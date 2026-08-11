रांची आंदोलन: स्वाति मालीवाल का हमला, 'CJP का एक भी नेता...'

रांची में छात्रों का आंदोलन जारी है. प्रदर्शनकारी छात्रों ने सोमवार (10 अगस्त) को विधानसभा घेराव मार्च किया था. इस दौरान छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज के साथ वाटर कैनन और टियर गैस के गोले दागे थे. आंदोलनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर अब बीजेपी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने आरोप लगाया कि AAP समर्थित CJP का एक भी नेता छात्रों के साथ खड़ा नहीं हुआ. उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर छात्रों के मसले को लेकर दोहरी राजनीति करने का भी आरोप लगाया.

अब झारखंड पर सबने चुप्पी साध ली- स्वाति मालीवाल

राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक्स पोस्ट में लिखा, ''झारखंड में भर्ती घोटाले के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज बेहद दुखद एवं निंदनीय है. जहां विपक्ष ने छात्रों के मुद्दे का जमकर रणनीतिकरण किया, वहीं अब झारखंड पर सबने चुप्पी साध ली है. इस्तीफ़े, संसद में चर्चा और नये मजबूत कानून के आने के बाद भी पूरे मानसून सेशन में संसद को चलने नहीं दिया गया.''

झारखंड में भर्ती घोटाले के ख़िलाफ़ शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज बेहद दुखद एवं निंदनीय है।



जहां विपक्ष ने छात्रों के मुद्दे का जमकर रणनीतिकरण किया, वहीं अब झारखंड पर सबने चुप्पी साध ली है। इस्तीफ़े, संसद में चर्चा और नये मज़बूत क़ानून के आने के बाद भी पूरे… — Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) August 11, 2026

'अब विपक्षी पार्टी शासित राज्य में छात्रों के लिए संघर्ष क्यों नहीं'

उन्होंने आगे कहा, ''AAP-directed CJP का एक भी नेता छात्रों के साथ खड़ा नहीं हुआ. अगर ये न्यूट्रल मंच था, तो अब विपक्षी पार्टी शासित राज्य में छात्रों के लिए संघर्ष क्यों नहीं? सिर्फ चंद हफ्तों में ये दोहरापन सबके सामने आ गया. झारखंड सरकार को तुरंत छात्रों से संवाद कर उनकी मांगें माननी चाहिए."

पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी का झारखंड बंद!

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विधानसभा की ओर मार्च कर रहे अभ्यर्थियों पर की गई पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी द्वारा आहूत बंद से मंगलवार (11 अगस्त) को राज्य के कुछ हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा. वहीं राज्य विधानसभा की ओर मार्च कर रहे एबीवीपी के 110 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया.

बता दें कि जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के कामकाज में व्यापक सुधारों और कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर छात्र राज्य में 25 जुलाई से आंदोलन कर रहे हैं.

रांची में छात्रों के प्रदर्शन पर JMM बोली- न इ्स्तीफा होगा, न सीबीआई जांच