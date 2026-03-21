ईरान में कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स करते हैं पढ़ाई? आंकड़े जान आप भी रह जाएंगे हैरान

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विदेश में पढ़ाई करना हर छात्र का सपना होता है, लेकिन जब वही सपना डर और अनिश्चितता में बदल जाए, तो हालात कितने मुश्किल हो सकते हैं इसका अंदाजा ईरान में पढ़ रहे विदेशी छात्रों की स्थिति से लगाया जा सकता है. ईरान में भारत समेत कई अन्य देशों के बच्चे पढ़ने जाते हैं. क्या आपको पता है ईरान में पाकिस्तान के कितने स्टूडेंट्स हैं, आइए जानते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान में करीब 35 हजार तक पाकिस्तानी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं.

अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ते खतरे को देखते हुए कई छात्र अब अपने देश पाकिस्तान लौटना चाहते हैं. बड़ी संख्या में छात्र अपने परिवार से संपर्क में हैं और सुरक्षित वापसी का रास्ता खोज रहे हैं. खबरों के मुताबिक, सैकड़ों पाकिस्तानी नागरिक, जिनमें छात्र भी शामिल हैं, ईरान से निकलकर तफ्तान बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुंचने लगे हैं. हालांकि, सभी छात्रों के लिए तुरंत निकल पाना आसान नहीं है.

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कितने हैं छात्र?

ईरान में पाकिस्तानी छात्रों की संख्या को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आते हैं. अनुमान है कि यहां करीब 3 हजार से लेकर 35 हजार तक छात्र पढ़ाई कर रहे हैं. इनमें मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य कोर्स के छात्र शामिल हैं. ईरान लंबे समय से पाकिस्तान समेत कई देशों के छात्रों के लिए शिक्षा का एक अहम केंद्र रहा है. यहां की यूनिवर्सिटीज में कम खर्च और अच्छे कोर्स के कारण छात्र बड़ी संख्या में आते हैं.

सफर भी आसान नहीं

ईरान से बाहर निकलने का रास्ता भी आसान नहीं है. कई छात्रों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, वहीं कुछ को परिवहन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. कुछ छात्रों ने बताया कि वे कई घंटों तक सफर कर बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं. इस दौरान उन्हें सुरक्षा और खाने-पीने जैसी बुनियादी चीजों की भी चिंता रहती है.

पढ़ाई पर पड़ा असर

हालात बिगड़ने का असर पढ़ाई पर भी साफ दिख रहा है. शुरुआत में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पढ़ाई को सामान्य रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे-जैसे स्थिति गंभीर होती गई, कक्षाएं प्रभावित होने लगीं. कई छात्र अब ऑनलाइन पढ़ाई की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि इस माहौल में पढ़ाई जारी रखना लगभग नामुमकिन हो गया है. परीक्षा और क्लास का शेड्यूल भी अनिश्चित हो गया है.

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