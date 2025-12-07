एक्सप्लोरर
Eye Colour: क्यों होता है कुछ लोगों की आंखों का रंग नीला, जानें आंखों के अलग अलग रंगों की वजह
Eye Colour: कुछ लोगों की आंखों का रंग नीला होता है तो कुछ का भूरा और कुछ का हरा. आइए जानते हैं कि क्या है इसके पीछे की वजह और कैसे लोगों की आंखों के रंग अलग-अलग होते हैं.
Eye Colour: आंखों का रंग इंसानी रूप की सबसे दिलचस्प विशेषताओं में से एक है. यह तुरंत ही ध्यान खींचता है. वैसे तो दुनिया भर में भूरी आंखें सबसे ज्यादा आम हैं लेकिन नीले, हरे और हेजल जैसे रंग अपनी दुर्लभता की वजह से ज्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं. लेकिन सवाल यह है कि लोगों की आंखों का रंग अलग-अलग कैसे होता है. यानी कि कुछ लोगों की आंखों का रंग नीला होता है जबकि कुछ की भूरी या फिर हरी. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
Published at : 07 Dec 2025 07:01 PM (IST)
