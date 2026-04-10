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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजPetrol Vs Diesel Price: जब कच्चे तेल से ही बनते हैं पेट्रोल और डीजल तो क्यों होता है दाम में फर्क, जानें क्या है वजह?

Petrol Vs Diesel Price: जब कच्चे तेल से ही बनते हैं पेट्रोल और डीजल तो क्यों होता है दाम में फर्क, जानें क्या है वजह?

Petrol Vs Diesel Price: पेट्रोल और डीजल दोनों को ही कच्चे तेल से बनाया जाता है. लेकिन दोनों की कीमतों में काफी अंतर होता है. आइए जानते हैं वजह.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 10 Apr 2026 09:57 AM (IST)
Petrol Vs Diesel Price: पेट्रोल और डीजल दोनों को ही कच्चे तेल से बनाया जाता है. लेकिन दोनों की कीमतों में काफी अंतर होता है. आइए जानते हैं वजह.

Petrol Vs Diesel Price: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से क्रूड ऑयल की सप्लाई में रुकावट देखने को मिली है. पेट्रोल और डीजल दोनों ही कच्चे तेल से रिफाइन किए जाते हैं, लेकिन उनकी कीमतें एक जैसी नहीं होती. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

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पेट्रोल और डीजल को कच्चे तेल से अलग-अलग तापमान पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नाम की एक रिफायनिंग प्रक्रिया के दौरान अलग किया जाता है. पेट्रोल कम तापमान पर मिलता है और डीजल थोड़े ज्यादा तापमान पर. हालांकि डीजल को रिफाइन करना आमतौर पर सस्ता होता है, लेकिन पेट्रोल बनाने में लगने वाली जटिलता और ऊर्जा की जरूरत इसकी कीमत को बढ़ा सकती है.
पेट्रोल और डीजल को कच्चे तेल से अलग-अलग तापमान पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नाम की एक रिफायनिंग प्रक्रिया के दौरान अलग किया जाता है. पेट्रोल कम तापमान पर मिलता है और डीजल थोड़े ज्यादा तापमान पर. हालांकि डीजल को रिफाइन करना आमतौर पर सस्ता होता है, लेकिन पेट्रोल बनाने में लगने वाली जटिलता और ऊर्जा की जरूरत इसकी कीमत को बढ़ा सकती है.
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भारत में कीमतों में अंतर का सबसे बड़ा कारण टैक्स है. सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और राज्य स्तरीय VAT अलग-अलग तरीके से लगाती है. पारंपरिक रूप से डीजल पर कम टैक्स लगाया जाता रहा है ताकि कृषि और परिवहन जैसे उन क्षेत्रों को मदद मिल सके जो इस पर काफी ज्यादा निर्भर हैं. पेट्रोल को एक निजी इस्तेमाल वाला ईंधन माना जाता है, इस वजह से इस पर ज्यादा टैक्स है.
भारत में कीमतों में अंतर का सबसे बड़ा कारण टैक्स है. सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और राज्य स्तरीय VAT अलग-अलग तरीके से लगाती है. पारंपरिक रूप से डीजल पर कम टैक्स लगाया जाता रहा है ताकि कृषि और परिवहन जैसे उन क्षेत्रों को मदद मिल सके जो इस पर काफी ज्यादा निर्भर हैं. पेट्रोल को एक निजी इस्तेमाल वाला ईंधन माना जाता है, इस वजह से इस पर ज्यादा टैक्स है.
Published at : 10 Apr 2026 09:57 AM (IST)
Tags :
Crude Oil Petrol Price Petrol Vs Diesel Price

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