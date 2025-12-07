नीली आंखों के पीछे का विज्ञान वही घटना है जो आसमान के रंग के लिए जिम्मेदार है. जब रोशनी कम मेलानिन वाली आइरिस में आती है तो छोटी वेवलेंथ वाली नीली रोशनी फैलती है और रिफ्लेक्ट होती है. वही लाल और हरे रंग जैसी लंबी वेवलेंथ वाली रोशनी अब्जॉर्ब हो जाती है. यही ऑप्टिकल प्रभाव नीले रंग का भ्रम पैदा करता है.