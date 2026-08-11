मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRरांची आंदोलन: स्वाति मालीवाल का हमला, 'CJP का एक भी नेता...'

रांची आंदोलन: स्वाति मालीवाल का हमला, 'CJP का एक भी नेता...'

Jharkhand Protest News: राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि जहां विपक्ष ने छात्रों के मुद्दे का जमकर रणनीतिकरण किया था, वहीं अब झारखंड पर सबने चुप्पी साध ली है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 11 Aug 2026 05:51 PM (IST)
Preferred Sources

रांची में छात्रों का आंदोलन जारी है. प्रदर्शनकारी छात्रों ने सोमवार (10 अगस्त) को विधानसभा घेराव मार्च किया था. इस दौरान छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज के साथ वाटर कैनन और टियर गैस के गोले दागे थे. आंदोलनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर अब बीजेपी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने आरोप लगाया कि AAP समर्थित CJP का एक भी नेता छात्रों के साथ खड़ा नहीं हुआ. उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर छात्रों के मसले को लेकर दोहरी राजनीति करने का भी आरोप लगाया.

अब झारखंड पर सबने चुप्पी साध ली- स्वाति मालीवाल

राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक्स पोस्ट में लिखा, ''झारखंड में भर्ती घोटाले के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज बेहद दुखद एवं निंदनीय है. जहां विपक्ष ने छात्रों के मुद्दे का जमकर रणनीतिकरण किया, वहीं अब झारखंड पर सबने चुप्पी साध ली है. इस्तीफ़े, संसद में चर्चा और नये मजबूत कानून के आने के बाद भी पूरे मानसून सेशन में संसद को चलने नहीं दिया गया.''

'अब विपक्षी पार्टी शासित राज्य में छात्रों के लिए संघर्ष क्यों नहीं'

उन्होंने आगे कहा, ''AAP-directed CJP का एक भी नेता छात्रों के साथ खड़ा नहीं हुआ. अगर ये न्यूट्रल मंच था, तो अब विपक्षी पार्टी शासित राज्य में छात्रों के लिए संघर्ष क्यों नहीं? सिर्फ चंद हफ्तों में ये दोहरापन सबके सामने आ गया. झारखंड सरकार को तुरंत छात्रों से संवाद कर उनकी मांगें माननी चाहिए."

पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी का झारखंड बंद!

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विधानसभा की ओर मार्च कर रहे अभ्यर्थियों पर की गई पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी द्वारा आहूत बंद से मंगलवार (11 अगस्त) को राज्य के कुछ हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा. वहीं राज्य विधानसभा की ओर मार्च कर रहे एबीवीपी के 110 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया.

बता दें कि जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के कामकाज में व्यापक सुधारों और कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर छात्र राज्य में 25 जुलाई से आंदोलन कर रहे हैं.

रांची में छात्रों के प्रदर्शन पर JMM बोली- न इ्स्तीफा होगा, न सीबीआई जांच

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Read More
Published at : 11 Aug 2026 05:48 PM (IST)
Tags :
Swati Maliwal JPSC Jharkhand News Ranchi Protest
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
रांची आंदोलन: स्वाति मालीवाल का हमला, 'CJP का एक भी नेता...'
रांची आंदोलन: स्वाति मालीवाल का हमला, 'CJP का एक भी नेता...'
दिल्ली NCR
चाइनीज मांझे पर दिल्ली पुलिस सख्त, होगी 5 साल की जेल या 1 लाख का जुर्माना
चाइनीज मांझे पर दिल्ली पुलिस सख्त, होगी 5 साल की जेल या 1 लाख का जुर्माना
दिल्ली NCR
Delhi NCR के लोगों में बढ़ रहा इन बीमारियों का खतरा! रिसर्च में दावा
Delhi NCR के लोगों में बढ़ रहा इन बीमारियों का खतरा! रिसर्च में दावा
दिल्ली NCR
रांची आंदोलन: संजय सिंह ने चेताया, 'झारखंड सरकार को सावधान रहना चाहिए'
रांची आंदोलन: संजय सिंह ने चेताया, 'झारखंड सरकार को सावधान रहना चाहिए'
Advertisement

वीडियोज

Amruta Khanvilkar ने Divorce Rumours पर जताई नाराजगी, Legal Action की दी चेतावनी
Govinda ने मां Nirmala Devi को खोने का दर्द किया बयां, बोले- लगा सब कुछ खत्म हो गया
Salman Khan की Superhero Film को Greenlight, Raj & DK करेंगे Direct, नवंबर में शुरू होगी Shooting
Ravi Kishan के वायरल Memes पर बोले- Gen Z ने मुझे अपनाया, कहा- यह तो पागलपन है
Govinda ने Sunita Ahuja के Affair आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- क्या अपनों की बुराई जरूरी है?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
EXPLAINER: इलाज के नाम पर अस्पतालों का बड़ा धोखा? संसद की रिपोर्ट में खुलासा
EXPLAINER: इलाज के नाम पर अस्पतालों का बड़ा धोखा? संसद की रिपोर्ट में खुलासा
झारखंड
आप रांची कब जाएंगे? अभिजीत दीपके का जवाब, 'हम नहीं चाहते कि...'
आप रांची कब जाएंगे? अभिजीत दीपके का जवाब, 'हम नहीं चाहते कि...'
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका का बदला कप्तान, पहली बार इस खिलाड़ी को मिली कमान 
दक्षिण अफ्रीका का बदला कप्तान, पहली बार इस खिलाड़ी को मिली कमान 
बॉलीवुड
गोवा में पेंट हाउस, मुंबई में करोड़ों का बंगला, 100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
इंडिया
लोकसभा में कल छात्रों पर बयान दे सकते हैं अमित शाह, राहुल-खरगे की संसद में बैठक
लोकसभा में कल छात्रों पर बयान दे सकते हैं अमित शाह, राहुल-खरगे की संसद में बैठक
इंडिया
NEET के खिलाफ विजय सरकार का बड़ा कदम, विपक्षी DMK ने भी दिया साथ, क्या है प्रावधान?
NEET के खिलाफ विजय सरकार का बड़ा कदम, विपक्षी DMK ने भी दिया साथ
बिजनेस
आरोप से बेदाग बरी होने तक: कैसे अडानी शेयर्स और मार्केट कैप ने की वापसी?
आरोप से बेदाग बरी होने तक: कैसे अडानी शेयर्स और मार्केट कैप ने की वापसी?
बिहार
प्रशांत किशोर का पहला बड़ा ऐलान, देने जा रहे 10 हजार नौकरी
प्रशांत किशोर का पहला बड़ा ऐलान, देने जा रहे 10 हजार नौकरी
ENT LIVE
Salman Khan ने Superhero Film को दी Greenlight, Raj & DK करेंगे Direct
Salman Khan ने Superhero Film को दी Greenlight, Raj & DK करेंगे Direct
ENT LIVE
Govinda ने मां Nirmala Devi को याद कर सुनाया Emotional किस्सा, बोले- जिंदगी बेकार लगने लगी थी
Govinda ने मां Nirmala Devi को याद कर सुनाया Emotional किस्सा, बोले- जिंदगी बेकार लगने लगी थी
ENT LIVE
Amruta Khanvilkar ने Divorce Rumours पर लिया एक्शन, Legal Team ने दी Warning
Amruta Khanvilkar ने Divorce Rumours पर लिया एक्शन, Legal Team ने दी Warning
ENT LIVE
Ravi Kishan बने Meme King, Viral Memes पर बोले- Gen Z ने मुझे Accept कर लिया
Ravi Kishan बने Meme King, Viral Memes पर बोले- Gen Z ने मुझे Accept कर लिया
ENT LIVE
Govinda ने Sunita Ahuja के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- क्या अपनों की बुराई जरूरी है?
Govinda ने Sunita Ahuja के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- क्या अपनों की बुराई जरूरी है?
Embed widget