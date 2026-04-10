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Petrol Vs Diesel Price: जब कच्चे तेल से ही बनते हैं पेट्रोल और डीजल तो क्यों होता है दाम में फर्क, जानें क्या है वजह?
Petrol Vs Diesel Price: पेट्रोल और डीजल दोनों को ही कच्चे तेल से बनाया जाता है. लेकिन दोनों की कीमतों में काफी अंतर होता है. आइए जानते हैं वजह.
Petrol Vs Diesel Price: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से क्रूड ऑयल की सप्लाई में रुकावट देखने को मिली है. पेट्रोल और डीजल दोनों ही कच्चे तेल से रिफाइन किए जाते हैं, लेकिन उनकी कीमतें एक जैसी नहीं होती. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
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Published at : 10 Apr 2026 09:57 AM (IST)
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जब कच्चे तेल से ही बनते हैं पेट्रोल और डीजल तो क्यों होता है दाम में फर्क, जानें क्या है वजह?
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion