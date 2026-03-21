हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान ने मार गिराया इजरायल का F-16 फाइटर जेट? IRGC का दावा, IDF ने दिया ये जवाब

ईरान ने मार गिराया इजरायल का F-16 फाइटर जेट? IRGC का दावा, IDF ने दिया ये जवाब

Iran Israel War: ईरान ने हाल ही में अमेरिका के एक F-35 फाइटर जेट को टारगेट बनाने का दावा किया था, जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी. अब IRGC ने दावा किया है कि एक F-16 को टारगेट किया गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 21 Mar 2026 11:27 PM (IST)
Preferred Sources

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने शनिवार को इजरायल के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया है. यह विमान मध्य ईरान के ऊपर से गुजर रहा था, तभी इस पर हमला किया गया. इधर, इजरायल का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान विमान सतह से हवा में मार करनेवाली मिसाइल की चपेट में आ गया था. साथ ही जोर देकर कहा है कि किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है. 

ये दावे ऐसे समय सामने आए हैं, जब 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त रूप से हमला कर दिया था. फिलहाल पूरे इलाके में जंग के हालात और अस्थिरता बनी हुई है. युद्ध के हालात पूरे मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं. एएफपी न्यूज एजेंसी के मुताबिक, गार्ड्स ने अपनी वेबसाइट सेपाह न्यूज पर कहा है कि यहूदी शासन से जुड़े एक F-16 दुश्मन लड़ाकू विमान पर सुबह 3.45 बजे मध्य ईरान में हमला किया गया. 

पूरे मामले पर इजरायल ने क्या कहा है? 

इधर, इस पूरे मामले पर इजरायली सेना का कहना है कि ईरान में एक ऑपरेशनल गतिविधि चल रही है. इस दौरान सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी गई. विमान को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ. हालांकि, ये दोनों दावे एक घटना से जुड़े हैं, इस बात की पुष्टी नहीं हो पाई है. 

वहीं ईरान की मीडिया ने इस घटना से जुड़े फुटेज जारी किए हैं. इसमें एक तस्वीर में कथित तौर पर धुआं उठता दिख रहा. इसके अलावा एक विमान को और निशाना बनाया गया. रिपोर्ट्स की मानें तो दूसरे विमान की पहचान नहीं की गई. न ही यह बताया गया कि वह इजरायल का था कि अमेरिका का था.

F-35 के बाद एक और दावा

यह दावा ईरान के F-35 को मार गिराने के कुछ दिन बाद किया गया है. इससे पहले ईरान ने अमेरिका के विमान को मार गिराने का दावा किया था. ईरान ने दावा किया था कि F-35 लड़ाकू विमान मध्य ईरान के आसमान में मार खा गया है. उसे गंभीर नुकसाान पहुंचा है. सीएनएन ने दो सूत्रों का हवाला देते हुए इसे रिपोर्ट किया था. एक अमेरिकी F-35 विमान जिसकी मध्यपूर्व में एक अमेरिकी हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी. तब उसे कथित तौर पर ईरान के हमले का सामना करना पड़ा था. अब ईरान का कहना है कि एक इजरायली F-16 पर हमला किया. इजरायल ने मिसाइल हमले की पुष्टी की है. साथ ही किसी भी तरह के नुकसान से इनकार किया है.

यह भी पढ़ें: 'जब अमेरिका-इजरायल गारंटी दें कि अब...', ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान ने PM मोदी को बताई जंग रोकने की शर्त

Published at : 21 Mar 2026 11:27 PM (IST)
Tags :
ISRAEL Middle East Conflict IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान ने मार गिराया इजरायल का F-16 फाइटर जेट? IRGC का दावा, IDF ने दिया ये जवाब
ईरान ने मार गिराया इजरायल का F-16 फाइटर जेट? IRGC का दावा, IDF ने दिया ये जवाब
विश्व
'एयरपोर्ट पर तैनात कर देंगे ICE एजेंट', सीनेट में पास नहीं हुआ फंडिंग वाला बिल तो बौखला उठे ट्रंप
'एयरपोर्ट पर तैनात कर देंगे ICE एजेंट', सीनेट में पास नहीं हुआ फंडिंग वाला बिल तो बौखलाए ट्रंप
विश्व
ईरान ने जेरूसलम पर दागी मिसाइल, ईद के दिन अल-अक्सा मस्जिद के पास गिरी, Video
ईरान ने जेरूसलम पर दागी मिसाइल, ईद के दिन अल-अक्सा मस्जिद के पास गिरी, Video
विश्व
Israel-US Iran War Live: 'अगर अमेरिका ने खर्ग द्वीप पर...', ईरान ने ट्रंप को फिर दी धमकी, ईरानी राष्ट्रपति ने BRICS से की ये अपील
LIVE: 'अगर US ने खर्ग द्वीप पर...', ईरान ने ट्रंप को दी धमकी, ईरानी राष्ट्रपति ने BRICS से की अपील
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: क्यों अहम है Diego Garcia का 'अजेय किला'? जहां से उड़े B-2 बॉम्बर्स! | American Base
US Israel Iran War: मुनीर की धमकी, 'ईरान से प्यार है तो पाकिस्तान छोड़ दो!' भड़के शिया धर्मगुरु!
Mathura Hinsa: फरसा वाले बाबा की मौत पर मथुरा में बवाल..अब कैसे हालात? | Gau Rakshak Murder
Iran Israel War Update: अमेरिका-इजरायल का भयंकर हमला..ईरान में मची तबाही | America News
Iran Israel War Update: इजरायल के परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश..क्यों कर रहा ईरान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो हम मुंबई-दिल्ली पर...', PAK के पूर्व हाई कमिश्नर की भारत को गीदड़भभकी
'पाकिस्तान पर हमला हुआ तो हम मुंबई-दिल्ली पर...', PAK के पूर्व हाई कमिश्नर की भारत को गीदड़भभकी
जम्मू और कश्मीर
माता वैष्णो देवी की यात्रा अस्थायी रूप से बंद, नवरात्र में श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते लिया फैसला
माता वैष्णो देवी की यात्रा अस्थायी रूप से बंद, नवरात्र में श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते लिया फैसला
इंडिया
राहुल गांधी पर भड़के केरलम के CM पिनाराई विजयन, कांग्रेस पर BJP की बी-टीम होने का लगाया आरोप
राहुल गांधी पर भड़के केरलम के CM पिनाराई विजयन, कांग्रेस पर BJP की बी-टीम होने का लगाया आरोप
मनोरंजन
ईरान- इजरायल युद्ध की भेंट चढ़ा शकीरा का इंडिया में होने वाला कॉन्सर्ट, फैंस हुए निराश बोले- 'दिल टूट गया'
ईरान- इजरायल युद्ध की भेंट चढ़ा शकीरा का इंडिया में होने वाला कॉन्सर्ट, फैंस हुए निराश बोले- 'दिल टूट गया'
क्रिकेट
Fact Check: 'शर्टलेस' होकर फरारी में घूम रहे हार्दिक पांड्या, क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई? यहां जानें
'शर्टलेस' होकर फरारी में घूम रहे हार्दिक पांड्या, क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई?
इंडिया
'जब अमेरिका-इजरायल गारंटी दें कि अब...', ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान ने PM मोदी को बताई जंग रोकने की शर्त
'जब US-इजरायल गारंटी दें कि अब...', ईरानी राष्ट्रपति ने PM मोदी को बताई जंग रोकने की शर्त
शिक्षा
ईरान में कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स करते हैं पढ़ाई? आंकड़े जान आप भी रह जाएंगे हैरान
ईरान में कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स करते हैं पढ़ाई? आंकड़े जान आप भी रह जाएंगे हैरान
यूटिलिटी
राशन कार्ड धारकों की होने वाली है बल्ले-बल्ले, अप्रैल में ही मिलेगा 3 महीने का राशन
राशन कार्ड धारकों की होने वाली है बल्ले-बल्ले, अप्रैल में ही मिलेगा 3 महीने का राशन
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget