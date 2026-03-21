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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSwitzerland Weapons Ban: स्विट्जरलैंड ने अमेरिका को हथियार देने से किया इनकार, जानें वहां से क्या-क्या मंगाता था US?

Switzerland Weapons Ban: स्विट्जरलैंड ने अमेरिका को हथियार देने से किया इनकार, जानें वहां से क्या-क्या मंगाता था US?

Switzerland Weapons Ban: हाल ही में स्विट्जरलैंड ने अमेरिका को हथियार देने से मना कर दिया है. स्विट्जरलैंड ने यह फैसला ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान लिया है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 21 Mar 2026 01:31 PM (IST)
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Switzerland Weapons Ban: स्विट्जरलैंड ने अमेरिका को सैन्य सामान देने से मना कर दिया है. इसके पीछे उसने अपनी लंबे समय से चली आ रही तटस्थता की नीति का हवाला दिया है.  यह फैसला ऐसे समय में आया है जब ईरान और इजरायल के बीच तनाव बढ़ रहा है. अमेरिका को अक्सर दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकत माना जाता है और यह स्विट्जरलैंड के रक्षा उत्पादों का एक बड़ा खरीदार रहा है. लेकिन अब स्विट्जरलैंड ने अमेरिका को हथियार देने से पूरी तरह मना कर दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि अमेरिका स्विट्जरलैंड से कौन-कौन से हथियार खरीदता था.

एक प्रमुख रक्षा व्यापार भागीदार 

अपने छोटे आकार के बावजूद भी स्विट्जरलैंड वैश्विक रक्षा बाजार में एक बड़ी भूमिका निभाता है. अकेले 2025 में अमेरिका ने स्विट्जरलैंड से लगभग 94.2 मिलियन स्विस फ्रैंक का सैन्य सामान इंपोर्ट किया है. इससे वह स्विस हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है. 

क्या-क्या खरीदता है अमेरिका?

स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट की जाने वाली मुख्य चीजों में से एक छोटे हथियार हैं. खास तौर से SIG Sauer जैसे मशहूर निर्माताओं के हथियार. अपनी सटीकता और विश्वसनीयता की वजह से इन हथियारों का इस्तेमाल ना सिर्फ अमेरिकी सेना द्वारा बल्कि कानून परिवर्तन एजेंसी द्वारा भी बड़े पैमाने पर किया जाता है. 

गोला बारूद और विस्फोटक 

हथियारों के अलावा अमेरिका ने स्विट्जरलैंड से गोला बारूद और संबंधित विस्फोटक सामग्री भी खरीदी है. इसमें अलग-अलग युद्ध और प्रशिक्षण के लिए डिजाइन किए गए एडवांस्ड कारतूस भी शामिल हैं. 

एडवांस्ड मिलिट्री कॉम्पोनेंट्स 

स्विट्जरलैंड अपनी सटीक इंजीनियरिंग में विशेषता के लिए जाना जाता है. इसकी यह खासियत मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भी फैली हुई है. अमेरिका ने लड़ाकू विमान, फायर कंट्रोल सिस्टम, रडार तकनीक और एडवांस्ड सेंसर में इस्तेमाल होने वाली चीजों को इंपोर्ट किया है. 

ड्रोन और हवाई टेक्नोलॉजी 

स्विस कंपनियों ने मानवरहित हवाई वाहन टेक्नोलॉजी में भी योगदान दिया है. यह प्रणाली निगरानी, टोही और आधुनिक युद्ध अभियान के लिए काफी जरूरी है. इन सब के अलावा बख्तरबंद वाहनों से जुड़े हुए पुर्जे और  प्रणालियां भी शामिल हैं.  अमेरिकी थल सेना की परिचालन क्षमताओं को इससे काफी मजबूती मिली है.

हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण

स्विट्जरलैंड ने सिर्फ हथियारों का इंपोर्ट ही नहीं रोका बल्कि उसने अपने हवाई क्षेत्र पर भी नियंत्रण कड़ा कर दिया है. अमेरिकी सेना की उड़ानों पर अब कड़ी नजर रखी जा रही है. साथ ही जिस भी विमान के ईरान संघर्ष से जुड़े होने का शक होगा उसे अनुमति देने से मना किया जा सकता है. सिर्फ उन्हीं उड़ानों को अनुमति दी जा रही है जिनका मौजूद संघर्ष से कोई लेन देन नहीं है.

यह भी पढ़ें: मालदीव में स्पीड बोट पलटने से घायल हुए Raymond के मालिक गौतम सिंघानिया, जानें कहां-कहां से होती है उनकी कमाई?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 21 Mar 2026 01:31 PM (IST)
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