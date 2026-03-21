अखिलेश यादव ने 'मिशन-27' के लिए चल दिया नया कार्ड, BJP की बढ़ने वाली है टेंशन?

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने महिला वोटरों को साधने के लिए बड़ा सियासी दांव खेला है. समाजवादी पार्टी चीफ व पूर्व सीएम अखिलेश यादव कल “मूर्ति देवी-मालती देवी” महिला सम्मान की शुरूआत करेंगे. मूर्ति देवी अखिलेश यादव की दादी और मालती देवी माँ का नाम है.

जानकारी के मुताबिक, अखिलेश यादव फूलन देवी, सावित्री बाई फुले, अहिल्याबाई होल्कर, बेगम अख़्तर, महादेवी वर्मा, सरस्वती अम्माल, सरोजिनी नायडू, इस्मत चुगताई, ऊदा देवी, रानी लक्ष्मी बाई समेत अन्य विभूतियों के नाम पर 20 कैटेगरी में अवॉर्ड की शुरुआत करेंगे. इस अवॉर्ड के माध्यम से अखिलेश यादव 1 लाख की सम्मान राशि देंगे.

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