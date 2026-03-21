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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजJitan Ram Manjhi Net Worth: पीएम मोदी की कैबिनेट में कौन है सबसे गरीब नेता, जानें उसकी कितनी नेटवर्थ?

Jitan Ram Manjhi Net Worth: पीएम मोदी की कैबिनेट में कौन है सबसे गरीब नेता, जानें उसकी कितनी नेटवर्थ?

Jitan Ram Manjhi Net Worth: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में एक नाम ऐसा भी है जिन्होंने गरीबी से सत्ता तक का सफर तय किया. आइए जानते हैं कौन हैं पीएम मोदी के कैबिनेट में सबसे गरीब नेता.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 21 Mar 2026 05:52 PM (IST)
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Jitan Ram Manjhi Net Worth: एक ऐसे राजनीतिक माहौल में जहां दौलत और सत्ता कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी होती हैं एक नाम ऐसा है जो काफी अलग वजह से सबसे अलग नजर आता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूदा मंत्रिमंडल में जीतन राम मांझी को सबसे कम घोषित संपत्ति वाले मंत्री के तौर पर पहचाना जाता है. जून 2024 में शपथ ग्रहण के बाद हलफनामे के आंकड़ों के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति करीब 30 लाख रुपये है. लेकिन मांझी की कहानी सिर्फ एक आंकड़े से कहीं ज्यादा है. 

मंत्रिमंडल में सबसे कम घोषित संपत्ति 

जीतन राम मांझी सबसे कम नेटवर्थ वाले मंत्रियों की सूची में सबसे ऊपर हैं. इनकी संपत्ति लगभग 30 लाख रुपये है. दूसरे मंत्रियों के मुकाबले यह आंकड़ा काफी कम है. यह मंत्रिमंडल के अंदर के भारी अंतर को दिखाता है. कम घोषित संपत्ति वाले दूसरे मंत्रियों में बंदी संजय कुमार, अजय टम्टा, सुकंत मजूमदार और पबित्रा मार्गेरिटा शामिल हैं. इनकी संपत्ति 1 करोड़ से लेकर 1.3 करोड़ के बीच है.

गरीबी से सत्ता तक 

बिहार के गया जिले के महकार गांव में जन्मे मांझी मुसहर समुदाय से आते हैं. यह समुदाय भारत के सबसे पिछड़े और हाशिए पर पड़े समुदायों में से एक है. उनके पिता एक खेतिहर मजदूर थे और मांझी ने भी अपनी शुरुआत की जिंदगी का कुछ हिस्सा खेतों में काम करते हुए बिताया.

शिक्षा और शुरुआती करियर 

आर्थिक मुश्किलों के बावजूद मांझी ने 1967 में गया कॉलेज से ग्रेजुएशन को पूरा किया. बाद में उन्होंने सक्रिय राजनीति में आने से पहले 1968 से 1980 तक डाक और तार विभाग में क्लर्क के तौर पर काम किया. 

राजनीतिक उभार और मुख्यमंत्री का कार्यकाल 

मांझी के राजनीतिक कैरियर में एक बड़ा मिल का पत्थर तब आया जब 2014 में नीतीश कुमार के इस्तीफा के बाद वह बिहार के 23वें मुख्यमंत्री बनें. उनका कार्यकाल 1 साल से भी कम समय का रहा.

अपनी खुद की पार्टी बनाना 

नीतीश कुमार से मतभेद होने के बाद मांझी ने 2015 में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (सेक्युलर) की स्थापना की. इस मंच के जरिए उन्होंने अपनी राजनीतिक पहचान और प्रभाव को लगातार बढ़ाया. 

केंद्र सरकार में मौजूद भूमिका 

आज जीतन राम मांझी मोदी कैबिनेट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के केंद्रीय मंत्री के रूप में काम करते हैं. इसी के साथ वे गया निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य भी हैं.

यह भी पढ़ें: नॉर्मल पेट्रोल से कितना अलग होता है प्रीमियम पेट्रोल, जिस पर सरकार ने बढ़ा दिए 2.09 रुपये?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 21 Mar 2026 05:52 PM (IST)
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Jitan Ram Manjhi Net Worth Indian Politicians Wealth Manjhi Biography
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