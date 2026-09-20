गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजजापान में क्यों खत्म होते जा रहे युवा, कब पूरी तरह बुजुर्ग बन जाएगा देश?

जापान में क्यों खत्म होते जा रहे युवा, कब पूरी तरह बुजुर्ग बन जाएगा देश?

Japan Population Crisis: जापान में बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है. आइए जानते हैं की इस देश में युवा क्यों खत्म होते जा रहे हैं और यह देश पूरी तरह कब बुजुर्ग बन जाएगा.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 20 Sep 2026 05:52 PM (IST)
Japan Population Crisis: जापान में बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है. आइए जानते हैं की इस देश में युवा क्यों खत्म होते जा रहे हैं और यह देश पूरी तरह कब बुजुर्ग बन जाएगा.

Japan Population Crisis: जापान एक गंभीर डेमोग्राफिक संकट का सामना कर रहा है क्योंकि जन्म दर में गिरावट और औसत उम्र बढ़ने से देश में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. फर्टिलिटी रेट के रिकार्ड निचले स्तर 1.14 पर पहुंचने और सीनियर सिटीजन की आबादी बढ़ने के साथ जापान एक सुपर एज्ड सोसाइटी बनने की तरफ बढ़ रहा है. आइए जानते हैं कि कितने सालों में यह देश पूरी तरह बुजुर्ग बन जाएगा.

1/8
जापान की फर्टिलिटी रेट गिरकर 1.14 के रिकार्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है. यह स्थिर आबादी बनाए रखने के लिए जरूरी 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से काफी कम है. इस गिरावट से युवा आबादी कम हो रही है और लंबे समय की डेमोग्राफिक चुनौती पैदा हो रही है.
जापान की फर्टिलिटी रेट गिरकर 1.14 के रिकार्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है. यह स्थिर आबादी बनाए रखने के लिए जरूरी 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से काफी कम है. इस गिरावट से युवा आबादी कम हो रही है और लंबे समय की डेमोग्राफिक चुनौती पैदा हो रही है.
2/8
जापान की लगभग 30% आबादी पहले से ही 65 साल या फिर उससे ज्यादा उम्र की है. इससे यह देश दुनिया के सबसे ज्यादा बुजुर्ग आबादी वाले देश में शामिल हो गया है. बेहतर हेल्थ केयर और औसत उम्र बढ़ने से बुजुर्ग निवासियों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है.
जापान की लगभग 30% आबादी पहले से ही 65 साल या फिर उससे ज्यादा उम्र की है. इससे यह देश दुनिया के सबसे ज्यादा बुजुर्ग आबादी वाले देश में शामिल हो गया है. बेहतर हेल्थ केयर और औसत उम्र बढ़ने से बुजुर्ग निवासियों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है.
3/8
जापान में 100 साल या फिर उससे ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है. यह देश के लिए एक नया रिकॉर्ड है. इतने ज्यादा बुजुर्गों का होना औसत उम्र में लगातार बढ़ोतरी और जापानी समाज के तेजी से बूढ़े होने को दिखाता है.
जापान में 100 साल या फिर उससे ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है. यह देश के लिए एक नया रिकॉर्ड है. इतने ज्यादा बुजुर्गों का होना औसत उम्र में लगातार बढ़ोतरी और जापानी समाज के तेजी से बूढ़े होने को दिखाता है.
4/8
काम के लंबे घंटे और काम करने से मौत की समस्या की वजह से युवाओं के लिए रिश्ते और पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है. मुश्किल नौकरी के दबाव की वजह से कर्मचारियों के पास शादी और बच्चों के लिए काफी कम समय और ऊर्जा बचती है.
काम के लंबे घंटे और काम करने से मौत की समस्या की वजह से युवाओं के लिए रिश्ते और पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है. मुश्किल नौकरी के दबाव की वजह से कर्मचारियों के पास शादी और बच्चों के लिए काफी कम समय और ऊर्जा बचती है.
5/8
बच्चों के देखभाल और हायर एजुकेशन के महंगे होने की वजह से कई युवा जोड़े बच्चे पैदा करने या फिर बड़े परिवार बनाने से हिचकिचाते हैं.
बच्चों के देखभाल और हायर एजुकेशन के महंगे होने की वजह से कई युवा जोड़े बच्चे पैदा करने या फिर बड़े परिवार बनाने से हिचकिचाते हैं.
6/8
जापान के कॉरपोरेट और सामाजिक ढांचे की वजह से महिलाओं के लिए करियर और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बैठाना काफी मुश्किल होता है. यही वजह है कि काम जगह पर फ्लैक्सिबिलिटी कम होने की वजह से कुछ महिलाएं शादी या बच्चे पैदा करने के बजाय अपने प्रोफेशनल करियर को प्राथमिकता दे रही हैं.
जापान के कॉरपोरेट और सामाजिक ढांचे की वजह से महिलाओं के लिए करियर और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बैठाना काफी मुश्किल होता है. यही वजह है कि काम जगह पर फ्लैक्सिबिलिटी कम होने की वजह से कुछ महिलाएं शादी या बच्चे पैदा करने के बजाय अपने प्रोफेशनल करियर को प्राथमिकता दे रही हैं.
7/8
सख्त इमीग्रेशन पॉलिसी और लगभग तीन प्रतिशत विदेशी आबादी होने की वजह से जापान अपनी घटती युवा वर्कफोर्स के कमी को पूरा करने में सीमित रहा है.
सख्त इमीग्रेशन पॉलिसी और लगभग तीन प्रतिशत विदेशी आबादी होने की वजह से जापान अपनी घटती युवा वर्कफोर्स के कमी को पूरा करने में सीमित रहा है.
8/8
2070 तक जापान की आबादी घटकर लगभग 8.7 करोड़ हो सकती है. इसमें से लगभग 40% लोग 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के होंगे.
2070 तक जापान की आबादी घटकर लगभग 8.7 करोड़ हो सकती है. इसमें से लगभग 40% लोग 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के होंगे.
Published at : 20 Sep 2026 05:52 PM (IST)
Tags :
Japan Population Crisis Japan Aging Population Japan Fertility Rate

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
ट्रेन में साइकिल और स्कूटर कैसे ले जा सकते हैं, कैसे होती है बुकिंग?
ट्रेन में साइकिल और स्कूटर कैसे ले जा सकते हैं, कैसे होती है बुकिंग?
जनरल नॉलेज
ममता या बागी गुट, किसे वापस मिलेगा TMC का असली नाम और निशान? जानें नियम
ममता या बागी गुट, किसे वापस मिलेगा TMC का असली नाम और निशान? जानें नियम
जनरल नॉलेज
यूपी में IPS अफसरों का ट्रांसफर, जानें कितने दिन में छोड़ना होगा बंगला
यूपी में IPS अफसरों का ट्रांसफर, जानें कितने दिन में छोड़ना होगा बंगला
जनरल नॉलेज
इस देश में काले रंग की गाड़ियों पर लगा है प्रतिबंध, जानें अनोखी वजह?
इस देश में काले रंग की गाड़ियों पर लगा है प्रतिबंध, जानें अनोखी वजह?
Advertisement

वीडियोज

Mirzapur के Munna Bhaiya का Role पाने के लिए Bhuvan Arora ने दिया था Audition!
Bigg Boss 20 Episode 12 Review: Mahhi Vij का Attitude, Gullu बने नए Captain!
CBFC की नई Committee में Preity Zinta, Pankaj Tripathi और Suniel Shetty समेत 18 सदस्य
Salman Khan-Sonu Nigam Viral Video: Edited Clip ने बदला पूरा Context, Sonu ने किया खुलासा!
Bigg Boss 20 Episode 11: Gullu-Mahhi Vij में Captaincy Task को लेकर हुआ बड़ा Clash!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
एआई से सेमीकंडक्टर तक- भविष्य गढ़ रहा उत्तर प्रदेश
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पूर्व TMC विधायक के घर-दफ्तर पर हमला, BJP पर आरोप, जांच में जुटी पुलिस
पूर्व TMC विधायक के घर-दफ्तर पर हमला, BJP पर आरोप, जांच में जुटी पुलिस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगराः UGC रोलबैक की मांग को लेकर प्रदर्शन, सवर्ण समाज ने यमुना एक्सप्रेसवे किया जाम
आगराः UGC रोलबैक की मांग को लेकर प्रदर्शन, सवर्ण समाज ने यमुना एक्सप्रेसवे किया जाम
भोजपुरी सिनेमा
'कोई मर्द नहीं...', बॉडी शेमिंग पर रानी चटर्जी का छलका दर्द, की सलमान खान की तारीफ
'कोई मर्द नहीं...', बॉडी शेमिंग पर रानी चटर्जी का छलका दर्द, की सलमान खान की तारीफ
क्रिकेट
अगर रद्द हो गया एशियन गेम्स क्रिकेट का फाइनल, किसे मिलेगा गोल्ड? जानें नियम
अगर रद्द हो गया एशियन गेम्स क्रिकेट का फाइनल, किसे मिलेगा गोल्ड? जानें नियम
इंडिया
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पद से इस्तीफा, कौन हैं अल्का मुंद्रा
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पद से इस्तीफा, कौन हैं अल्का मुंद्रा
विश्व
PAK आर्मी में टॉप लेवल पर बड़ा उलटफेर, ISI में बदला भारत के खिलाफ आतंकी ऑपरेशन का बॉस
PAK आर्मी में टॉप लेवल पर बड़ा उलटफेर, ISI में बदला भारत के खिलाफ आतंकी ऑपरेशन का बॉस
दिल्ली NCR
दिल्ली में 3 दिनों की बैंक हड़ताल! SBI ने ग्राहकों को कहा- निपटा लें जरूरी काम
दिल्ली में 3 दिनों की बैंक हड़ताल! SBI ने ग्राहकों को कहा- निपटा लें जरूरी काम
विश्व
पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की बहन अलीमा खान गिरफ्तार
पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की बहन अलीमा खान गिरफ्तार
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget