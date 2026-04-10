भारत में कीमतों में अंतर का सबसे बड़ा कारण टैक्स है. सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और राज्य स्तरीय VAT अलग-अलग तरीके से लगाती है. पारंपरिक रूप से डीजल पर कम टैक्स लगाया जाता रहा है ताकि कृषि और परिवहन जैसे उन क्षेत्रों को मदद मिल सके जो इस पर काफी ज्यादा निर्भर हैं. पेट्रोल को एक निजी इस्तेमाल वाला ईंधन माना जाता है, इस वजह से इस पर ज्यादा टैक्स है.