जापान में क्यों खत्म होते जा रहे युवा, कब पूरी तरह बुजुर्ग बन जाएगा देश?

जापान के कॉरपोरेट और सामाजिक ढांचे की वजह से महिलाओं के लिए करियर और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बैठाना काफी मुश्किल होता है. यही वजह है कि काम जगह पर फ्लैक्सिबिलिटी कम होने की वजह से कुछ महिलाएं शादी या बच्चे पैदा करने के बजाय अपने प्रोफेशनल करियर को प्राथमिकता दे रही हैं.