (अफगानिस्तान)
  • स्पेंसर जॉनसन (ऑस्ट्रेलिया)
  • मैट हेनरी (न्यूजीलैंड)
  • मैथ्यू शॉर्ट (ऑस्ट्रेलिया)
  • साकिब महमूद (इंग्लैंड)
  • राइली मेरेडिथ (ऑस्ट्रेलिया)
  • झाय रिचर्डसन (ऑस्ट्रेलिया)
  • टिम सीफर्ट (न्यूजीलैंड)

IPL 2026 ऑक्शन में 1.25 करोड़ रुपये बेस प्राइस वाले प्लेयर्स

  • ब्यू वेबस्टर (ऑस्ट्रेलिया)
  • रोस्टन चेज़ (वेस्टइंडीज)
  • काइल मेयर्स (वेस्टइंडीज)
  • ओली स्टोन (इंग्लैंड)

IPL 2026 ऑक्शन में 1 करोड़ रुपये बेस प्राइस वाले प्लेयर्स

  • वियान मुल्डर (दक्षिण अफ्रीका)
  • फिन एलन (न्यूजीलैंड)
  • जॉनी बेयरस्टो (इंग्लैंड)
  • क्विंटन डी कॉक (दक्षिण अफ्रीका)
  • आकाश दीप (भारत)
  • फजलहक फारूकी (अफगानिस्तान)
  • राहुल चाहर (भारत)
  • तबरेज शम्सी (दक्षिण अफ्रीका)
  • रीज़ा हेंड्रिक्स (दक्षिण अफ्रीका)
  • डैनियल सैम्स (ऑस्ट्रेलिया)
  • बेन ड्वार्शियस (ऑस्ट्रेलिया)
  • कुसल परेरा (श्रीलंका)
  • उमेश यादव (भारत)
  • मोहम्मद वकार सलामखेल (अफगानिस्तान)
  • जॉर्ज लिंडे (दक्षिण अफ्रीका)
  • गुलबदीन नैब (अफगानिस्तान)
  • विलियम सदरलैंड (ऑस्ट्रेलिया)
  • जोशुआ टोंग (इंग्लैंड)
  • ड्वेन प्रिटोरियस (दक्षिण अफ्रीका)
  • चरिथ असलंका (श्रीलंका)

IPL 2026 ऑक्शन में 75 लाख रुपये बेस प्राइस वाले प्लेयर्स

  • सरफराज खान (भारत)
  • पृथ्वी शॉ (भारत)
  • दीपक हुड्डा (भारत)
  • के.एस. भारत (भारत)
  • शिवम मावी (भारत)
  • मयंक अग्रवाल (भारत)
  • सेदिकुल्लाह अटल (अफगानिस्तान)
  • एकीम अगस्टे (वेस्टइंडीज)
  • पथुम निसांका (श्रीलंका)
  • टिम रॉबिन्सन (न्यूजीलैंड)
  • राहुल त्रिपाठी (भारत)
  • जॉर्डन कॉक्स (इंग्लैंड)
  • बेंजामिन मैक्डरमोट (ऑस्ट्रेलिया)
  • कुसल मेंडिस (श्रीलंका)
  • चेतन सकारिया (भारत)
  • कुलदीप सेन (भारत)
  • कैस अहमद (अफगानिस्तान)
  • रिशद हुसैन (बांग्लादेश)
  • व्यासकांत विजयकांत (श्रीलंका)
  • रेहान अहमद (इंग्लैंड)
  • तस्कीन अहमद (बांग्लादेश)
  • रिचर्ड ग्लीसन (इंग्लैंड)
  • शमर जोसेफ (वेस्टइंडीज)
  • नवदीप सैनी (भारत)
  • ल्यूक वुड (इंग्लैंड)
  • मुहम्मद अब्बास (न्यूजीलैंड)
  • जॉर्ज गार्टन (इंग्लैंड)
  • नाथन स्मिथ (न्यूजीलैंड)
  • डुनिथ वेललेज (श्रीलंका)
  • तन्ज़ीम हसन साकिब (बांग्लादेश)
  • मैथ्यू पॉट्स (इंग्लैंड)
  • नाहिद राणा (बांग्लादेश)
  • संदीप वारियर (भारत)
  • वेस्ले एगर (ऑस्ट्रेलिया)
  • बिनुरा फर्नांडो (श्रीलंका)
  • एमडी शोरफुल इस्लाम (बांग्लादेश)
  • जोशुआ लिटिल (आयरलैंड)
  • ओबेद मैककॉय (वेस्टइंडीज)
  • बिली स्टैनलेक (ऑस्ट्रेलिया)
  • जैक फॉल्क्स (न्यूजीलैंड)
  • दासुन शनाका (श्रीलंका)
  • बेवोन-जॉन जैकब्स (न्यूजीलैंड)

50 लाख बेस प्राइस

  • महिपाल लोमरोर (भारत)
  • तुषार देशपांडे (भारत)
  • यश दयाल (भारत)
  • जो क्लार्क (इंग्लैंड)
  • जैक एडवर्ड्स (ऑस्ट्रेलिया)

40 लाख बेस प्राइस

  • राजवर्धन हंगरगेकर (भारत)
  • के.एम आसिफ (भारत)
  • शुभम अग्रवाल (भारत)
  • जलज सक्सेना (भारत)
  • टॉम मूरेस (इंग्लैंड)
  • अरब गुल (अफगानिस्तान)
  • निखिल चौधरी (भारत)

30 लाख बेस प्राइस

  • आर्या देसाई (भारत)
  • यश ढुल (भारत)
  • अभिनव मनोहर (भारत)
  • अनमोलप्रीत सिंह (भारत)
  • अथर्व तायडे (भारत)
  • अभिनव तेजराना (भारत)
  • औकिब डार (भारत)
  • तनुश कोटियन (भारत)
  • शिवांग कुमार (भारत)
  • विजय शंकर (भारत)
  • संविन सिंह (भारत)
  • एडेन टॉम (भारत)
  • प्रशांत वीर (भारत)
  • रुचित अहीर (भारत)
  • वंश बेदी (भारत)
  • मुकुल चौधरी (भारत)
  • तुषार रहेजा (भारत)
  • कार्तिक शर्मा (भारत)
  • तेजस्वी सिंह (भारत)
  • राज लिम्बनी (भारत)
  • आकाश मधवाल (भारत)
  • सुशांत मिश्रा (भारत)
  • अशोक शर्मा (भारत)
  • सिमरजीत सिंह (भारत)
  • नमन तिवारी (भारत)
  • त्यागी (भारत)
  • यशराज पुंजा (भारत)
  • विग्नेश पुथुर (भारत)
  • कर्ण शर्मा (भारत)
  • शिवम शुक्ला (भारत)
  • कुमार कार्तिकेय सिंह (भारत)
  • प्रशांत सोलंकी (भारत)
  • वहीदुल्लाह जादरान (अफगानिस्तान)
  • अंकित कुमार (भारत)
  • रोहन कुन्नूमल (भारत)
  • डेनिश मालेवार (भारत)
  • पुखराज मान (भारत)
  • सलमान निज़ार (भारत)
  • अमन राव पेरला (भारत)
  • अक्षत रघुवंशी (भारत)
  • मनन वोहरा (भारत)
  • युवराज चौधरी (भारत)
  • सात्विक देसवाल (भारत)
  • अमन खान (भारत)
  • दर्शन नालकंडे (भारत)
  • विक्की ओस्टवाल (भारत)
  • साईराज पाटिल (भारत)
  • सुयश प्रभुदेसाई (भारत)
  • मयंक रावत (भारत)
  • हर्ष त्यागी (भारत)
  • मंगेश यादव (भारत)
  • सलिल अरोड़ा (भारत)
  • रिकी भुई (भारत)
  • राहुल बुद्धि (भारत)
  • सौरव चौहान (भारत)
  • यशवर्धन दलाल (भारत)
  • अभिषेक पाठक (भारत)
  • कुणाल राठौड़ (भारत)
  • रवि सिंह (भारत)
  • साकिब हुसैन (भारत)
  • मोहम्मद इज़हार (भारत)
  • विद्वाथ कावेरप्पा (भारत)
  • विजय कुमार (भारत)
  • विद्याधर पाटिल
  • पी.वी.सत्यनारायण राजू (भारत)
  • ओंकार तरमाले (भारत)
  • पृथ्वीराज यारा (भारत)
  • मुरुगन अश्विन (भारत)
  • तेजस बरोका (भारत)
  • केसी करिअप्पा (भारत)
  • कार्तिक चड्ढा (भारत)
  • प्रवीण दुबे (भारत)
  • मोहित राठी (भारत)
  • हिमांशु शर्मा (भारत)
  • बैलापुडी यशवंत (भारत)
  • कुणाल चंदेला (भारत)
  • आयुष दोसेजा (भारत)
  • क़मरान इक़बाल (भारत)
  • एम.धीरा कुमार (भारत)
  • भानु पनिया (भारत)
  • साहिल पारख (भारत)
  • अर्श केबिन रंगा (भारत)
  • आदर्श सिंह (भारत)
  • मनोज भंडगे (भारत)
  • मयंक डागर (भारत)
  • राघव गोयल (भारत)
  • मन्वन्त कुमार (भारत)
  • आबिद मुश्ताक (भारत)
  • अतीत शेठ (भारत)
  • रितिक शौकीन (भारत)
  • जगदीश सुचित (भारत)
  • तनय त्यागराजन (भारत)
  • कॉनर एस्टरहुइज़न (दक्षिण अफ़्रीका)
  • अजितेश गुरुस्वामी (भारत)
  • सिद्धार्थ जून (भारत)
  • बिपिन सौरभ (भारत)
  • विष्णु सोलंकी (भारत)
  • हार्दिक तमोरे (भारत)
  • सायन घोष (भारत)
  • मनी ग्रेवाल (भारत)
  • अर्पित गुलेरिया (भारत)
  • सुनील कुमार (भारत)
  • ट्रिस्टन लुस (दक्षिण अफ्रीका)
  • दिवेश शर्मा (भारत)
  • अभिलाष शेट्टी (भारत)
  • इरफ़ान उमैर (भारत)
  • कुलदीप यादव (भारत)
  • मनन भारद्वाज (भारत)
  • श्रेयस चव्हाण (भारत)
  • परीक्षित धानक (भारत)
  • चिंतल गांधी (भारत)
  • धर्मेन्द्रसिंह जाडेजा (भारत)
  • अमित कुमार (भारत)
  • विशाल निषाद (भारत)
  • सौम्या पांडे (भारत)
  • झटवेध सुब्रमण्यम (भारत)
  • सचिन दास (भारत)
  • माइल्स हैमंड (भारत)
  • अहमद इमरान (भारत)
  • विश्वराजसिंह जाडेजा (भारत)
  • अयाज़ खान (भारत)
  • डेनियल लैटेगन (इंग्लैंड)
  • सिद्धांत राणा (भारत)
  • एरोन वर्गीस (भारत)
  • अथर्व अंकोलेकर (भारत)
  • अब्दुल बज़ीथ (भारत)
  • करण लाल (भारत)
  • शम्स मुलानी (भारत)
  • रिपल पटेल (भारत)
  • प्रिंस राय (भारत)
  • विवरांत शर्मा (भारत)
  • उत्कर्ष सिंह (भारत)
  • आयुष वर्तक (भारत)
  • संजय यादव (भारत)
  • सैयद इरफ़ान आफताब (भारत)
  • एसाक्कीमुथु अय्याकुट्टी (भारत)
  • प्रफुल्ल हिंगे (भारत)
  • पंकज जायसवाल (भारत)
  • कुलवंत खेजरोलिया (भारत)
  • रवि कुमार (भारत)
  • राजन कुमार (भारत)
  • सफवन पटेल (भारत)
  • ईशान पोरेल (भारत)
  • पूरव अग्रवाल (भारत)
  • जिक्कू ब्रिघ (भारत)
  • यश डिचोलकर (भारत)
  • रकीबुल हसन (बांग्लादेश)
  • ट्रैवेन मैथ्यू (श्रीलंका)
  • नमन पुष्पक (भारत)
  • इजाज़ सांवरिया (भारत)
  • रोशन वाग्शारे (भारत)
  • आर.एस अंबरीश (भारत)
  • क्रेन्स फुलेट्रा (भारत)
  • मैकनील नोरोन्हा (भारत)
  • आर राजकुमार (भारत)
  • निनाद राठवा (भारत)
  • सनी संधू (भारत)
  • शिवालिक शर्मा (भारत)
  • सिद्धार्थ यादव (भारत)
  • आर.सोनू यादव (भारत)
  • वसीम खांडे (भारत)
  • आतिफ मुश्ताक (भारत)
  • अटल राय (भारत)
  • सी. रक्षण रीडी (भारत)
  • मनीष रेड्डी (भारत)
  • निशांत सरनु (भारत)
  • दीपेन्द्र सिंह (भारत)
  • रजत वर्मा (भारत)
  • रोहित यादव (भारत)
  • इमानजोत चहल (भारत)
  • शुभांग हेगड़े (भारत)
  • बाल कृष्ण (भारत)
  • विहान मल्होत्रा ​​(भारत)
  • खिलान पटेल (भारत)
  • डेलानो पोटगिएटर (दक्षिण अफ्रीका)
  • हार्दिक राज (भारत)
  • सार्थक रंजन (भारत)
  • पार्थ रेखाडे (भारत)
  • तिया वान वुरेन (दक्षिण अफ्रीका)
  • श्रीवत्सा आचार्य (भारत)
  • सादिक हुसैन (भारत)
  • शुभम कापसे (भारत)
  • आकिब खान (भारत)
  • साबिर खान (भारत)
  • बायंदा माजोला (दक्षिण अफ्रीका)
  • श्रीहरि नायर (भारत)
  • ब्रिजेश शर्मा (भारत)
  • अमन शेखावत (भारत)
  • हिमांशू बिष्ट (भारत)
  • श्रेयान चक्रवर्ती (भारत)
  • कनिष्क चौहान (भारत)
  • मयंक गुसाईं (भारत)
  • आकाश पुगाझंती (भारत)
  • अभिमन्युसिंह राजपूत (भारत)
  • शुभम राणा (भारत)
  • अर्पित राणा (भारत)
  • मैरामरेड्डी रेड्डी (भारत)
  • सागर सोलंकी (भारत)
  • आर्यमन सिंह धालीवाल (भारत)
  • दक्ष कामरा (भारत)
  • विशाल मंडवाल (भारत)
  • अरफ़ाज़ मोहम्मद (भारत)
  • हेमांग पटेल (भारत)
  • मृदुल सुरोच (भारत)
  • अनुज ठकराल (भारत)
  • पार्थ वत्स (भारत)
  • ललित यादव (भारत)
  • नितिन साई यादव (भारत)
  • कृष भगत (भारत)
  • प्रीरिट दत्ता (भारत)
  • समर गज्जर (भारत)
  • नासिर लोन (भारत)
  • ईशान मूलचंदानी (भारत)
  • अखिल स्कारिया (भारत)
  • मुहम्मद शराफुद्दीन (भारत)
  • के.अजय सिंह (भारत)
  • रितिक टाडा (भारत)
  • लक्की राज सिंह वाघेला (भारत)
  • मोहम्मद अली (भारत)
  • माधव बजाज (भारत)
  • अक्षु बाजवा (भारत)
  • वरुण राज सिंह बिष्ट (भारत)
  • ऋषभ चौहान (भारत)
  • डियान फॉरेस्टर (दक्षिण अफ्रीका)
  • धुरमिल मटकर (भारत)
  • अरब गुल (अफगानिस्तान)
  • माइल्स हैमंड (इंग्लैंड)

शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 09 Dec 2025 05:13 PM (IST)
Tags :
IPL News INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026 IPL 2026 Auction
