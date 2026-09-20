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जापान में क्यों खत्म होते जा रहे युवा, कब पूरी तरह बुजुर्ग बन जाएगा देश?
Japan Population Crisis: जापान में बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है. आइए जानते हैं की इस देश में युवा क्यों खत्म होते जा रहे हैं और यह देश पूरी तरह कब बुजुर्ग बन जाएगा.
Japan Population Crisis: जापान एक गंभीर डेमोग्राफिक संकट का सामना कर रहा है क्योंकि जन्म दर में गिरावट और औसत उम्र बढ़ने से देश में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. फर्टिलिटी रेट के रिकार्ड निचले स्तर 1.14 पर पहुंचने और सीनियर सिटीजन की आबादी बढ़ने के साथ जापान एक सुपर एज्ड सोसाइटी बनने की तरफ बढ़ रहा है. आइए जानते हैं कि कितने सालों में यह देश पूरी तरह बुजुर्ग बन जाएगा.
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Published at : 20 Sep 2026 05:52 PM (IST)
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